Revue de Presse PSG : projet parisien, entraînement, Katoto…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 29 juillet 2024. Le PSG reste-t-il toujours attractif avec le départ de ses stars, Gianluigi Donnarumma et Milan Skriniar attendus à l’entraînement ce lundi, Marie-Antoinette Katoto encore buteuse malgré la défaite de la France face au Canada (1-2)…

Dans son édition du jour, L’Equipe se concentre sur le projet du PSG. Suite aux départs de Kylian Mbappé cet été et ceux de Lionel Messi et Neymar Jr en 2023, le club parisien a décidé de mettre fin à sa politique de stars et se tourne désormais vers une équipe plus collective, équilibrée et humble. « C’est bien le chemin choisi par la direction des champions de France, en droite ligne avec l’esprit de l’actionnaire, lassé des caprices à répétition de ses vedettes surpayées et bien plus intéressé par sa tentative de rachat (avortée) de Manchester United que par l’actualité parisienne ces deux dernières années. » Lors des discussions pour l’entrée d’Arctos Partners dans le capital du club, les dirigeants ont mis en avant un projet avec moins de stars. En interne, on explique que cette période était provisoire et a permis au PSG d’acquérir une légitimité dans le monde entier, tout en assurant indirectement la promotion de la Coupe du monde 2022 qui s’est déroulée au Qatar. Mais au sein du club, certains s’inquiètent d’une perte d’attractivité suite au départ de la ‘MNM.’ « À court terme, le club juge que la plupart des indicateurs sont positifs. Le taux de réabonnement est de 98%, les matches au Parc des Princes affichent complet depuis 2017 et la demande reste très au-dessus de l’offre. » Concernant le sponsoring, plusieurs contrats sont des partenaires maison et d’autres ont signé des bails pluriannuels (Nike jusqu’en 2032, Accor jusqu’en 2026).

Dans le staff du PSG, on a conscience qu’aucun joueur actuel ne peut endosser le rôle de patron de l’attaque après le départ de Kylian Mbappé, même si Luis Enrique apprécie grandement les qualités d’Ousmane Dembélé. Ainsi, des interrogations ont émergé ces dernières semaines sur le recrutement d’un numéro 9, d’où le retour de la piste Victor Osimhen. Mais pour l’heure, la priorité est de recruter un ailier créatif. Ainsi, Khvicha Kvaratskhelia, Jadon Sancho et Nico Williams sont visés par le board parisien. « L’idée serait d’attirer un élément à la fois efficace et charismatique. » L’été dernier, le PSG avait tenté le coup pour les recrutements d’Harry Kane et Bernardo Silva. Si les deux joueurs avaient étudié la possibilité de rejoindre Paris, le premier cité a préféré s’engager au Bayern Munich tandis que l’ancien Monégasque avait prolongé à Manchester City. Et aujourd’hui, le Portugais n’envisage pas une arrivée au PSG. « En attendant, le renfort le plus proche des champions de France reste le Rennais Désiré Doué », conclut L’E.

Le quotidien sportif évoque aussi la préparation du PSG avant le début de la saison 2024-2025. Et deux internationaux doivent effectuer leur retour au Campus PSG ce lundi : Gianluigi Donnarumma et Milan Skriniar. Ils sont attendus pour effectuer les tests physiques et médicaux, avant de reprendre l’entraînement mardi avec le reste de leurs coéquipiers. « Il s’agit des deux premiers internationaux engagés à l’Euro ou à la Copa America à revenir à Poissy. Lucas Hernandez, lui, poursuit son protocole de reprise individualisé. »

Enfin, L’Equipe revient sur la défaite cruelle de l’équipe de France féminine face au Canada (1-2) dans son deuxième match des Jeux Olympiques 2024. Devant à la pause, la France s’est inclinée au bout du temps additionnel (90’+12) et sa qualification n’est toujours pas assurée. Face aux championnes olympiques en titre, les Bleues avaient pourtant bien réussi leur première période. « De retour au pragmatisme, avec un jeu direct et une grosse intensité pour répondre à l’agressivité canadienne, les joueuses d’Hervé Renard avait trouvé l’ouverture via un exploit personnel de Marie-Antoinette Katoto (42′), un crochet tranchant pour effacer trois joueuses et s’affirmer un peu plus comme la femme providentielle tricolore. » L’attaquante du PSG est la co-meilleure buteuse du tournoi avec 3 réalisations, mais peut regretter son occasion manquée en fin de rencontre (90’+9). Les Françaises devront aller chercher leur qualification à Lyon face à la Nouvelle-Zélande ce mercredi, alors qu’un doute subsiste sur les présences de Pauline Peyraud-Magnin (visage) et Wendie Renard (cuisse), sorties sur blessure ce dimanche.

