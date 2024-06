Revue de Presse PSG : primes impayées, Mbappé, liste JO…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 3 juin 2024. Le problème des primes impayées au PSG, l’officialisation de Kylian Mbappé au Real Madrid attendue ce lundi, le casse-tête de Thierry Henry pour sa liste des JO…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le problème des primes collectives impayées au PSG. Les joueurs parisiens réclament les primes collectives de la saison passée après un titre de champion de France remporté, le Trophée des Champions glané et un huitième de finale de Ligue des champions. On parle d’une somme de 300.000 € pour les joueurs ayant joué lors de l’exercice 2022-2023. « Mais l’exercice 2023-2024 touche à sa fin et les Parisiens n’ont encore rien empoché, comme nous l’ont confirmé plusieurs sources. Nasser al-Khelaïfi n’aurait jamais voulu valider cet engagement et procéder aux versements. Selon certains, le président parisien n’aurait pas digéré la piètre saison dernière de ses joueurs. », rapporte L’E. D’autant plus qu’aucun document sur le barème de ces primes ne vient confirmer l’accord oral passé lors des échanges entre les représentants du vestiaire et la direction sportive. C’est l’argument avancé pour justifier ce non-versement. Au nom du groupe, le capitaine de l’équipe, Marquinhos, est plusieurs fois monté au créneau pour regretter le non-respect de cet accord.

Depuis l’arrivée de QSI au PSG, il n’existe plus de primes de matches mais une prime en fonction des résultats et des trophées remportés. Mais ces primes ont souvent donné lieu à des désaccords entre la direction parisienne et le vestiaire à l’image de la saison 2019-2020 avec un retard, un paiement en plusieurs fois et une volonté de revenir sur les engagements pris en début de saison. « Et elles n’ont pas été honorées à plusieurs reprises », dit-on en interne. « Notamment en raison des primes individuelles figurant dans les contrats des joueurs, qui viennent doublonner avec les collectives ou des montants importants à sortir pour le club », conclut L’E.

Le quotidien sportif évoque aussi la signature à venir de Kylian Mbappé au Real Madrid. Alors que le club madrilène fêtait sa 15e Ligue des champions dans la capitale ce dimanche après-midi, le nom du Français était également dans les conversations des supporters, sans pour autant être le sujet principal. Et pour cause, le désormais futur ex-Parisien devrait être officialisé dans les heures à venir. « Le Real Madrid ne veut pas perdre de temps, surfer sur sa vague d’allégresse et entend officiellement annoncer le transfert de l’attaquant de l’équipe de France aujourd’hui. L’officialisation, sans présentation, devrait se produire aux alentours de la mi-journée via un communiqué de presse du Real Madrid », explique L’Equipe.

De son côté, Le Parisien se penche sur la liste de l’équipe de France pour les Jeux Olympiques à Paris. Ce lundi à 11 heures, le sélectionneur, Thierry Henry, doit dévoiler sa pré-liste de 26 ou 27 joueurs, et qui peut monter jusqu’à 30 noms, pour le tournoi estival (24 juillet au 9 août). Le groupe définitif, de 18 éléments (plus quatre réservistes), sera dévoilé au plus tard le 3 juillet. Cependant, de nombreux clubs ne souhaitent pas libérer leurs joueurs car cette compétition ne fait pas partie des dates FIFA. Ces dernières heures, le staff des Bleuets a continué à discuter afin de savoir qui sera disponible pour le tournoi. « Pourtant, les contours de sa pré-liste demeurent très incertains. Elle devrait majoritairement être composée de joueurs de la Ligue 1 et du championnat allemand », rapporte LP. Des joueurs comme Castello Lukeba (RB Leipzig) et Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) devraient en être, deux joueurs qui étaient déjà présents lors du dernier rassemblement des Bleuets en mars dernier. Un doute subsiste sur l’ancien Parisien, Hugo Ekitike.

Les clubs anglais ne devraient pas fournir beaucoup de joueurs. Les défenseurs de Chelsea, Malo Gusto et Benoît Badiashile, sont concernés. Au PSG, le club ne compte pas libérer Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola, déjà retenus pour disputer l’Euro. Mais l’ailier parisien n’a pas fermé totalement la porte pour les JO : « Honnêtement, je ne sais pas, on va voir après l’Euro, avec le club. Avec Thierry Henry, aussi, que je n’ai pas vu », a-t-il déclaré en conférence de presse. Pour ce tournoi, trois joueurs de plus de 23 ans pourront être appelés, mais ce ne sera ni Kylian Mbappé et ni Antoine Griezmann. En revanche, le nom d’Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais) est revenu plusieurs fois ces dernières semaines et le buteur de l’OL pourrait obtenir un ticket. Dans la liste des certitudes, il y a « Rayan Cherki (20 ans, OL), Maghnes Akliouche (22 ans, Monaco), Khéphren Thuram (23 ans, Nice), Désiré Doué (19 ans, Rennes), Adrien Truffert (22 ans, Rennes), Elye Wahi (21 ans, Lens) ou bien Joris Chotard (22 ans, Montpellier) », précise le quotidien francilien. En instance de départ, Leny Yoro pourrait aussi participer à ces JO.