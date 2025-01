Revue de presse PSG : Presnel Kimpembe, Randal Kolo Muani…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 14 janvier 2025. Pourquoi Randal Kolo Muani a choisi la Juventus ?, le retour de Presnel Kimpembe sur les terrains, peut-il jouer un vrai rôle en deuxième partie de saison ? …

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque l’avenir de Randal Kolo Muani. Pas dans les plans du PSG, il était invité à trouver un point de chute lors de ce mercato hivernal. Alors qu’il avait de nombreux clubs à ses trousses, il aurait jeté son dévolu sur la Juventus Turin. Le quotidien sportif se demande pourquoi ce choix ? L’Equipe indique que l’attaquant (26 ans) doit s’envoler ce mercredi matin pur Turin afin de passer sa visite médicale et de signer son prêt sec de six mois avec la Vieille Dame. Pour le quotidien sportif, le choix de l’international français répond à plusieurs logiques. Thiago Motta, le coach du club de Serie A, a eu un rôle important dans ce dossier. « Lors de ses échanges avec « RKM », qui ont été fluides, Thiago Motta, convaincu par l’état d’esprit de Kolo Muani, a insisté sur sa capacité à le faire progresser, dans un contexte où il aurait du temps de jeu, et ce, à différents postes. Un dialogue qui a compté. » Randal Kolo Muani voulait avant tout avoir des garanties de temps de jeu pour s’exprimer. A la Juventus, il jouera dans un système qui colle à son profil, analyse L’Equipe. « Il sait aussi, à la différence d’un club anglais comme Tottenham, que la période d’adaptation à la Serie A sera moins importante. A fortiori avec un staff qui parle français et avec de très nombreux joueurs francophones (Kalulu, K. Thuram, T. Weah…). » Pour Paris, qui a acté depuis des mois l’échec du recrutement de « RKM », la question du choix de la destination était centrale. Avec un enjeu majeur : tenter de valoriser un « actif » qui a coûté 90 millions d’euros il y a dix-huit mois, avance le quotidien sportif. Le PSG n’entendait pas placer son attaquant n’importe où. Dans l’absolu, c’était un prêt avec option d’achat qui était priorisé. Les bonnes relations avec les dirigeants de la Juventus ont participé à faire évoluer ce principe de base. L’Equipe indique que la Juventus prendra en charge la totalité du salaire du Français. « Paris sait qu’à la Juventus, dans un contexte où il pourra se montrer sur la scène européenne, Kolo Muani peut conserver une cote. Et donc être revendu plus facilement l’été prochain », conclut le quotidien sportif.

L’Equipe fait également un focus sur Presnel Kimpembe, qui pourrait faire son retour à la compétition ce soir (21 heures, BeIN Sports 1) contre Espaly en seizièmes de finale de la Coupe de France. Présent aux entraînements collectifs depuis trois mois, le numéro 3 du PSG s’estimait prêt à rejouer en novembre et ne masquait plus son amertume, en interne, de ne pas être convoqué dans les groupes de Luis Enrique. Le quotidien sportif se demande ce que pourrait apporter Presnel Kimpembe au PSG lors de cette deuxième partie de saison. Au sein du club de la capitale, Presko est une voie écoutée. « Un joueur qui, bien au-delà de la connaissance précise du fonctionnement singulier du PSG à tous les étages, est capable de mesurer avec beaucoup de précision l’état d’esprit des joueurs. Et de les guider. Dans un sens comme dans un autre. » L’Equipe explique que le staff sait que l’expérience de l’international français sur ce groupe n’est pas anodine. Mais sur le terrain, son apport immédiat peut interroger. « Avec son jeu si energivore et intense, son retour à très haut niveau soulève des doutes. » Au poste d’axial gauche, Presnel Kimpembe fera face à une féroce concurrence avec Willian Pacho, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez. Ce dernier, de retour après sept mois d’absence, ne cache pas en privé son envie de retrouver rapidement sa place de titulaire, avance L’Equipe. Voir Kimpembe bousculer la hiérarchie à court ou moyen terme serait une surprise, conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien évoque aussi le probable retour à la compétition de Presnel Kimpembe, pratiquement deux ans après son dernier match avec le PSG. « S’il semble impensable qu’il soit lancé dans la peau d’un titulaire, tant il n’a pas joué depuis une éternité, les propos très positifs Luis Enrique, adepte des surprises, actent a minima le retour de « Presko » pour une entrée en jeu en seconde période. » Durant cette longue période d’absence, le titi parisien a toujours cherché à rester calme et positif, en conservant la bonne humeur que le vestiaire et les salariés du PSG lui connaissent depuis tant d’années. Au sein du groupe, il est resté très écouté de par son statut de vice-capitaine qu’il a d’ailleurs conservé après un vote des joueurs en début de saison, avance le quotidien francilien. « Après avoir fait le déplacement le 26 novembre en Ligue des champions à Munich, sans être sur la feuille de match, puis avoir voyagé à Doha pour la mini-tournée de janvier, le soldat Kimpembe s’apprête à passer une nouvelle étape importante dans son processus de reprise. Le moment est arrivé de lui donner sa chance avant, sans doute, qu’il ne reprenne place sur le banc. » Alors qu’il manque, pour l’instant, de rythme pour aspirer à davantage de continuité, la concurrence s’annonce féroce avec déjà trois axiaux gauchers dans l’effectif (Pacho, Hernandez, Beraldo). Il lui faudra être rudement bon pour prétendre inverser l’ordre établi. Un défi qu’il est prêt à relever, conclut Le Parisien.