Revue de Presse PSG : Paris FC, derby, Doué, Dembélé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 5 janvier 2026. Le PSG s’offre le derby francilien face au Paris FC (2-1), Ousmane Dembélé et Désiré Doué en forme, les Parisiens préparent bien le Trophée des Champions face à l’OM…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire du PSG face au Paris FC (2-1), en conclusion de la 17e journée de Ligue 1. Et les deux buteurs, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, se sont mis en évidence dans cette rencontre. Gênés par des pépins physiques lors de la première partie de saison, les deux internationaux français ont montré qu’ils avaient retrouvé de réelles sensations physiques hier soir, et ils n’ont cessé de se chercher (19 passes échangées). Depuis son retour de blessure, Désiré Doué renvoie l’image d’un joueur en pleine confiance avec trois buts inscrits sur ses trois derniers matchs en France (FC Metz, Fontenay et Paris FC). Le numéro 14 parisien se montre clinique dans sa finition. « Au delà de ce sentiment, le deuxième meilleur buteur du PSG cette saison (6 buts) diffuse une impression de confiance également dans ses un-contre-un. Très mobile, il a étalé sa vitesse d’enchaînement avec ses ‘skills’ habituels. Cette conduite semelle, ses passements de jambes ultra rapides ou ces doubles-contacts si rapides. » Il lui faudra encore du temps pour retrouver toutes ses sensations techniques mais Désiré Doué semble bien lancé.

Concernant Ousmane Dembélé, il avait laissé une dernière bonne impression en 2025 lors du match de Coupe de France face à Fontenay (4-0). Pour sa première titularisation en Ligue 1 depuis le 29 octobre, face au FC Lorient (1-1), le Ballon d’Or a retrouvé ses jambes. S’il n’a pas encore atteint son niveau de la première partie de l’année 2025, le numéro 10 parisien a rassuré ce dimanche soir. « Disponible et mobile, il n’a pas hésité à décrocher pour venir organiser le jeu parisien avant de se projeter dans les actions. » Il est désormais impliqué sur quatre buts lors de ses quatre derniers matches (2 buts, 2 passes décisives), inscrivant au passage son troisième but en Ligue 1 cette saison. Mais au-delà des statistiques, l’impression visuelle laissée est bonne. L’attaquant parisien est redescendu au coeur du jeu, a multiplié les prises de balle et a étalé sa qualité de passe. « La prise de risque dans le jeu du joueur de 28 ans est un bon baromètre pour mesurer son degré de confiance et de forme. »

Le quotidien sportif revient plus en détails sur la performance du PSG. À quatre jours de son match du Trophée des Champions face à l’OM, le club de la capitale a fait le minimum sur la pelouse du Parc des Princes. « C’est tout le paradoxe de cette rencontre conclue par un tout petit but d’écart alors qu’il n’y a jamais vraiment eu match. » Ce premier derby entre les deux équipes depuis 47 ans a été à sens unique. Les joueurs de Luis Enrique ont montré trop de maladresse dans le dernier geste pour espérer retranscrire l’écart de niveau au tableau d’affichage. Mais le champion en titre a pu compter sur ses buteurs Désiré Doué et Ousmane Dembélé et sur l’activité de Nuno Mendes dans son couloir gauche. Le PFC a fait douter pendant deux minutes les Rouge & Bleu au retour des vestiaires. « Sur une longue ouverture d’Otavio, Illia Zabarnyi a eu le double tort de laisser Alimami Gory lui passer devant, puis de le faire tomber dans un duel à l’épaule où il a semblé se désintéresser du ballon. Willem Geubbels a converti l’offrande sur penalty », résumé L’E. Mais rapidement, Ousmane Dembélé a redonné l’avantage à son équipe, avec réussite (2-1, 53e). « À défaut de briller, le PSG continue de carburer à l’ordinaire : six victoires sur ses sept dernières sorties en L1 désormais. L’anomalie dans sa saison est toujours incarnée par le RC Lens, pointé une longueur devant. En attendant l’OM. »

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette rencontre entre le PSG et le PFC (2-1). Grâce à des réalisations de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, les Rouge & Bleu ont assuré une victoire précieuse pour rester au contact du leader, le RC Lens. Les champions de France « ont été confrontés toute la première période à une attaque-défense, un 5-4-1 installé pour les démoraliser, et ils n’ont pas été particulièrement brillants dans les petits espaces ou les derniers choix. » Le match s’est emballé lorsque le PFC a décidé de jouer en début de seconde période, mais l’égalisation de Willem Geubbels sur penalty a rapidement été éclipsée par le but d’Ousmane Dembélé, son premier en L1 depuis août dernier. « Le Ballon d’or 2025 trace un trait d’union avec le réveil de la force en janvier dernier puisqu’il avait inscrit les trois premiers buts de l’année lors des deux succès initiaux. Fantaisie qu’il a partagée avec Désiré Doué cette fois comme un signe de renouveau. » En fin de rencontre, Luis Enrique s’est permis de gérer les temps de jeu dans un calendrier qui s’annonce intense en janvier.