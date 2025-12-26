Revue de presse PSG : Ousmane Dembélé, Noël…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 26 décembre 2025. Ousmane Dembélé élu Champion des champions France 2025, comment il est devenu buteur, le Noël des joueurs du PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe a dévoilé les noms des Champions des champions France de l’année 2025. Et Ousmane Dembélé a reçu cette distinction pour la première fois de sa carrière. Personne ne pourra jamais prendre au numéro 10 du PSG l’année 2025, disons même les six premiers mois de l’année de ses 28 ans, une période pas si ramassée dans un sport qui a sacré des héros pour un soir, une finale, mais un âge quasi vénérable pour semblable révolution, lance le quotidien sportif. « Dans l’histoire du Champion des champions France de L’Equipe, les sports collectifs ne se sont pas taillé la plus grande part, comme s’il était difficile, traditionnellement, d’extraire un seul joueur de ces beaux destins partagés. Mais il y a eu Raymond Kopa (1955, 1958) et Michel Platini (1977, 1984), deux fois chacun, et puis Alain Giresse (1982), Zinédine Zidane (1998), Kylian Mbappé (2022), et désormais, Ousmane Dembélé. » Puisque cette distinction doit tout à la victoire collective de Paris en Ligue des champions, le reproche éventuel d’avoir été porté par le Paris Saint-Germain vers ces distinctions est en partie fondé, mais c’est un argument beaucoup trop réversible pour être honnête : la réalité de la conquête de la Ligue des champions par le PSG, au printemps (5-0 face à l’Inter Milan le 31 mai), est qu’elle a pris sa source des deux côtés du terrain où se nouent les destins, avec un gardien décisif, Gianluigi Donnarumma, et un avant-centre qui marchait sur l’eau, Ousmane Dembélé. Sans l’un, ou sans l’autre, Paris ne serait peut-être pas allé au bout, avance L’Equipe. « Ousmane Dembélé est un Champion des champions France populaire, ce qui ne tient pas seulement à son enfance dans le quartier de la Madeleine, à Évreux (Eure). Il est populaire parce qu’il compose un héros attachant qui bredouille suffisamment sur la scène du Châtelet, un soir de Ballon d’Or, pour dessiner une sincérité et une émotion. » Personne ne sait, au fond, s’il aura dansé une seule saison, à ce niveau, ou s’il a accompli une transformation durable, peut-être définitive, et cela ne semble pas si grave. Il ne connaîtra peut-être plus jamais une autre saison sur un nuage, ainsi accompagné par une unanimité qui ne l’avait jamais visité, jusque-là. Mais il resterait, alors, ce joueur différent et spectaculaire, capable d’éclairs et de fulgurances, qui laisserait aux autres le loisir de choisir entre malchance et maladresse pour expliquer un rendement redevenu ordinaire devant le but, ce qui nous ramènerait loin en arrière, aux environs de 2024, estime le quotidien sportif.

L’Equipe évoque aussi le changement dans la carrière d’Ousmane Dembélé et comment l’attaquant du PSG est devenu un buteur. Si Dembélé est l’homme de l’année, c’est parce qu’il a œuvré, un peu plus et un peu plus régulièrement que les autres, à ces succès collectifs dans un sport où le buteur est roi, avance le quotidien sportif. « Lui si souvent raillé pour ses ratés à l’approche des filets et pour ses statistiques faméliques, est devenu à l’hiver 2024-2025 un joueur décisif, impactant, dans des registres essentiels. Par son positionnement entre les lignes, il a généré des espaces, servi de plaque tournante et de connecteur entre ses partenaires. Par ses courses défensives, il a donné la première note du pressing parisien, obligeant les autres à imiter ses efforts. Et bien sûr, par son efficacité inédite, il a porté son équipe dans ces moments où se joue un destin, une saison. » Trente-cinq buts au total toutes compétitions confondues sur la saison 2024-2025 (dont 27 entre janvier et juillet 2025), davantage que ses cinq saisons précédentes réunies… Une révolution qui explique le plébiscite de la planète, encline à saluer sa résilience, son épanouissement qui revient de loin. La belle aventure s’est trouvée à la croisée de plusieurs paramètres. À commencer par son replacement durable dans l’axe, fin 2024. L’ex-ailier funambule s’est découvert un rôle central et moteur, à peine prémédité. Clin d’œil de l’histoire : par le passé, le PSG avait envisagé de le recruter à plusieurs reprises. « Dembouz » n’avait pas donné suite. Il ne le sentait pas, n’avait pas terminé son aventure au Barça, on l’avait mis en garde aussi sur les risques de la vie parisienne, avance L’Equipe. Il a finalement franchi le pas en 2023, convaincu par le discours du président Nasser al-Khelaïfi promettant de faire de lui un des cadres du projet avec l’objectif clair d’aller enfin décrocher la première C1. « Il faudra le départ de son ami Kylian Mbappé pour qu’il déploie pleinement ses ailes. Car son couronnement est aussi l’aboutissement d’une affirmation. Personnalité discrète, l’éternel vassal a accepté de devenir seigneur. Sentant la confiance et les attentes du club à l’été 2024, Dembélé a décidé de croire en son étoile, laissé derrière lui les espoirs déçus et les blessures à répétition. Le pari des montres – il avait parié avec des amis en début de saison qu’il atteindrait la barre des 30 buts. L’enjeu : une montre de luxe – a priori anecdotique, traduit la foi qui l’habitait alors », conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque le Noël des joueurs du PSG. Comme chaque année, on a eu le droit au cliché du capitaine Marquinhos devant le sapin entouré de sa femme, de ses trois enfants et d’une bonne partie de sa famille venus passer les fêtes de fin d’année à Paris. Le Brésilien avait en effet rassemblé les personnes qui lui sont chères pour un moment de convivialité autour d’un grand banquet animé par un trio à cordes, lance le quotidien francilien. « Ses compatriotes, Renato Marin et Lucas Beraldo, ont préféré rentrer se ressourcer au pays, dans une ambiance « estivale », rythmée par quelques parties de beach-volley. » Willian Pacho a également fait un long voyage en retournant en Équateur où il est allé encourager son club formateur l’Independiente del Valle, le temps d’une victoire contre le SC Barcelone (1-0), indique Le Parisien. Pour Fabian Ruiz, très attaché aux valeurs familiales, un retour en Espagne s’imposait, en commençant par un petit tour du côté de Madrid. Les gardiens – Lucas Chevalier et Matvey Safonov – ont également rejoint leurs familles respectives, assure le quotidien francilien. Ousmane Dembélé a choisi la discrétion sur son programme pour l’instant. Il est actuellement à Dubaï, où il assistera dimanche 28 décembre à la cérémonie des Globe Soccer Awards. Il est le grand favori pour remporter le prix du « meilleur joueur de l’année ». Les joueurs reprendront l’entraînement le mardi 30 décembre, à 17 heures au campus de Poissy et auront ainsi quelques jours pour bien préparer le derby parisien, conclut le quotidien francilien.

