Revue de presse PSG : plusieurs buteurs, leader…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 20 août 2024. Qui pour endosser le rôle de leader au PSG ? Quatre joueurs à 12 buts, est-ce possible ?…

Dans son édition du jour, L’Equipe estime que le PSG doit se trouver de nouveaux leaders. Dans la répartition du leadership parisien, tout ou presque est à reconstruire, avance le quotidien sportif. « Le vice-capitaine Mbappé qui prenait, hors terrain, une place assez considérable, est parti. Le premier vice-capitaine, Danilo, très écouté et respecté pour son professionnalisme, a été placé sur la liste des transferts. » L’Equipe indique que l’international portugais l’un des joueurs les plus influents du vestiaire. Absent des terrains depuis février 2023, et alors que l’on ne sait toujours pas quand il reviendra sur le terrain, Presnel Kimpembe reste un élément important au centre d’entraînement. « Le polyglotte Lucas Hernandez, qui joue un rôle de lien évident entre les différentes sensibilités du vestiaire, ne sera de retour qu’en 2025. Dans ce contexte, quels leaders pour encadrer une équipe encore rajeunie cet été ?, se demande le quotidien sportif. Au-delà de Marquinhos, ils sont finalement assez peu nombreux à afficher personnalité et légitimité. Achraf Hakimi, qui a été désigné capitaine contre Le Havre, souhaite prendre plus de place. « S’il y a pu avoir des questionnements autour de son avenir, le Marocain de 25 ans a tout de suite senti qu’il pouvait devenir une pièce maîtresse de ce Paris-SG 2024-2025 et s’affirmer comme un leader. Il sera sûrement l’un des vices capitaines cette saison. » Gianluigi Donnarumma a une aura. Suffisante pour être entendu et être influent dans les périodes plus difficiles ? L’Equipe indique aussi que Vitinha, qui a été désigné tireur attitré des penaltys par Luis Enrique, une décision pas comprise par l’ensemble de l’effectif, aura un rôle central, assure le quotidien sportif.

Au-delà de son évolution sportive, le numéro 17 du PSG a pris parallèlement une dimension conséquente dans le groupe, affirme l’Equipe. « Marginalisé à l’époque Messi-Neymar, il est un leader par l’exemple. Irréprochable au quotidien, l’ancien du FC Porto, à l’écoute des demandes des recrues, n’hésite plus à prendre la parole et est devenu un relais pour son entraîneur. » Enfin, Ousmane Dembélé sait qu’il sera attendu dans ce domaine. Il ne s’est jamais caché face aux responsabilités mais cherche toujours à privilégier ses performances sur le terrain avant son rôle en dehors, assure l’Equipe. Luis Enrique a conscience du chantier en cours dans ce secteur. Le coach du PSG sait aussi que, même si le club souhaite mettre le collectif en avant cette saison, des joueurs influents sont indispensables dans certains moments de la saison.

De son côté, Le Parisien se demande si, comme l’avait évoqué Luis Enrique, il est possible de voir quatre joueurs du PSG marquer au moins douze buts, le club de la capitale ayant perdu son meilleur atout offensif avec Kylian Mbappé et ses 44 buts la saison dernière. « Si quelqu’un marque 40 buts, on ne lui fermera pas la porte. Si je m’appuie sur mon expérience, il vaut mieux qu’il y en ait quatre qui marquent 12 buts, car cela fera 48 buts et c’est mieux que 40″, lançait le coach du PSG en conférence de presse jeudi dernier. Le coach espagnol a autant voulu décharger les siens d’une forme de pression qu’encourager les initiatives, sachant qu’aucun membre de son effectif actuel n’est capable de hisser son compteur au niveau statistique du meilleur buteur de l’histoire du PSG, avance le quotidien francilien. La saison dernière, seul Gonçalo Ramos avait passé cette barre des 12 buts (14 exactement). « Le troisième au classement des buteurs de l’équipe renvoie à la saison pleine de Vitinha, scoreur à neuf reprises, dont deux fois en Ligue des champions, tout comme Randal Kolo Muani. Ousmane Dembélé (6), Bradley Barcola (5), Kang-In Lee (5) se tiennent dans un mouchoir de poche. La variété des buteurs parisiens confirme que le danger peut venir de partout. Leur faible total indique qu’ils vont devoir augmenter le niveau de la menace », lance Le Parisien. Par le passé, certains joueurs ont passé cette barre des 12 buts. Randal Kolo Muani à Francfort (23 en 2022-2023), Marco Asensio (12 en 2020-2021) et Ousmane Dembélé (14 en 2018-2019). Mais il est connu pour son manque d’efficacité et de réalisme et il semble peu probable qu’à 27 ans, son adresse devant le but change, tance le quotidien francilien. Ce dernier indique que l’espoir vient davantage de Bradley Barcola, en pleine explosion et déjà buteur cette saison. « L’ancien Lyonnais devrait profiter d’un temps de jeu boosté cette saison pour améliorer considérablement ses stats. » Enfin, même s’il va manquer trois mois de compétition, Gonçalo Ramos paraît le plus à même pour « prendre » la plus grosse part du festin laissé par Kylian Mbappé. L’international portugais a un sens du but au-dessus de la moyenne. Il a ça dans le sang, contrairement à ses concurrents dans le secteur offensif, y compris Randal Kolo Muani. « Il sait en plus combiner dans les petits espaces avec ses partenaires et possède ainsi de vraies chances de s’installer en pointe avec deux ailiers sur sa droite et sa gauche. » Le Parisien estime qu’il peut viser la barre des 20 buts toutes compétitions confondues cette saison.