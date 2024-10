Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 5 octobre 2024. Ousmane Dembélé réintègre l’entraînement parisien, la mise à l’écart du Français laissera-t-elle des traces, Luis Enrique toujours à la recherche de la bonne formule au milieu de terrain…

Dans son édition du jour, L’Equipe se demande si l’épisode Ousmane Dembélé laissera des traces au PSG. Sanctionné par Luis Enrique en début de semaine pour raison disciplinaire (échange musclé avec le coach et retard à l’entraînement), le numéro 10 parisien a retrouvé le Campus PSG ce vendredi. Mais cette sanction interroge. Pour comprendre la source du problème, il faut remonter à l’été dernier, lorsque l’international français fait part de ses « résolutions ». Au micro de TF1, il avait déclaré : « Cette saison, je vais essayer de tenter encore plus ma chance, d’être un peu plus personnel. » Il a ainsi verbalisé auprès de ses proches sa volonté d’endosser des responsabilités plus grandes. « À 27 ans, le natif de Vernon se projette comme figure de ce nouveau projet parisien. Un discours qui fait suite aussi à des échanges avec la direction du club, qui l’aurait incité à s’imposer davantage comme l’arme offensive numéro 1. Sans toutefois lui promettre, selon le club, de statut à part. Encore moins, expliquait-on au PSG ce vendredi, au sujet des décisions qui concernent le champ d’action de Luis Enrique », rapporte L’E.

Mais, l’ambition d’Ousmane Dembélé se heurte rapidement à un choix de son coach : la nomination de Vitinha comme tireur de penalty. Une décision incomprise par le champion du monde 2018. Dans un échange serein après la victoire au Havre le 16 août dernier (1-4, avec une penalty laissé par Vitinha à Randal Kolo Muani), l’ancien Barcelonais avait déjà fait part de sa déception. Par la suite, à plusieurs reprises et notamment face à Gérone en Ligue des champions (1-0), Ousmane Dembélé traverse les matches avec une certaine frustration malgré son efficacité actuelle (4 buts et 4 passes décisives). « Avec une animation offensive restrictive, des consignes qui limitent certaines initiatives individuelles et où il n’a pas toujours l’occasion de s’exprimer. » Lorsque Luis Enrique lui reproche son égoïsme après le match face à Rennes (3-1), notamment vis à vis de ses coéquipiers, Ousmane Dembélé réagit. « Comme si le discours du technicien, une nouvelle fois, freinait ses ambitions statistiques nouvelles. » Afin d’aboutir à cette réintégration, les deux hommes ont parlé et l’heure est officiellement à l’apaisement. Reste désormais à savoir si cela laissera des traces dans les semaines à venir, conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien fait un focus sur le milieu de terrain du PSG sous Luis Enrique. Et ce secteur de jeu souffre lors des grands matches. Face à Gérone (victoire 1-0, avec Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Fabian Ruiz) et Arsenal (défaite 2-0, avec Warren Zaïre-Emery, Vitinha et João Neves), le trident de l’entrejeu a montré peu de maîtrise avec un impact insuffisant dans les duels et aucun caractère particulier. Le coach parisien est toujours à la recherche de la bonne formule pour son entrejeu, comme en témoignent ses choix lors des deux rencontres européennes. Placé devant la défense, Vitinha connaît une baisse de régime depuis le début de saison mais garde son avance sur les autres à son poste. Concernant Warren Zaïre-Emery, il digère sa première saison pleine avec les Rouge & Bleu. Pour João Neves, il a montré de solides arguments pour créer des occasions de but. Enfin, Fabian Ruiz affiche un double visage, « un joueur flamboyant avec l’Espagne et souvent neutre avec le PSG. Malgré tout, il a ses partisans. »

Face à Arsenal, le trio Zaïre-Emery – Vitinha– João Neves affichait un peu plus de 20 ans de moyenne d’âge et un vécu assez faible en Ligue des champions avec un peu plus de 17 matches de C1 en moyenne (28 pour Vitinha, 14 pour Zaïre-Emery et 11 pour Neves). Mais pas de quoi se montrer alarmant pour l’ancien Parisien, Didier Domi : « Ils vont encore progresser, passer des caps. Je sais que la patience n’est pas notre point fort à Paris mais ce que l’on voit est dans l’ordre des choses. Paris n’a pas recruté de stars, il y a des jeunes au milieu, je ne suis donc pas inquiet. Arsenal est une équipe presque déjà finie, avec des milieux très puissants. Pour Paris, il n’y a rien de grave. Il possède des milieux de très haut niveau à fort potentiel. C’est comme Désiré Doué. Il est exceptionnel, mais il faut lui laisser le temps de l’acclimatation. Les Neves, Zaïre-Emery, Doué ont chacun encore des choses à apprendre. Je pense que l’on ne souligne pas assez la qualité d’Arsenal. Il y a un gap qui montre le chemin qu’il reste à accomplir. C’est encore le début de saison, l’entraîneur cherche la meilleure équipe, plusieurs faux 9 ont été essayés… Le PSG est encore en rodage. » D’autres gros tests attendront le PSG dans cette nouvelle Ligue des champions avec l’Atlético de Madrid, Manchester City et le Bayern Munich encore au programme.