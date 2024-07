Revue de presse PSG : PSG Handball, Elohim Prandi…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 19 juillet 2024. Elohim Prandi prolonge jusqu’en juin 2028 avec le PSG Handball, l’international français veut devenir une légende du club parisien…

Dans son édition du jour, Le Parisien propose une interview d’Elohim Prandi. L’arrière gauche du PSG Handball (25 ans) vient de prolonger son contrat avec le club de la capitale. L’international français est lié avec les Rouge & Bleu jusqu’en juin 2028.

Son choix de prolonger avec le PSG Handball

« Parce que je n’ai pas encore accompli tout ce que je voulais à Paris ! Je suis venu ici pour gagner des titres majeurs. Mais les grandes équipes ne gagnent pas du jour au lendemain, elles se construisent avec le temps. Depuis que je suis arrivé, on a perdu de très grands joueurs et le doute s’est logiquement installé dans la tête des gens quant à notre capacité à réaliser de grandes performances. Mais on veut plus, je veux plus. Le club a envie que je m’installe en tant que leader. J’en suis déjà un, à ma façon. Pas dans le vestiaire où je ne suis pas du genre à haranguer les troupes. Je laisse ça au capitaine et aux plus anciens. Mais je suis un leader de terrain, de ceux qui montrent la direction vers la performance et emmènent les gars avec lui. J’ai la confiance du staff, de l’institution et de mes coéquipiers, c’était donc une suite logique. Je me sens chez moi à Paris, c’était une évidence pour moi de prolonger. »

Son lien avec le PSG

« Au départ, soyons honnête, je suis plus adepte du sud. Mais au fur et à mesure, un lien fort s’est créé avec le club et le coach (Raúl González) aussi. Il a toujours cru en moi, a mis en place un process pour me faire progresser et il ne s’est pas trompé : c’est lui qui m’a fait passer le cap au niveau international. On a une relation particulière. Pour schématiser, on est un peu mari et femme (rires) : on peut ne pas être d’accord sur le terrain, il peut m’agacer, je peux l’agacer, mais à la fin du match on est souvent très heureux. Il a une confiance en moi extraordinaire, j’avais aussi envie de continuer de travailler avec lui. Je n’aurais pas pu mieux grandir et devenir un meilleur champion ailleurs qu’à Paris. J’entends des gens dire « mais pourquoi il reste ici, Paris ne gagne pas ! » Mais moi je vois une grande ambition dans ce club. »

Tenter d’aller voir ailleurs ?

« J’ai été tenté, je ne vais pas mentir. Veszprém, Kiel, Magdebourg notamment, s’intéressaient à moi. Mais j’ai envie d’écrire une belle histoire avec Paris. C’était important de montrer ma fiabilité et mon amour pour le club. Quand je vois Mikki (Hansen), Lucho (Abalo), Niko et Luka (Karabatic) ou encore notre adjoint Patrice (Annonay) qui sont restés longtemps… Moi aussi, je veux faire partie des légendes du PSG. Si je peux contribuer à ramener un jour la première Ligue des champions à Paris, j’aurai fait le taf ! »

La Ligue des champions

« C’est l’objectif ! On vient de décrocher 10 titres de champion de France consécutifs, 11 en tout. On est très contents de valider notre qualification de la plus belles des manières chaque saison, mais on est des éternels insatisfaits : on veut cette Ligue des champions. C’est pourquoi dans ma prolongation, je voulais être sûr qu’on aurait une équipe compétitive, faite de soldats allant dans la même direction. Aujourd’hui, on a une visibilité et une image qui nous permettent d’attirer de très grands joueurs. Le PSG, ce n’est plus la Banque de France, mais une équipe de joueurs qui veulent performer, restent pour l’amour du maillot et ramener des titres majeurs. Je nous vois la gagner au maximum dans quatre ans. »

