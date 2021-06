Revue de presse PSG : Portugal-France, Sergio Ramos, fric-frac, calendrier…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 23 juin 2021. Trois joueurs Rouge & Bleu devraient débuter le Portugal-France. Danilo Pereira, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé sont annoncés partants.

L’Equipe explique que les Bleus (qualifiés) repassent au 4-2-3-1 contre les Lusitaniens tenants du titre. Didier Deschamps “devrait revenir au système utilisé en 2018, avec Tolisso à droite, Mbappé à gauche et Griezmann en soutien de Benzema“, lit-on. Trois changements pour ce 3e match de la phase de groupes : Lucas Hernandez pour Lucas Digne, Jules Koundé pour Benjamin Pavard et Corentin Tolisso pour Adrien Rabiot.

Après 16 ans au Real Madrid (671 matches, 101 buts), Sergio Ramos va devoir trouver un nouveau point de chute. En fin de contrat avec le club espagnol, le défenseur central de 35 ans serait dans le viseur de trois clubs : Manchester City, Manchester United et le PSG. Cependant comme rapporté par AS ces derniers jours, le quadruple vainqueur de la Ligue des champions aurait donné sa faveur au club de la capitale française. En effet, la ville, l’offre salariale et la durée du contrat (2 ans) auraient séduit le natif de Camas, toujours selon le quotidien madrilène. De son côté, l’émission de la COPE, “Tiempo de Juego”, précise que Sergio Ramos a annoncé à certains joueurs du Real Madrid qu’il rejoindrait le PSG cet été. Sur son site internet, Le Parisien relève ainsi cette information de la COPE : “Si sa venue se confirmait, elle confirmerait la stratégie estivale du PSG de se pencher sur des joueurs en fin de contrat. Paris a également recruté de la sorte Wijnaldum tout comme Donnarumma, qui a passé lundi sa visite médicale à Rome. À Paris, Sergio Ramos serait en concurrence avec Marquinhos et Kimpembe pour une place de titulaire en défense centrale.”

Sinon, huit prévenus seront jugés à partir d’aujourd’hui pour les vols par effraction commis notamment aux domiciles des anciens joueurs du PSG, Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting, rapporte L’Equipe. D’autres méfaits étaient certainement prévus puisque les adresses du président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, de l’animateur Laurent Ruquier et du journaliste de Canal Plus Pierre Ménès avaient été trouvées dans leur planque.

Les dates de certaines des meilleures affiches (diffusées par Amazon Prime Vidéo) de la saison de Ligue 1 à venir, sont connues. Ainsi le PSG accueillera 19 septembre au Parc des Princes (on l’espère comble) l’OL (6e journée). Le retour, au Groupama Stadium, aura lieu le 9 janvier 2022 (20e journée). Le PSG ira Marseille le 24 octobre (11e journée) et le retour au Parc des Princes se jouera le 17 avril (32e journée). Pour rappel, c’est également Amazon qui diffusera le Trophée des champions Lille/PSG le 1er aout à Tel-Aviv. La Ligue de Football Professionnel (LFP) a précisé dans un communiqué que le calendrier 2021-2022 serait dévoilé ce vendredi midi.