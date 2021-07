Revue de presse PSG : Pochettino, Sergio Ramos, Hakimi…

Vu et lu au sujet du PSG ce lundi 5 juillet 2021 dans la presse hexagonale… L’été mouvementé de Pochettino, la reprise de l’entrainement et les prochaines arrivées sont au programme du jour.

Le Parisien revient sur “les envies d’ailleurs” de Pochettino que nous vous avons partagé dans un article publié ce dimanche soir (ICI). Le journal nous apprend par ailleurs que le coach Rouge & Bleu repart avec un esprit “conquérant” avant la reprise de l’entrainement ce lundi et que ce dernier a grandement participé au début de mercato de son équipe en proposant les noms d’Achraf Hakimi et Sergio Ramos tout en validant le choix de Gini Wijnaldum. Par contre, la piste Gigio Donnarumma a été pilotée par Leonardo et l’Argentin devra donc “gérer la concurrence avec Keylor Navas”. Avoir une équipe à son image était “l’une des exigences” de l’entraineur du PSG pour sa “réelle première saison.”

Un peu plus loin le quotidien francilien revient sur ses informations transferts de la veille, que nous avons publié ci-contre (ICI). On rappelle que selon Le Parisien, le Paris Saint-Germain et Sergio Ramos auraient trouvé un accord. De plus, le Marocain Achraf Hakimi devrait passer sa visite médicale ce début de semaine et s’engager pour cinq saisons avec le PSG.

Concernant le dossier Sergio Ramos, Canal-Supporters ne confirme pas cette information même si les positions entre les deux clans sont proches. Les dernières négociations à venir devraient aboutir à un accord qui arriverait cette semaine. À un moins d’un improbable retournement de situation, l’Espagnol sera la quatrième recrue du Paris Saint-Germain de ce mercato.

L’Équipe consacre aussi une page complète à Achraf Hakimi qui “arrive” à Paris tandis que Sergio Ramos de son côté “s’en rapproche”. Comme c’est jour de reprise, les joueurs ont rendez-vous pour “une batterie de tests médicaux” et l’international marocain devrait être “la première recrue à faire connaissance avec ses nouveaux partenaires”. Le quotidien rapporte les mêmes informations que notre rédaction concernant l’ancien madrilène avec un “accord proche” et des “détails qui restaient encore à régler”. Le joueur pourrait intégrer le groupe dès cette semaine, qui comptera pas mal d’absents avec les internationaux qui ont disputé l’Euro et la Copa America. Le média sportif fait aussi un point sur la situation des sept gardiens de but sous-contrat et qui seront donc “l’élément majeur de la vie” du club dans les prochaines semaines.