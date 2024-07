Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 5 juillet 2024. Randal Kolo Muani pourrait être le titulaire surprise de Portugal-France, le portrait de Nuno Mendes, le visage séduisant de Fabian Ruiz avec l’Espagne…

Dans son édition du jour, L’Equipe se penche sur le quart de finale de l’Euro 2024 entre le Portugal et la France ce vendredi soir (21h sur M6 et beIN SPORTS 1). Et Didier Deschamps pourrait réserver une surprise dans son onze de départ. Le sélectionneur des Bleus devrait garder son 4-3-3 utilisé face à la Belgique, avec Antoine Griezmann sur l’aile droite en lieu et place d’Ousmane Dembélé. Pour compenser la suspension d’Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga devrait prendre place dans l’entrejeu aux côtés de N’Golo Kanté et Aurélien Tchouaméni. Mais la surprise viendrait de l’attaquant de pointe. Selon L’E, Randal Kolo Muani pourrait démarrer la rencontre et prendre la place de Marcus Thuram. C’était la tendance forte ce jeudi soir. « Le sélectionneur a toutefois entretenu le flou depuis le match contre la Belgique en n’effectuant pas de mise en place tactique. Plusieurs options existent, même s’il fait peu de doute qu’Antoine Griezmann sera reconduit dans le onze de départ. » L’attaquant du PSG retrouverait ainsi une position où il était à l’aise face aux Belges au moment de son entrée en jeu. « Quelle que soit l’animation et les hommes choisis, si Kolo Muani fait partie du onze de départ, ce serait une récompense pour ses efforts et son état d’esprit dans le groupe. » L’attaquant de 25 ans pourrait alors connaître sa première titularisation dans un match à enjeu avec l’équipe de France.

Le XI probable de la France (L’Equipe) : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T.Hernandez – Kanté, Tchouaméni, Camavinga – Griezmann, Kolo Muani, Mbappé (c)

Le quotidien sportif fait aussi un portrait d’un adversaire des Bleus, Nuno Mendes. Latéral du PSG depuis l’été 2021, le Portugais a fait ses premiers pas dans le football au siège du FC O Despertar, au nord-ouest du centre de Lisbonne. Avec le numéro 10 dans le dos, le jeune Nuno Mendes, à l’aise balle au pied, s’est fait remarquer par un scout du Sporting et l’a facilement convaincu après une belle performance lors d’une victoire 10-2. « Le scout ira en personne convaincre le gamin de rejoindre les Lions, mais quand Nuno, seul à la maison, vit un inconnu frapper à sa porte dans ce quartier défavorisé, il alla chercher un couteau dans la cuisine, de peur d’avoir à faire à des malfrats. » Il deviendra rapidement un joueur du Sporting CP à la fin de l’année 2011. Nuno Mendes a débuté dans la pré-académie des Leões. Luis Dias, qui dirigeait l’académie, s’est remémoré la gentillesse du jeune garçon, qui avait vécu des moments difficiles : « Son père a eu un problème de santé et il a été alité (il est décédé quelques années plus tard). La maman ne travaillait pas car elle s’occupait de son mari. Il vivait dans un quartier très modeste, Boavista, dans des HLM. Il n’a jamais eu faim où ce genre de problème, mais c’était quand même une situation difficile. » Face à cela, le Sporting a donné les moyens au joueur d’effectuer des allers-retours fréquents entre l’académie et sa maison.

S’il n’était pas le joueur le plus technique ou le plus grand, Nuno Mendes faisait des ravages grâce à sa vitesse. Pourtant, son rêve de devenir footballeur aurait pu prendre fin très tôt en raison d’un problème financier qui a touché le club du Sporting CP en 2013-2014. Après ce problème réglé, le jeune Nuno Mendes a fini par emménager à Alcochete, le centre d’entraînement du Sporting. Timide, le futur Parisien ne faisait pas de vague en dehors des terrains. Mais sur les terrains, les progrès de Nuno Mendes ont été constants, à défaut d’être fulgurants. Son entraîneur en U13, U15 et U19, Pedro Coelho, explique plus en détails les qualités du joueur à cette époque : « Il était très fort dans la passe, le centre et la vitesse, en un-contre-un, offensivement très fort pour changer de direction et changer sa vitesse pour passer le défenseur. Ce n’était pas un dribble comme Neymar. C’était un dribble simple mais efficace. » Et l’éclosion de Nuno Mendes ne faisait pas de doute même s’il a dû surmonter sa première grosse blessure en U17 en manquant une moitié de saison en raison d’une jambe cassée. Avec beaucoup de travail, l’international portugais a poursuivi son ascension et évoluait déjà avec les U23 à seulement 17 ans. Au retour du Covid, il a intégré le groupe professionnel. Et à la veille de son 18e anniversaire, le 18 juin 2020, il est devenu le plus jeune joueur à débuter une rencontre avec le Sporting depuis Cristiano Ronaldo en 2002. Un an plus tard, il prend la direction de Paris et s’affirme comme l’un des plus grands talents à son poste.

Enfin, L’Equipe évoque aussi la grande forme de Fabian Ruiz avec l’Espagne, qui affronte l’Allemagne ce vendredi (18h) en quarts de finale de l’Euro. Le milieu du PSG brille depuis le début de la compétition sous le maillot de la Roja, avec deux buts et deux passes décisives en trois matches disputés. Plus convoqué depuis la fin de l’Euro 2021 par Luis Enrique, ancien sélectionneur de l’Espagne, Fabian Ruiz a de nouveau eu une place dans le groupe espagnol lors de la nomination de Luis de la Fuente en janvier 2023. Et ce dernier n’a jamais manqué de complimenter son joueur : « Fabian est un joueur exceptionnel, et nous qui le voyons au quotidien le mesurons bien. Il est le symbole de tous ces joueurs qui travaillent dans l’ombre, mais qui méritent davantage de reconnaissance. »

De son côté, le joueur de 28 ans se sent à l’aise avec un coach qu’il avait déjà côtoyé dans les catégories jeunes. « Luis De la Fuente m’a toujours fait confiance depuis les catégories de jeunes, et je suis très reconnaissant. J’ai la chance de l’avoir ici et de disputer un Euro avec lui (…) Ce sont deux entraîneurs qui se ressemblent, qui aiment avoir la possession et presser haut. La différence, c’est que De la Fuente a un style différent, il aime les centres, les attaques rapides, alors que Luis Enrique préfère les longues phases de possession, avec de la patience, de la tranquillité », a récemment déclaré le numéro 8 parisien. « Mais au-delà de l’aspect mental, ce sont les consignes de De la Fuente, moins rigide que Luis Enrique et son jeu de position, qui permettent au Parisien de prendre toute sa mesure », rapporte L’E. Plus haut sur le terrain avec l’Espagne, Fabian Ruiz touche 37% de ses ballons dans le dernier tiers du terrain, contre 22% au PSG. Il frappe également deux fois plus au but en sélection qu’en club, et marque davantage.

De son côté, Le Parisien n’évoque pas le PSG dans son édition du jour et propose un onze probable de l’équipe de France face au Portugal avec un doute sur la titularisation d’Ousmane Dembélé sur l’aile droite et un positionnement plus axial d’Antoine Griezmann.

Le XI probable de la France (Le Parisien) : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T.Hernandez – Kanté, Tchouaméni – Griezmann – Dembélé (ou Kolo Muani), Thuram, Mbappé (c)