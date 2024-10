Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 13 octobre 2024. France / Israël joué au Parc des Princes ?, Warren Zaïre-Emery possiblement titulaire contre la Belgique…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la prochaine trêve internationale et le match entre l’équipe de France et Israël le 14 novembre prochain. Alors que cette rencontre devait se dérouler au Stade de France, il pourrait finalement se dérouler au Parc des Princes. Une réunion préparatoire s’est tenue vendredi au cours de laquelle la délocalisation de la rencontre au sein du stade du PSG, avance le quotidien sportif. « Rien n’est encore acté, la décision finale sera prise la semaine prochaine. Cette alternative répond à une problématique sécuritaire compte tenu du contexte au Proche-Orient et de la guerre que livre Israël au Hamas dans la bande de Gaza et au Hezbollah au Liban. » Les autorités françaises, notamment la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) qui est chargée de classer les matches en fonction de leur dangerosité, considèrent qu’il est plus aisé de sécuriser le stade de la Porte de Saint-Cloud plutôt que l’enceinte dyonisienne, située en Seine-Saint-Denis, où un soutien aux causes palestiniennes et libanaises pourrait être plus marqué, avance L’Equipe. « Même si un France-Israël n’est pas certain de remplir le Stade de France, le Parc a aussi l’avantage d’accueillir moins de spectateurs, 47 000 contre 80 000. La gestion des flux de spectateurs et le filtrage aux abords du périmètre de sécurité s’en trouveraient ainsi facilités, la rencontre devant se jouer avec du public », conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien évoque le match entre la Belgique et la France demain soir (20h45, TF1) et parle des possibles changements dans le onze de départ des Bleus et les joueurs qui pourraient en profiter. Le quotidien francilien explique qu’au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery pourrait avoir du temps de jeu. Le Parisien estime que Didier Deschamps pourrait revenir dans un système en 4-3-3 contre les Belges, ce qui veut dire un attaquant en moins et un milieu de terrain en plus comparé à Israël. « La concurrence redevient vive dans ce secteur avec le retour d’Eduardo Camavinga malgré les absences d’Adrien Rabiot et de N’Golo Kanté. Youssouf Fofana, Warren Zaïre-Emery, Mattéo Guendouzi et Manu Koné postulent tous pour entrer dans le cœur du jeu. » Le départ à la retraite d’Antoine Griezmann rebat les cartes dans l’entrejeu, une remarque qui vaut pour Youssouf Fofana comme pour Warren Zaïre-Emery, qui patiente de son côté. Alors qu’il devait jouer contre la Belgique le mois dernier, le Titi Parisien avait dû déclarer forfait à cause d’une lésion au mollet gauche, une récurrence dans son parcours international. Il est candidat lui aussi alors que le patron des Bleus pourrait laisser souffler l’un des deux Madrilènes de jeudi. « Warren Zaïre-Emery vient de fêter sa 5e sélection en entrant seulement dans le temps additionnel à Budapest. L’éphémère capitaine des Espoirs ronge son frein en attendant des jours meilleurs. Belgique-France pourrait lui offrir une belle occasion de sortir de sa boîte », conclut Le Parisien.