Revue de presse PSG : Qatar, Mayulu, Coupe Intercontinentale…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 16 décembre 2025. À Doha, la cote d’amour du PSG reste perfectible, Mayulu a rejoint ses coéquipiers, le PSG a la possibilité de s’offrir un sextuplé historique…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la popularité du PSG au Qatar. « Depuis quelques heures, le PSG, à l’image de ce qu’il avait réalisé l’été dernier à Los Angeles, a inauguré le « Ici, c’est Paris Park ». Un espace – une sorte de fan zone – dédié entièrement au club de la capitale. Avec un objectif affiché : faire mieux découvrir le PSG à la « mère patrie » et « lutter » face à la popularité immense dans cette région du Real Madrid et du FC Barcelone. Cinquante médias locaux et des influenceurs ont été conviés ce lundi pour relayer l’initiative avec, comme « guests », Désiré Doué, Ousmane Démbélé, Warren Zaïre-Emery… » Si le PSG revendique le titre de maillot de club européen au maillot le plus vendu au Qatar, ces dernières années, cette popularité n’est pas encore acquise. Paris tente de la développer : à travers notamment les PSG académies présentes sur 13 sites au Qatar et qui accueillent 1 700 jeunes (des chiffres en hausse). Parallèlement, le supporter Club de Doha tente de mettre en place des activités pour faire vivre le quotidien du club à quelque 5 000 kilomètres de Paris, souligne L’Equipe. Le PSG sait partir de loin mais entend nourrir sa « remontada » populaire dans le pays de son propriétaire. « Dans un pays où la culture foot se fait beaucoup à travers les stars, le Ballon d’Or attribué à Ousmane Dembélé a été aussi vécu comme une forme de reconnaissance. « Dembouz » sera l’un des plus attendus ce mercredi soir. Signe que l’engouement n’est pas (encore) général et que la culture qatarienne du foot s’exprime aussi hors stade, à la veille du match contre Flamengo et alors que la Coupe arabe bat son plein, la FIFA annonçait 30 000 billets vendus (sur quelque 44 000 places). Et ce, alors que les organisateurs ont fixé des prix bas (à partir de 12 euros). Mille fans parisiens sont attendus. Des ultras, des abonnés du Parc, mais aussi des fans issus des clubs de supporters, viennent d’Oman, d’Iran, de Côte d’Ivoire ou de Corée du Sud… Pour remplir un stade à Doha, le PSG a encore besoin de gens qui viennent de loin », conclut L’Equipe.

Le quotidien sportif évoque aussi Senny Mayulu. Malade et forfait pour la rencontre entre le PSG et Metz le week-end dernier, le titi parisien n’avait pas voyager avec ses coéquipiers au Qatar dimanche. Comme le rapporte L’Equipe, il a rejoint ses coéquipiers hier. En effet, le PSG lui a accordé un jour de repos supplémentaire avant de voyager. Il retrouvera ses coéquipiers à l’entraînement ce mardi soir sur la pelouse du stade de la finale, Hamad Ben Ali. Reste une question : alors qu’ils ont passé une heure, ce lundi, à participer à quelques opérations marketing durant une heure dans l’après-midi, passeront-ils une tête, ce mardi soir, à la soirée FIFA The Best ? Une veille de match, Luis Enrique risque de n’abandonner que quelques minutes Ousmane Dembélé, si le Ballon d’Or 2025 remporte un deuxième trophée individuel.

De son côté, Le Parisien évoque la finale de la Coupe Intercontinentale et le fait que le PSG pourrait s’offrir un sextuplé historique. Le quotidien francilien explique que le club de la capitale aborde ce rendez-vous avec une motivation intacte et l’envie de marquer encore davantage les esprits. Les coéquipiers de Marquinhos conservent le même appétit au moment de jouer leur 66e match de l’année 2025, assureLe Parisien. « En interne, personne ne banalise cette échéance considérée comme le gros objectif de sa fin d’année et qui pourrait permettre à Paris d’assoir encore davantage sa suprématie à l’échelle internationale. » Écrire l’histoire, battre des records, voilà ce que stimule ces Parisiens, bien décidés à laisser leur empreinte, partout. En remportant cette Coupe Intercontinentale, le PSG s’offrirait dans le même temps un sextuplé renversant qui n’a été réalisé que par deux autres mastodontes du football européen : le FC Barcelone de Pep Guardiola en 2009 et le Bayern Munich d’Hansi Flick en 2020, souligne le quotidien francilien. « La performance aussi rare qu’exceptionnelle traduirait à merveille la domination presque sans partage de ce PSG jamais rassasié et qui ne laisse personne indifférent. » Cet état d’esprit de compétiteur est notamment insufflé par Luis Enrique, toujours aussi exigeant alors que la période et le cadre de la péninsule arabique pourraient être propices au relâchement, avance Le Parisien. Le coach du PSG avait coché cette date depuis de longues semaines et suivait avec attention le parcours de ses potentiels adversaires. LePSG sait qu’il va affronter un adversaire redoutable en la personne de Flamengo, mais Luis Enrique a laissé transparaitre une véritable motivation avant de partir à la conquête d’un éventuel neuvième titre sur le banc du PSG, conclut Le Parisien.





