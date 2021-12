Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 7 décembre 2021. Le match face au Club Bruges en Ligue des champions, l’agacement autour du peu de spectacle offert par Mauricio Pochettino, la nouvelle absence de Sergio Ramos, Kylian Mbappé passeur décisif, la présence de Presnel Kimpembe dans le groupe et les onze probables.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque l’agacement autour de Mauricio Pochettino en raison du peu de spectacle offert et des difficultés à gagner les matches depuis son arrivée sur le banc du PSG. Une situation qui agace « aussi bien en interne que du côté des supporters. » De son côté, le coach parisien s’est exprimé longuement, en conférence de presse, sur son ressenti des dernières semaines. « Je me sens bien, je suis tranquille. Je sens le soutien de mes joueurs, de la structure du club. Elle sait ce qu’on fait, comment ça se passe. On connaît le processus dans lequel on est embarqué (…) Malgré toutes les tempêtes, on ne s’écartera pas de la direction qu’on a prise. Après la tempête vient le beau temps et on pourra en faire profiter tout le monde. » Même si certains supporters sont très critiques envers l’Argentin, d’autres estiment que le problème se situe ailleurs, à l’image de Jérôme, abonné depuis 30 ans au Parc. « Pour l’instant, il n’est pas sifflé car les résultats sont là, et surtout en tant que supporter on se souvient de ce qu’on avait il y a dix ans (…) Et puis, on sait ce qu’on perd, mais pas ce qu’on retrouve. Après on a vu, avec Tuchel, que le problème du PSG, ce n’est pas l’entraîneur mais la politique générale du club bâtie sur le star-system et le merchandising. Tout ça pourrait se transformer en grogne, si nous sommes ridicules en huitièmes de finale, et que ni le jeu ni les résultats ne sont au rendez-vous. »

Le quotidien francilien revient également sur l’absence de Sergio Ramos pour ce match face au Club Bruges. Dans son communiqué médical, le PSG précise que l’Espagnol allait poursuivre « son travail de réintégration progressif avec le groupe pour les 3 prochains jours. » Lors du dernier entraînement, le défenseur central « s’est entraîné quasi-normalement avant de conclure sa séance en salle. » Après avoir ressenti une fatigue musculaire au mollet, le staff médical ne souhaite pas prendre de risque avec un joueur qui a disputé un seul match lors des huit derniers mois. Les 95 minutes disputées face à l’ASSE il y a une semaine « étaient sans doute de trop pour une reprise. » Incertains avant le match, Presnel Kimpembe, Colin Dagba et Ander Herrera devraient figurer dans le groupe de Mauricio Pochettino.

XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma (ou Navas) – Hakimi, Marquinhos (c), Diallo, Nuno Mendes – Gueye, Verratti – Messi, Wijnaldum, Di Maria – Mbappé

De son côté, L’Equipe revient sur ce match face au Club Bruges (mardi à 18h45 sur Canal Plus et RMC Sport 1). Malgré sa qualification acquise, le club de la capitale « ne peut se permettre de prendre la réception de Bruges à la légère. » Ce match doit permettre aux Rouge & Bleu de s’améliorer, comme l’a rappelé Mauricio Pochettino en conférence de presse ce lundi. En effet, depuis plusieurs semaines, « les Parisiens donnent le sentiment de parfois régresser dans leur expression collective. » Surtout que depuis l’arrivée de QSI, le PSG ne s’est jamais qualifié avec moins de onze points (huit unités actuellement). De plus, la réception de la plus mauvaise défense de cette phase de groupes (16 buts encaissés) pourra permettre à certains de soigner leurs statistiques comme Kylian Mbappé, qui ne compte que deux buts depuis le début de la C1 même si cela ne montre pas « tout à fait son influence actuelle sur les résultats du PSG. »

Le quotidien sportif met en lumière le côté passeur de Kylian Mbappé cette saison. Lors de cet exercice 2021-2022, le numéro 7 parisien a même réussi plus de passes décisives (11) que de buts (9). « Surtout, il se montre déterminant dans cet exercice toutes les 160 minutes de jeu, soit bien plus souvent que par le passé. » Mais cette progression dans ce domaine ne doit rien au hasard. En effet, l’international français a pas mal échangé avec ses proches et également avec Mauricio Pochettino afin de s’adapter à l’arrivée de Leo Messi. « Il a changé son approche afin de s’adapter au nouveau style du PSG. Ils sont désormais trois à se partager l’attaque du club », reconnaît-on dans son entourage. Et face aux difficultés dans le jeu actuel des Parisiens et avec des adversaires de plus en plus « virils dans le marquage », Kylian Mbappé a dû changer certains aspects de son jeu pour rester performant. Depuis son arrivée au club en 2017, il est le deuxième meilleur passeur (L1+C1) avec 52 offrandes, derrière Ángel Di María (57) et devant Neymar Jr (45).

L’Equipe donne également des nouvelles de Presnel Kimpembe, ménagé lors du dernier entraînement en raison d’un coup reçu au mollet face au RC Lens. Mais hier soir, « le défenseur central figurait dans le groupe retenu par Pochettino. » Une dernière décision sera prise aujourd’hui concernant sa présence ou non. Face aux pépins physiques du joueur de 26 ans, « le staff pourrait le laisser souffler. » Dans ce cas, il ne pourrait pas être remplacé par Sergio Ramos, forfait pour ce match face à Bruges et dont « le retour dans le groupe, si sa santé évolue bien, devrait s’opérer contre Monaco, dimanche. » Ainsi, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, voire Danilo Pereira, sont les solutions pour former la charnière centrale avec Marquinhos.