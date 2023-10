Revue de Presse PSG : Presnel Kimpembe, Luis Enrique…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 20 octobre 2023. Presnel Kimpembe qui se rapproche d’un retour sur les terrains, la relation compliquée entre Luis Enrique et les journalistes…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque Presnel Kimpembe. Victime d’une rupture du tendon d’Achille le 26 février dernier, le titi du PSG se rapproche d’un retour sur les terrains. Le quotidien francilien explique qu’après huit mois de convalescence, Presko passe avec succès les différentes étapes de son protocole de reprise et est dans les temps de passage prévus initialement pour sa convalescence avec une reprise de l’entraînement collectif envisagée courant novembre. « Cela ne veut pas dire pour autant que le Titi sera dans le groupe pour les rencontres de l’avant-dernier mois de l’année« , tempère Le Parisien. « Très assidu dans le suivi de son protocole, il est présent chaque matin pour faire des exercices en compagnie d’un membre du staff performance et effectue des soins l’après-midi. Une présence quotidienne qui traduit également sa volonté de ne pas perdre le contact avec le groupe professionnel. » Le quotidien francilien explique qu’en privé, Presnel Kimpembe se montre aussi prudent que patient et ne souhaite pas brusquer les délais imposés. Pour l’instant, aucune date précise n’a été avancée pour son retour à la compétition. « Le champion du monde 2018 souhaite parfaire sa condition physique pour reprendre à 100 % de ses moyens et avec l’énergie qui est la sienne habituellement. » Avec le forfait de Nuno Mendes pour encore de très long mois, Lucas Hernandez va régulièrement jouer dans le couloir gauche. À son retour, Presnel Kimpembe sera donc en concurrence avec Milan Skriniar. Arrivant en fin de contrat en juin prochain, il n’exclut pas de prolonger avec son club formateur. « Malgré sa convalescence, il jouit toujours d’un certain statut puisqu’il a été désigné, derrière Marquinhos, vice-capitaine de son équipe. Preuve que sa longue absence ne l’a pas coupé du groupe« , conclut Le Parisien.

🚨 Presnel Kimpembe passe avec succès les différentes étapes de son protocole de reprise. Un retour à l’entraînement collectif est envisagé courant novembre 📈



Pour l’instant, aucune date précise pour un retour à la compétition n’a encore été fixée ⏳🇫🇷



De son côté, l’Equipe fait un focus sur la relation tumultueuse de Luis Enrique avec la presse. Le quotidien sportif explique que les relations avec l’entraîneur du PSG et les journalistes français se sont un peu tendues lors de ses derniers passages face aux micros. « Les deux parties se renvoient la faute ces dernières semaines entre des questions jugées répétitives, mal posées ou trop éloignées du sportif et des réponses trop souvent expédiées, sans pédagogie ni volonté d’explications. » Luis Enrique et ses interlocuteurs ne semblent pas se comprendre, ce qui a donné des dernières sorties où personne n’a pu apprendre quelque chose, avance l’Equipe. Ce dernier explique que si Luis Enrique est froid avec les médias, il ne l’est pas du tout au sein du groupe où on décrit un homme bien plus chaleureux. « Un fonctionnement qui n’est pas nouveau. En sélection, à Barcelone, à Vigo ou à Rome, personne n’a réussi à le changer. » Une source interne explique que « les joueurs ont plutôt l’impression que Luis Enrique essaye à chaque fois de les défendre en conférence de presse, donc on ne ressent pas de problème par rapport ça. Les soucis avec les journalistes, les joueurs n’en ont rien à faire, ce n’est pas du tout leur priorité de s’occuper de ça.«

Certaines sources proches du club parisien avancent un argument intéressant sur le sujet. Elles expliquent que Luis Enrique aime ce genre de situation, car l’attention lui est presque exclusivement portée. Des yeux et des caméras braqués sur l’entraîneur et non sur le groupe parisien, ce qui permet d’enlever un peu de pression sur ses hommes, avance le quotidien sportif. « La direction parisienne est en revanche bien plus attentive à ce que la situation ne s’envenime pas. Des dirigeants en ont même parlé directement avec Luis Enrique pendant la trêve. D’abord pour avoir son ressenti sur ce contexte, ensuite pour essayer de trouver des solutions profitables pour la communication du club. » Le quotidien sportif indique que, si le coach du PSG l’accepte, il pourrait y avoir des rendez-vous périodiques avec des journalistes, en dehors des conférences de presse, pour que l’entraîneur puisse développer un peu plus des sujets purement sportifs. « Sur ce point, les choses sont très claires en interne. Luis Enrique n’évoque que le terrain et laisse les autres sujets à un Nasser al-Khelaïfi bien plus présent médiatiquement« , conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif qui a également interviewé Manfredo Alvarez (58 ans), l’unique ami journaliste de Luis Enrique et le seul à qui il concède des interviews. « Il était déjà comme ça quand il était joueur de la réserve du Sporting Gijon (1989-1990). Il n’a jamais accordé d’importance à ce que la presse pouvait dire ou penser de lui. Lui, ce qu’il veut seulement, c’est avoir de bonnes relations avec son cercle intime, que ce soit sa famille, ses amis, son staff technique et avec ses joueurs. Après, tout ce qui est extérieur à ça, il essaie de s’en détacher et de s’en éloigner le plus possible. Depuis qu’il est joueur professionnel, il n’a quasiment jamais donné une interview parce qu’il n’aime pas ça. » Le journaliste de la radio Cadena SER de Gijon évoque ensuite la relation entre le coach du PSG et les médias. « Il ne se sent pas à l’aise avec les médias et les obligations médiatiques exigées par sa fonction. Il sait que ça fait partie de son job, mais il trouve que c’est devenu trop prenant et n’a jamais aimé ça. Il n’aime pas tout ce qui est lié au football, mais qui n’a rien à voir avec le terrain.«