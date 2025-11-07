Revue de presse PSG : Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 7 novembre 2025. Doit-on s’inquiéter pour Dembélé, Lucas Hernandez a la confiance de Deschamps…

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un focus sur Ousmane Dembélé, qui s’est blessé au mollet contre le Bayern Munich et qui sera absent plusieurs semaines. À l’exception d’une alerte en novembre 2024, pas un pépin physique n’était venu le tourmenter entre août 2024 et mai 2025. Dans ce contexte, la légère blessure à l’ischio survenue à un mois de la finale de Ligue des champions n’avait, à l’époque, qu’un caractère anecdotique. L’enchaînement des matchs et surtout des coups durs ont depuis changé la grille de lecture, avance le quotidien sportif. Des six derniers mois, le numéro 10 du PSG en a déjà passé plus de deux sur le flanc et manqué plus d’une quinzaine de matchs, trahi par ses cuissots de feu que la répétition des efforts a contraint de mettre au frais. Il n’y avait qu’à voir sa mine en quittant la pelouse, mardi soir, pour mesurer le degré d’agacement d’Ousmane Dembélé face à cet enchaînement de blessures, lance Le Parisien. « Dire qu’il vit bien les choses serait mentir. Évidemment frustré de ne pas pouvoir enchaîner, le Ballon d’Or reste malgré tout convaincu qu’il y aura de meilleurs jours et qu’il sera bientôt épargné par ces pépins qui le rongent depuis plusieurs semaines. » Le travail qu’il a mis en place avec ses équipes, son préparateur physique et l’analyste vidéo qui l’accompagnent en dehors du Campus a largement porté ses fruits ces trois dernières années. Il ne devrait donc pas tout chambouler sous prétexte que son corps lui dit stop en ce moment. À 28 ans, l’ancien Barcelonais a aussi acquis une certaine maturité qui lui permet de mieux gérer ces moments compliqués, avance le quotidien francilien. Si le PSG ne précise pas le grade ― de 0 à 4 ― de la lésion musculaire, le coup reçu par Dembélé a laissé des traces qui vont l’obliger à rester sur la touche pendant la trêve internationale. À ce stade, il convient de rester prudent pour la durée de son indisponibilité, mais son retour pourrait avoir lieu fin novembre, estime Le Parisien. Un nouveau point devrait être effectué d’ici quinze jours pour définir un programme plus précis. Hors de question de prendre le moindre risque alors que le joueur n’avait déjà pas de bonnes sensations la semaine dernière. Un retour en douceur sera certainement préconisé par le staff qui avait décidé, à tort peut-être, de l’aligner cette semaine, conclut le quotidien francilien.

De son côté, L’Equipe évoque la présence de Lucas Hernandez dans la liste de Didier Deschamps même si le défenseur n’a pas beaucoup joué avec le PSG entre les deux trêves internationales. Depuis le rassemblement d’octobre, Lucas Hernandez a pu enchaîner trois rencontres avec le PSG. Le défenseur a ensuite passé les trois derniers matches de la séquence sur le banc, sans entrer en jeu, souligne le quotidien sportif. Depuis le début de la saison, l’international français (39 sélections) a participé à huit matches sur seize, dont six comme titulaire. Malgré ce temps de jeu intermittent (16e de l’effectif), Deschamps continue de faire confiance à son champion du monde, revenu dans le groupe en juin. Le sélectionneur a de la mémoire. Il n’oublie pas ce que le Parisien a pu apporter à son groupe au-delà du terrain. Personnalité appréciée de tous, Lucas Hernandez sait rassembler et ne montre que rarement sa frustration lorsqu’il enchaîne les rencontres sur le banc. Il est aussi gaucher et polyvalent, ce qui, dans le logiciel de Deschamps, a une importance, alors que William Saliba, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté sont droitiers, conclut L’Equipe.