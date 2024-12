Revue de presse PSG : Ramos, Coupe du monde des clubs…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 5 décembre 2024. Les questions sur l’utilisation de Gonçalo Ramos, le PSG ravi de participer à la Coupe du monde des clubs…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque Gonçalo Ramos. Après trois mois d’absence en raison d’une blessure à la cheville, le numéro 9 du PSG a retrouvé les terrains la semaine dernière avec une entrée en jeu contre le Bayern Munich et une titularisation et 90 minutes jouées face au FC Nantes. Le quotidien sportif explique qu’avant le match contre Auxerre demain (21 heures, DAZN), la question de l’avant-centre et de la gestion de Ramos se pose à nouveau. « A priori, au moins, le Portugais peut être presque sûr que Randal Kolo Muani ne prendra pas sa place. Mais va-t-il enchaîner une deuxième titularisation, à un poste où Luis Enrique aime voir des choses différentes, et des profils différents ? » Pour Alain Roche, ce serait une bonne chose de voir l’international portugais poursuivre. « En tout cas, ça ne coûte rien d’essayer. Ramos était quand même présent sur l’action du but contre Nantes (marqué par Hakimi), même si sa déviation était sans doute involontaire. On l’a vu aussi reprendre de la tête deux centres, et ça, c’est quelque chose de nouveau dans le jeu parisien. C’est une équipe qui bouge beaucoup, qui est toujours en mouvement, mais qui centre peu (6e total de Ligue 1). Avec Ramos, au moins, il y a un joueur dans la surface qui peut occuper les deux défenseurs centraux adverses.«

De son côté, Le Parisien évoque la Coupe du monde des clubs, dont le tirage au sort de la phase de poules va avoir lieu ce jeudi soir (19 heures). Si beaucoup de personnes se demandent quelle est l’utilité de ce nouveau format de la compétition, au PSG, du président à l’entraîneur, tout le monde se dit ravi de participer à la prochaine Coupe du monde des clubs, du 15 juin au 13 juillet prochain, aux États-Unis, lance le quotidien francilien. En septembre dernier, Luis Enrique indiquait : « Ce n’est qu’une fois tous les quatre ans, je crois que c’est une compétition très attractive, tout le monde veut la jouer, même les joueurs. » Le coach espagnol suit le sillon tracé par Nasser al-Khelaïfi, devenu ces dernières années l’un des plus ardents défenseurs de cette nouvelle formule de la Coupe du monde des clubs, avance Le Parisien. « En tant que président de la puissante association européenne des clubs (ECA), Nasser al-Khelaïfi a scellé l’accord avec la Fifa dès mars 2023, mettant en avant une nouvelle source de profits pour les clubs, et notamment le sien. » Le président du PSG sera présent à Miami, lieu du tirage au sort, ce jeudi, indique le quotidien francilien. Ce dernier explique que l’enjeu est multiple pour le PSG avec cette compétition : sportif bien sûr, mais aussi financier et commercial. « Le PSG espère récupérer entre 15 et 30 millions d’euros, ce qui n’est pas négligeable. Mais à travers cet événement planétaire, les dirigeants savent aussi qu’ils jouent joue gros en termes d’image, avec en perspective de profondes répercussions commerciales. » Preuve de l’importance du rendez-vous, au siège du PSG, une cellule travaille déjà activement sur le sujet, conclut Le Parisien.