Revue de presse PSG : QSI, Luis Enrique, Parc…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 18 février 2025. L’un des meilleurs PSG de l’ère QSI ? Luis Enrique pas adepte du turnover en Ligue des champions. Un Parc à guichets fermés contre Brest…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la très bonne période du PSG et se demande si elle fait partie des meilleurs sous l’ère QSI. « Depuis le rachat du Paris-Saint-Germain en 2011 par QSI, les équipes parisiennes ont donné un sentiment de supériorité, suscitant fantasmes de réussite toujours suivis de déceptions. Ainsi, le record d’invincibilité du club (37 matches), réalisé entre août 1993 et avril 1994, tient », avance le quotidien sportif. Mais de l’aveu des concurrents français, ce millésime 2024-2025 peut se hisser parmi les plus impressionnants de l’histoire du club. L’Equipe, même s’il explique que c’est toujours difficile de comparer différentes saisons, a listé cinq périodes fastes du PSG sous pavillon qatari.

Décembre 2015-février 2016 : Lors de ces trois mois, le PSG a réussi à gagner 16 fois d'affilée entre le 4 décembre 2015 (3-0 à Nice ) et le 10 février 2016 (3-0 contre Lyon en Coupe de France ). Cette saison-là, le PSG a réussi le quadruplé national et obtenu 96 points en Ligue 1 , 31 de plus que son dauphin, Lyon .

Août-novembre 2017 : Lors du mercato estival de 2017, le PSG a frappé deux très gros coups en faisant signer Neymar et Kylian Mbappé . Les premières semaines du duo annoncent une nouvelle ère et sont sensationnelles. Neymar fait le show à chaque sortie, Mbappé fait sensation, Edinson Cavani flambe aussi, se rappelle L'Equipe. Le club de la capitale impressionne et se prend à rêver, mais le retour en Bavière début décembre sonne comme un premier avertissement pour la bande d' Unai Emery , battue 1-3. L'entraîneur parisien aligne à dose mesurée sa triplette, qui affole les compteurs (45 buts et 15 passes décisives pour la « MCN » entre août et novembre), mais affiche aussi des problèmes d'équilibre.

Août-novembre 2018 : En 2018, Thomas Tuchel débarque sur le banc du PSG . Ses premières semaines ont été convaincantes, avec 14 succès de rang en Ligue 1 (record parisien) entre août et décembre et une seule défaite, toutes compétitions confondues, lors de ses trois premiers mois, à Liverpool (2-3, 18 septembre). Début décembre, avant de céder ses premiers points à Bordeaux (2-2), Paris était déjà champion d'automne avec 13 points d'avance sur Montpellier . Mais comme souvent, cette phase euphorique s'est terminée d'une manière décevante en huitièmes de finale de Ligue des champions , contre Manchester United (2-0, 1-3).

Août-septembre 2022 : Avec Christophe Galtier à sa tête, le PSG démarre la saison 2022-2023 avec onze victoires et un nul, toutes compétitions confondues. L'idylle perdure jusqu'à mi-novembre et la coupure pour la Coupe du monde au Qatar . Le PSG finira par tomber dès le deuxième match après la reprise, à Lens (1-3). Avant une élimination en Coupe de France (1-2 à Marseille ), puis en huitièmes de finale de Ligue des champions contre le Bayern (0-1 ; 0-2).

Janvier-février 2025 : Le PSG version Luis Enrique a disputé 12 matches en 2025 pour 11 succès et 1 nul, ainsi que 33 buts inscrits. Depuis le début de l'année civile, le groupe de l'Espagnol semble avoir trouvé son équilibre et navigue désormais avec la confiance des plus grandes séquences du club depuis le rachat par QSI. Avec un joueur décisif : Ousmane Dembélé. Ce PSG version 2025 peut prétendre trôner tout en haut des groupes les plus impliqués depuis quatorze ans. Mais Luis Enrique a de l'expérience et souhaite éviter que la dynamique ne soit que passagère, comme ses prédécesseurs, conclut le quotidien sportif.

Le quotidien sportif évoque aussi le match entre le PSG et Brest en Ligue des champions demain soir (21 heures, Canal Plus Foot). Ce dernier indique que cette rencontre va se ternir à guichets fermés. « Hier, il restait encore quelques places, un peu singulière (isolées, visibilité réduite…)et le club va dégager un chiffre d’affaires très intéressant », lance L’Equipe. Contre les Brestois, il s’agira du 156e match de suite à guichets fermés pour le club de la capitale. Mais il indique aussi qu’il existe un risque de no shows d’une partie de ces places, comme ça a pu être le cas lors de certains matches de Ligue 1. « Difficile d’en évaluer l’étendue, mais de très nombreux tickets pour la rencontre sont disponibles sur la plateforme de revente. C’est le cas pour chaque match au Parc, et le club a engagé un travail de fond pour éviter d’avoir ces vides en tribune. Mais là, le nombre est nettement supérieur. Hier soir, 4500 lots de catégories grand public étaient ainsi proposés », note le quotidien sportif. Une partie d’entre eux pourraient trouver preneur auprès de supporters bretons, avance L’Equipe.

Le quotidien sportif évoque aussi la gestion de l’effectif du PSG par Luis Enrique. Si l’entraîneur espagnol est un adepte du turnover en Ligue 1, ce n’est pas vraiment le cas en Ligue des champions. L’Equipe explique que l’ancien sélectionneur de la Roja ne souhaite jamais faire de distinction entre ses titulaires et ses remplaçants. Il parle toujours d’un groupe dont il doit entretenir la flamme. Mais en Ligue des champions, le turnover est rarement présent. Le quotidien sportif explique qu’à part lors du match contre Stuttgart, pour lequel Nuno Mendes était suspendu, la défense n’a pas changé, Marquinhos, Willian Pacho, Achraf Hakimi et donc l’international portugais ont toujours été présents au coup d’envoi. Au milieu, quatre joueurs se sont disputés les trois places (Vitinha, Neves, Zaïre-Emery et Ruiz), analyse le quotidien sportif. La seule incertitude en Ligue des champions a été l’identité de l’attaquant de pointe, lance L’Equipe. « Lee Kang-in, Marco Asensio et Gonçalo Ramos se sont partagés les rencontres avant qu’Ousmane Dembélé ne vienne clore le débat en 2025. » Même si le PSG s’est largement imposé à l’aller, il y a peu de chance que Luis Enrique effectue un turnover contre Brest demain. En effet, il a fait souffler certains cadres contre Toulouse samedi dernier. « Le doute peut en revanche être permis sur la présence de Khvicha Kvaratskhelia. Désiré Doué est en forme et était titulaire lors du match aller. Mais le Géorgien a besoin d’enchaîner et l’occasion est belle pour lui permettre de poursuivre son adaptation », conclut L’Equipe.

Le XI probable du PSG selon L’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Mendes – Ruiz, Vitinha, Neves – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia

