Revue de Presse PSG : préparation estivale, Willian Pacho…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 7 août 2024. Pas de tournée estivale pour le PSG, un mal pour un bien, Willian Pacho une bonne pioche pour les Rouge & Bleu…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la préparation du PSG. Ce mercredi (18h30 sur beIN SPORTS et PSG TV Premium), le club parisien disputera son premier match amical de pré-saison face à Sturm Graz. Une préparation inédite pour les Rouge & Bleu sans tournée estivale. Même au niveau du mercato, le PSG vit un été 2024 calme par rapport aux saisons précédentes. Initialement, les champions de France avaient prévu une tournée aux Etats-Unis avant de se rabattre sur la Chine puis d’annuler son habituel « Summer Tour. » « Sur le plan financier, cela implique un manque à gagner, sachant que le départ de Mbappé prive le club d’une tête de gondole de premier plan. » Pour exemple, la tournée asiatique de la saison passée (Japon et Corée du Sud) avait rapporté près de 25M€. En revanche, sportivement, cela n’est pas une mauvaise affaire d’être resté à Paris pour préparer la saison 2024-2025.

Entre les déplacements, le décalage horaire, les conditions climatiques et les obligations, cela provoque de la fatigue et ne prépare pas au mieux la saison, comme l’explique l’ex-responsable de la performance au PSG, Alexandre Marles : « Dans des clubs, les staffs se battent sans cesse pour avoir du temps pour travailler. Les clubs vont à l’étranger pour la marque et les fans, le marketing prime. Mais tu ne prépares pas bien ta saison comme ça. » Ces dernières saisons, la cellule sportive s’était d’ailleurs agacée de la lourdeur des obligations marketing, qui laissait peu de place aux séances d’entraînement. La seule contrainte pour Luis Enrique cet été est le retour au compte-gouttes de ses joueurs qui ont disputé des compétitions estivales. Mais, le technicien espagnol a pu avancer selon ses plans au Campus PSG avec les installations à sa disposition. Dans sa préparation, le club parisien a pris en compte le calendrier chargé de la saison 2024-2025 avec la nouvelle formule de la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs (15 juin – 13 juillet), ce qui peut correspondre à minimum 10 matches supplémentaires dans un exercice. « Le staff technique a fait une planification de la saison en conséquence, qui commence par cette préparation moins énergivore. Des plages de repos pourraient être implantées au fil des mois, au gré du turnover », explique L’E.

De son côté, Le Parisien revient sur la future arrivée de Willian Pacho en provenance de l’Eintracht Francfort. À l’origine, Luis Campos et Luis Enrique visaient un défenseur axial droit, faisant de Leny Yoro leur priorité. « Ce dossier prenant du plomb dans l’aile au fil des semaines, Paris a étudié, entre autres, la piste menant à Lustharel Gertruida, l’international néerlandais de Feyenoord. » Mais, la position du club a été revue et finalement un défenseur central gauche était recherché. Entre l’incertitude autour de l’état physique de Presnel Kimpembe et la blessure de Lucas Hernandez, seul Lucas Beraldo apporte des garanties à ce poste. Ainsi, le club parisien a décidé d’accélérer dans le recrutement de Willian Pacho. L’international équatorien a connu une progression fulgurante depuis son arrivée en Europe.

Arrivé en janvier 2022 au Royal Antwerp, suite à son transfert manqué à Mönchengladbach, le joueur de 22 ans s’est rapidement imposé. Le responsable du recrutement du club belge, Joachim Vercaigne, a apporté sa vision sur les qualités de Willian Pacho : « Il pouvait s’améliorer dans la construction mais il n’a jamais fait d’erreurs. Sa qualité principale, c’est qu’il s’adapte et apprend vite. Chez nous, il a été capable de faire ce que demande le coach rapidement. Et en plus il a un très bon physique, il a enchaîné les matchs et n’en a quasiment jamais manqué (…) Au duel, il a des qualités similaires à celle de Virgil van Dijk ou de Presnel Kimpembe à son prime. Quand il faut attendre ou avancer pour défendre, il fait les bons choix. C’est un défenseur stable, qui reste debout et qui est difficile à éliminer. » Un scout d’un grand club européen se montre moins admiratif sur le profil du défenseur : « Il n’a pas de problème à jouer sous pression mais physiquement, il est limité par un manque de mobilité, de vivacité. Parfois, il a des problèmes pour renouveler les efforts à haute intensité pour récupérer le ballon avec efficacité. Il peut également avoir quelques sautes de concentration. » Pour ce transfert, le PSG devrait débourser la somme de 40M€ plus des bonus. Après sa participation à la Copa America, Willian Pacho a retrouvé le chemin de l’entraînement la semaine passée avec Francfort. Comme les autres internationaux parisiens, il aura besoin de parfaire sa préparation, conclut LP.