Revue de presse PSG : Parc des Princes, stade, départ…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 11 janvier 2024. Quelles options si le PSG quittait le Parc des Princes, l’option Montigny-le-Bretonneux pour le futur stade, des départs qui tardent à se concrétiser…

Dans son édition du jour, le Parisien évoque la vente du Parc des Princes et les options qui s’offrent au PSG s’il doit quitter son antre historique. « Si l’option privilégiée, et par le club et par son président, est toujours de rester au Parc et d’en faire l’acquisition, le PSG avance sur ces options et des discussions ont régulièrement lieu à ce sujet. » Certaines pistes pour la construction d’un nouveau stade sont à exclure, indique le quotidien francilien. Le maire de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine, Éric Berdoati affirme qu’il ne serait pas possible de mener de projet à bien dans l’hippodrome de la ville. « Des échanges préliminaires entre le PSG et France Galop, gestionnaire de l’hippodrome, avaient eu lieu en mars mais les deux parties n’ont plus discuté depuis. » Un autre hippodrome, celui de Maisons-Laffitte (Yvelines), laissé à l’abandon depuis 2019, aurait pu être une piste à creuser mais elle n’aboutira pas. L’hypothèse de voir le PSG s’installer à Poissy (Yvelines), où il dispose déjà de son centre d’entraînement, est également à écarter : l’agrandissement du futur stade du Campus est impossible, le foncier n’étant pas suffisant, avance Le Parisien. « Du côté de la mairie de Paris, on ne prête guère attention aux options de construction de stade évoquées par NAK, car l’on imagine mal où un tel foncier serait disponible, encore moins avec le réseau de transport nécessaire. »

L’Equipe évoque aussi la question du futur stade du PSG et la possibilité de la construction d’une nouvelle enceinte si la mairie de Paris refuse de vendre le Parc des Princes. Dans ses récentes interviews, Nasser Al-Khelaïfi a évoqué plusieurs pistes pour une construction de stade si le club de la capitale ne peut pas acheter le Parc des Princes. Et selon le quotidien sportif, l’une de ces solutions se trouverait à Montigny-le-Bretonneux, « à proximité de la base de loisirs et du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce terrain avait déjà été étudié par le passé pour le nouveau centre d’entraînement, que le PSG a finalement installé à Poissy. » Cette zone se situe à 22 kilomètres du Parc des Princes et à une vingtaine de minutes en voiture. Elle est desservie par l’A12 via l’A13, la N12 mais aussi la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines (RER, Transilien et TER). Reste que le conseil général des Yvelines est propriétaire du terrain et qu’il faudra donc que ce dernier le cède au PSG. Ce projet a l’avantage d’être proche de Paris et de Poissy et possède des arguments, notamment en matière d’accès et de gestion des flux de transport, indique l’Equipe. Ce dernier évoque également l’hippodrome de Saint-Cloud. « France Galop, confronté à de sérieuses difficultés financières, n’était pas contre céder une partie ou l’intégralité des 75 hectares du site mais à condition que soient conservées, malgré tout, les courses. » Mais le maire de la ville a informé Victoriano Melero, le secrétaire général du PSG, que l’hippodrome était classé en zone inconstructible dans le Plan local d’urbanisme (PLU) de la ville depuis 2012. Autre problématique, la gestion des flux, notamment de départ du stade. « Ces différents éléments semblent écarter cette solution. De même qu’il apparaît inimaginable de voir le PSG s’installer sur les hippodromes de Longchamp et d’Auteuil. » Le PSG a aussi réfléchi à la solution Poissy puisqu’il dispose d’une grande réserve foncière à côté de son Campus. Mais elle n’est pas suffisante pour construire un stade, avance l’Equipe. « Demeure une autre hypothèse : celle de construire un stade en transformant des bureaux inoccupés comme il en existe beaucoup à Rueil 2000 (un quartier de bureaux à Rueil-Malmaison) et près de la Défense. Une pratique en vogue aux États-Unis. »

Le quotidien sportif évoque aussi les dossiers des joueurs susceptibles de quitter le PSG cet hiver qui n’avancent pas. Si du côté de la recherche d’un défenseur central, Diego Llorente est suivi, et que des renseignements ont été pris sur Nayef Aguerd (West Ham) et Maxence Lacroix (Wolfsburg), « l’opération dégraissage tarde à se concrétiser. » L’Equipe explique que le principal objectif des dirigeants parisiens est le départ d’Hugo Ekitike. L’attaquant a fait l’objet ces dernières heures d’une offre de prêt payant de la part de Wolfsburg, sans option d’achat. Mais deux autres clubs ont pris de l’avance dans ce dossier. Wolverhampton, qui entretient de bonnes relations avec les dirigeants parisiens, continue d’échanger sur la faisabilité de l’arrivée de l’international des moins de 20 ans. « Mais depuis ce mercredi, un ancien prétendant, l‘Eintracht Francfort, est revenu en force dans ce dossier. Le club allemand, qu’Ekitike avait repoussé (faute d’accord financier) lors du dernier jour du mercato estival, s’active pour recruter le jeune Français. » Les dirigeants allemands se montraient confiants, mercredi, sur leur capacité à boucler le dossier dans les prochains jours. Ekitike voit d’un bon œil une potentielle arrivée à Francfort, dans un Championnat qui colle à ses qualités, indique le quotidien sportif. Autre dossier brulant, celui de Nordi Mukiele. Pisté par le Bayern Munich, le dossier n’a pas connu d’avancées significatives ces derniers jours. Le joueur est attiré par le challenge bavarois et les dirigeants des deux clubs continuent d’échanger. Carlos Soler, qui a joué un peu partout cette saison, n’est pas considéré comme transférable cet hiver. « L’international espagnol est perçu, dans l’esprit de Luis Enrique, comme un élément fiable, précieux par sa polyvalence. Mais il suscite un intérêt intense de la part d’un club anglais, dont l’identité n’a pas filtré. » L’Equipe conclut en expliquant que le PSG cherche une solution pour Layvin Kurzawa, que Besiktas s’intéresse à Renato Sanches et que Noha Lemina pourrait rebondir à Wolverhampton même s’il est aussi pisté par un club allemand et un italien.