Revue de presse PSG : Pacho, Hernandez, Vitinha…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 21 octobre 2024. Willian Pacho, la bonne surprise du début de saison, Lucas Hernandez de retour avant la trêve hivernale ? Vitinha a changé de dimension…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur Willian Pacho. Arrivé au PSG cet été en provenance de l’Eintract Francfort, le défenseur central est l’un des meilleurs joueurs parisiens depuis le début de la saison. Contre Strasbourg samedi soir, l’international équatorien a encore été convaincant, avance le quotidien sportif. « Il y a bien eu cette erreur de placement sur la réduction du score de Sékou Mara (58e), mais il y a eu aussi tous les duels remportés face à Emanuel Emegha, qu’il a, à chaque fois, empêché de se retourner ou de jouer rapidement en appui pour ses partenaires. » L’Equipe indique que Willian Pacho est un homme de duels moins à l’aise avec le ballon dans les pieds, d’où une vraie marge de progression. Sa première passe décisive samedi, pour Bradley Barcola sur le troisième but parisien, va l’aider à prendre confiance dans ce domaine. Le quotidien sportif explique que « Paris est conquis. Pas seulement par son rendement sur le terrain, mais aussi par sa discrétion et son investissement au quotidien. Paris a misé 40 millions d’euros sur lui cet été. La direction et le staff parisien n’ont pas eu à le regretter jusque-là, bien au contraire. Ils sont même ravis de ses débuts et n’ont pas manqué de lui faire savoir. » Bien installé dans la capitale, où il a trouvé sa maison, Pacho devra confirmer en Ligue des champions, avance le quotidien sportif. « Des opportunités de marquer des points avant les retours de blessure de Presnel Kimpembe (tendon d’Achille) et Lucas Hernandez (genou), qui seront ses concurrents directs pour être le gaucher de la charnière à terme. »

Le quotidien sportif évoque aussi Lucas Hernandez et la possibilité de le revoir sur les terrains avec le PSG avant la fin de l’année 2024. Victime d’une rupture du ligament antérieur du genou gauche contre Dortmund le 1er mai dernier, l’international français est en avance sur son protocole de reprise. Les sensations sont bonnes, son genou répond positivement à chaque étape, avec des charges de travail qui augmentent, indique L’Equipe. Après un passage par Doha et la clinique Aspetar, Lucas Hernandez va peaufiner sa reprise à Paris. « Si tout se passe comme prévu, il devrait retrouver les terrains d’entraînement de façon individuel à la mi-novembre. » Pour son retour aux séances collectives, cela pourrait intervenir après la trêve internationale de novembre (semaine du 18 novembre), lance le quotidien sportif. Après une quatrième grave blessure dans sa carrière, Lucas Hernandez a confié à ses proches son impatience de montrer qu’il sera une fois encore capable de retrouver son niveau. « Ces derniers jours, au centre d’entraînement de Poissy, il y a de l’espoir d’un retour en compétition en décembre, avant la trêve hivernale », conclut L’Equipe.

Le quotidien sportif propose une composition probable pour le PSG contre le PSV Eindhoven : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembélé, Asensio, Barcola

De son côté, Le Parisien évoque Vitinha. Le milieu de terrain portugais, qui est proche de prolonger son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2029, a pris de l’envergure ces derniers mois avec les Rouge & Bleu, lui qui est désormais considéré comme un cadre de Luis Enrique, souligne le quotidien francilien. « À 24 ans, Vitinha est épanoui, bien dans ses baskets, heureux de s’exprimer dans une équipe qui l’a vu grandir et évoluer. » L’international portugais souhaite s’inscrire dans la durée au PSG, un souhait grandement partagé à tous les étages du club et qui va prochainement se matérialiser par la signature d’un nouveau contrat. Celle-ci est désormais considérée comme actée par les différents acteurs du dossier, depuis que les deux parties sont tombées d’accord sur les grandes lignes de ce bail étendu jusqu’en 2029, indique le quotidien francilien. « Le sujet n’était pourtant pas urgent, Vitinha étant lié au club parisien jusqu’en 2027, mais les dirigeants parisiens avaient cette volonté claire de sécuriser dès que possible l’avenir de leur cadre. » C’est également un message fort envoyé à Luis Enrique, que l’on juge en interne indissociable de la transformation de « Viti ». Favorable à la prolongation d’un élément qu’il estime incontournable, l’Espagnol l’a vu prendre une tout autre épaisseur en 2024, lance Le Parisien. Toute la difficulté réside désormais dans sa capacité à reproduire une saison du même acabit, à conserver cette régularité et à signer des prestations haut de gamme qui l’ont rendu si précieux. Un changement de dimension s’accompagne de plus fortes attentes et Vitinha se sait davantage scruté, un peu plus sujet aux critiques à partir du moment où son niveau faiblira, conclut le quotidien francilien.

Comme après chaque journée de Ligue 1, l’Equipe dévoile son équipe type de la journée. Pour celle de la 8e journée, deux joueurs du PSG est présent, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola.