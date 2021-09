Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 21 septembre 2021 : L’analyse de la gestion d’effectif de Mauricio Pochettino, Messi et ses douleurs au genou gauche, Verratti incertain contre Metz…

Le Parisien fait l’analyse du coaching de Pochettino qui a sorti Leo Messi au 1/4h de la fin de la rencontre face à l’Olympique Lyonnais (2-1). Au-delà du remplacement, c’est surtout l’ordre qui interroge. La Pulga a été le premier Rouge & Bleu à être sorti, alors qu’Ander Herrera et Angel Di Maria ont aussi quitté la pelouse quelques minutes plus tard. Selon les informations du quotidien local, le banc du PSG « lui a demandé à de nombreuses reprises s’il était blessé. L’Argentin a fait signe que tout allait bien et qu’il pouvait continuer. » Le coach parisien est guidé par un « principe de précaution », même si son absence de communication sur une potentielle blessure de Messi en conférence de presse en a surpris plus d’un. Mais « il n’y aurait aucune tension entre les deux hommes bien qu’il y ait eu de l’incompréhension sur le moment, une différence de ressenti. » Mauricio Pochettino est loué par l’effectif pour son management de l’humain et son honnêteté en plus de son « mélange de rondeurs et d’autorité » qui est apprécié par les joueurs.

L’entraîneur du PSG « fait face à des choix délicats ». Entre la titularisation d’Angel Di Maria dans un système à 4 offensifs, la présence de Kehrer au coup d’envoi à la place d’Hakimi et celle de Donnarumma ou encore la sortie de Leo Messi, Pochettino « a pris des positions fortes » face à l’OL selon Le Parisien. Le but décisif d’Icardi, entré en cours de jeu, « aura validé l’ensemble de ses choix ». À Bruges, le coach Rouge & Bleu n’était pas satisfait par les efforts défensifs de ses joueurs et a sorti Paredes et Wijnaldum à la mi-temps. Mais « à voir l’implication de Messi, et surtout Mbappé et Neymar à effectuer des replis défensifs contre Lyon, on mesure que ses mots commencent à se diffuser. Tous semblent avoir compris que la réussite de leur association ne passera que par des efforts communs et répétés » analyse le journal francilien. Offensivement, le quatuor a tenté des combinaisons offensives, « parfois un peu trop ambitieuses, mais pleines de promesses de grands moments de football ».

L’Equipe consacre aussi ses sujets du jour sur le management de Mauricio Pochettino, qui est venu à Paris pour « pacifier les lieux, détendre une atmosphère qui s’était crispée sur la fin de l’ère Thomas Tuchel » malgré des recettes ressemblante lorsque l’Allemand est arrivé en étant « paternaliste » et capable de rigoler avec les joueurs tout en conservant ses distances. Mais il peut aussi « se montrer véhément avec son vestiaire » comme à la mi-temps du match face à Bruges même s’il « préfère le calme et la quiétude des discussions en tête-à-tête, qu’il multiplie avec les joueurs. » Ce dernier aime recevoir les membres de son effectif dans son bureau, « des plus expérimentés au plus jeunes (…) il dépense beaucoup d’énergie à discuter avec eux, sur le terrain et en dehors, se penche sur leurs problèmes sportifs et extrasportifs si besoin puisqu’il pense qu’un joueur bien dans sa tête sera plus performant sur la pelouse » explique le média sportif.

Le quotidien l’Equipe révèle aussi la raison du changement de Messi contre Lyon, qui fait suite à une béquille reçue par le joueur au-dessus du genou gauche. Le technicien parisien n’a voulu prendre aucun risque en vue des prochaines échéances parisiennes (Metz et Montpellier cette semaine, Manchester City le 28 septembre). « D’ailleurs, ce lundi matin, Messi s’est présenté au Camp des Loges en boitillant et a passé l’intégralité de la séance aux soins« , dévoile le quotidien sportif. Un point sera fait demain pour savoir s’il pourra reprendre l’entraînement et être apte pour le déplacement du PSG à Metz mercredi soir (21 heures, Canal Plus). Rappelons que le genou concerné est celui qui avait été touché lors du tacle assassin d’Adrian Martinez lors de Venezuela / Argentine le 3 septembre dernier.

Marco Verratti de son côté est « très incertain » pour disputer la rencontre de demain face à Metz (21h00), même s’il a repris ce lundi l’entraînement collectif. Mauricio Pochettino ne souhaite prendre aucun risque avec son joueur.