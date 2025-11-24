Revue de Presse PSG : Ousmane Dembélé, Lee Kang-In…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 24 novembre 2025. Un possible retour d’Ousmane Dembélé face à Tottenham, Lee Kang-In en grande forme avec les Rouge & Bleu…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le cas Ousmane Dembélé. Victime d’une lésion au mollet gauche face au Bayern Munich (1-2) le 4 novembre dernier, le numéro 10 du PSG n’est plus très loin d’un retour à la compétition. Vendredi dernier, l’international français avait pris part à une grande partie de la séance collective des Rouge & Bleu. « De source interne, les sensations du Ballon d’Or sont ‘positives’. » Suffisant pour envisager un retour face à Tottenham ce mercredi en Ligue des champions ? Ce sera l’enjeu des prochaines heures pour l’ancien Rennais et le staff parisien. « Il connaît bien son corps. On verra (lundi) et (mardi). Il reste trois jours. Après, ce sera au coach de décider », explique-t-on du côté du PSG.

Avec son historique de blessures, la prudence sera de mise. Durant la trêve, l’attaquant de 28 ans a « bien travaillé », de l’avis du staff, avec l’équipe médicale et les préparateurs physiques. Si Luis Enrique avait laissé planer le doute en conférence de presse vendredi dernier, la durée du retour d’Ousmane Dembélé se compte en jours, Avec une reprise de la compétition vers la fin novembre, comme le prévoyaient les délais initiaux. Et peut-être même dès ce mercredi face aux Spurs. La séance d’entraînement de ce lundi pourrait potentiellement permettre au Ballon d’Or 2025 d’intégrer le groupe pour la réception de Tottenham. « En tout cas, il a faim, comme toujours », sourit-on en interne pour qualifier son état d’esprit.

De son côté, Le Parisien fait un focus sur l’homme en forme du moment, Lee Kang-In. Au fil de ses apparitions, le Sud-Coréen redevient un élément qui compte dans le collectif du PSG. La recommandation faite par l’un de ses proches – « Kang-in, tu dois profiter de chaque minute disputée pour essayer de gagner une place de titulaire » – au cours d’une conversation destinée à poser les bases de sa troisième saison, prend tout son sens aujourd’hui. Déjà décisif contre l’OGC Nice, le Bayern Munich et l’Olympique Lyonnais, le joueur de 24 ans a continué sur sa lancée face au Havre en ouvrant le score. « Et il y a eu tout le reste : ses jolies inspirations du pied gauche, son dynamisme. Kang-in Lee a démontré qu’il possédait un bagage technique suffisamment étoffé pour prendre l’animation offensive à son compte et apporter sa patte dans une équipe moins créative en l’absence de Hakimi, Doué et Dembélé. »

Si Luis Enrique n’avait jamais douté des qualités de son joueur, il se posait davantage de questions sur sa capacité à rebondir et sur son état d’esprit. Et cette bonne période lui a apporté les réponses nécessaires, avec notamment le titre de meilleur joueur asiatique de l’année remporté le 16 octobre dernier. « Sa mentalité positive et son implication contrastent avec l’image renvoyée la saison précédente marquée par son déclassement et de profondes envies de départ. » La notion de plaisir a refait son apparition dans le quotidien de Lee Kang-In, lui qui est heureux d’évoluer dans la meilleure équipe d’Europe. Après des mois de doute, la confiance est revenue progressivement tandis que son ambition et sa personnalité n’ont pas bougé. « Quand tout va bien pour lui, il a des moments de grande folie, mais quand les choses fonctionnent moins bien, c’est tout l’inverse, et il peut plus facilement perdre le fil », explique un intime. De son côté, le numéro 19 des Rouge & Bleu s’estime encore loin de son meilleur niveau ou de ses six premiers mois au PSG, sa période la plus aboutie à ses yeux, mais il reste convaincu de pouvoir s’en approcher durant les prochaines semaines. « Sa dynamique du moment plaide pour lui et Luis Enrique n’hésitera pas à s’appuyer sur sa polyvalence », conclut LP.