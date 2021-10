Revue de Presse PSG : Pochettino, Messi, Ramos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 26 octobre 2021. Les différents chantiers de Mauricio Pochettino, les difficultés de Leo Messi en Ligue 1, les incidents du Clasico et une éventuelle présence de Sergio Ramos pour les séances collectives.

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur les chantiers de Mauricio Pochettino, dix mois après son arrivée au PSG. Même si son bilan reste positif, l’entraîneur parisien « tarde à faire progresser son équipe. » Pour la troisième fois de la saison, l’Argentin a opté pour un schéma à quatre offensifs lors du Clasico, « un choix audacieux qui a pu fonctionner par séquences mais qui a laissé apparaître des failles. » Mais la question concernant l’équilibre de l’équipe se pose. Le 4-3-3 ou 3-5-2 sembleraient être les systèmes de jeu les plus adéquats, mais « cela conduirait numériquement au sacrifice de Di Maria. » Le quotidien sportif se demande également où positionner Leo Messi. Sur l’aile droite, l’Argentin ne semble pas exploiter parfaitement ses qualités, lui, qui « a besoin d’espace pour faire admirer son talent créatif. » Ainsi une position plus axiale lui permettrait de se rapprocher de Kylian Mbappé et d’effectuer moins de tâches défensives. L’animation des couloirs est également un des chantiers de Mauricio Pochettino notamment avec les profils offensifs d’Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Après des bons débuts, le latéral marocain connaît une période de moins bien. Et depuis l’incorporation de Leo Messi dans le jeu, « l’animation du PSG se fait sans ses latéraux. » Enfin, le quotidien se demande comment concerner l’ensemble de l’effectif. En effet, de nombreux joueurs sont considérés comme des titulaires indiscutables, mais « il va tout de même falloir maintenir sous pression des internationaux comme Wijnaldum, Icardi, Diallo, Paredes ou Kehrer en attendant Sergio Ramos. »

Le quotidien sportif revient également sur les incidents survenus lors du Clasico OM / PSG ce dimanche. Entre les interruptions de matches en raison des jets de projectiles, l’intrusion d’un supporter sur la pelouse et l’utilisation de fumigènes, le club marseillais risque certaines sanctions. Sous le coup d’un point de pénalité avec sursis, l’OM connaîtra sa sanction le 3 novembre prochain, lors de la commission de discipline de la LFP. Mais impossible de savoir si Marseille va perdre son point car « dans le règlement il faut que les incidents soient jugés de la même nature » que ceux survenus lors d’Angers / OM, avec un envahissement de terrain par les supporters. L’OM devrait au minimum connaître un huis clos partiel ou total de son stade.

De son côté, Le Parisien se demande « c’est quoi le soucis » avec Leo Messi. Buteur à trois reprises en Ligue des champions, la Pulga n’a toujours pas été décisif lors de ses quatre matches de championnat, une première depuis 2005. Son positionnement sur le terrain peut notamment expliquer ceci. Il est positionné dans le couloir droit de l’attaque parisienne mais « aucun entraîneur au monde ne l’aligne dans cette position depuis des années. » Un rôle plus axial lui permettra de mettre en avant sa créativité et « ce manque de stabilité lui pose un problème pour trouver ses marques. » Avec la méforme de Neymar et la suspension de Di María en C1, le joueur de 34 ans a seulement pu améliorer sa connexion avec Mbappé, qui « se révèle d’ores et déjà efficiente. » De plus, le manque de collectif dans l’équipe peut également expliquer certains problèmes. Enfin après 21 ans à Barcelone, l’international argentin doit également s’adapter dans sa nouvelle vie. Heureux à Paris, Leo Messi est arrivé avec simplicité dans le vestiaire parisien et « ce tempérament en retrait explique sans doute aussi ses premiers pas timides dans le jeu. »

Le Parisien fait également un point sur l’infirmerie du PSG. Et bonne nouvelle, « Sergio Ramos pourrait enfin intégrer les séances collectives. » Sorti avant la pause face à l’OM en raison d’un coup reçu à la hanche gauche, Marco Verratti « va multiplier les soins » pour être rétabli pour le match face à Leipzig (3 novembre). Il était de toute façon suspendu pour la réception du LOSC ce vendredi. Absent face à Marseille, Sergio Rico reprendra l’entraînement en fin de semaine.

Enfin, le quotidien francilien évoque le feuilleton Icardi-Wanda qui semble toucher à sa fin, comme le laisse entendre un long message sur Instagram publié par la compagne de l’international argentin. « Je suis sûr que ce mauvais moment que nous traversons nous fortifiera en tant que couple et famille. » De son côté, le PSG devrait enfin pouvoir compter un joueur apte mentalement.