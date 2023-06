Revue de Presse PSG : Ramos, Galtier, Messi, meilleur buteur…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 3 juin 2023. Le départ acté de Sergio Ramos, Christophe Galtier et Lionel devraient suivre. La course pour le titre de meilleur buteur, des festivités moindres en raison de l’état de santé de Sergio Rico…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque la course au titre de meilleur buteur de Ligue 1. Actuellement, c’est Kylian Mbappé qui tient la corde avec un but d’avance sur Alexandre Lacazette. Déjà champion, l’un des objectifs du match contre Clermont pour le PSG sera d’offrir le titre de meilleur scoreur du championnat à son numéro 7. « Son appétit pour les titres, tous les titres, et les records, tous les records, offre à cette rencontre contre Clermont un ultime intérêt sportif« , lance le quotidien sportif. Pour réussir son pari, il peut compter sur le soutien de son coach, Christophe Galtier, qui l’a laissé sur la pelouse l’intégralité des rencontres, « qu’elles soient serrées ou pas. » En s’offrant le titre de meilleur buteur pour la cinquième fois de suite, il égalerait Jean-Pierre Papin (de 1987 à 1992), seul joueur à l’avoir fait en Ligue 1. « Ce qui dessinerait la perspective, la saison prochaine, de devenir le seul à décrocher six couronnes d’affilée. » Habité par l’idée de marquer l’histoire de son sport, Mbappé ne peut pas laisser la défense de Clermont s’opposer à son destin. « Elle est loin d’être la plus imperméable du pays, et depuis que les Auvergnats ont rejoint l’élite, elle offre quelques largesses inhabituelles à chaque fois que Paris se trouve sur sa route (0-4, 1-6, 0-5)« , conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif évoque également le départ de Sergio Ramos. Ce dernier a été officialisé par le PSG hier en fin de soirée. Après deux ans, le défenseur central (37 ans) quitte donc les Rouge & Bleu libre de tout contrat. L’Equipe explique que les deux clans étaient en discussions pour prolonger le contrat de l’ancien madrilène et que la volonté de Ramos était de poursuivre à Paris malgré une offre XXL venue d’Arabie saoudite. « Il estime pouvoir évoluer au plus haut niveau encore plusieurs années. » Sergio Ramos n’a pas pu trouver de terrain d’entente avec ses dirigeants assure le quotidien sportif, qui explique que le PSG lui proposait un an de contrat avec une réduction drastique de ses émoluments. Après une première saison tronquée par les blessures, il avait retrouvé la forme et enchaîné les matches (44) lors de cet exercice 2022-2023. Même s’il affichait des limites sur le terrain, ces dernières ont été contrebalancées par son attitude, son attitude et son leadership « très précieux pour une équipe comme le PSG. » L’Equipe indique que « s’il a globalement donné satisfaction à ses employeurs, ce n’était pas assez pour en faire un élément incontournable. » Le PSG était prêt à le conserver et à le faire rentrer dans la rotation en défense centrale, « pas à le garder à tout prix, au sens littéral. » Avec son départ et celui de Messi, acté mais pas encore officialisé, une page se tourne conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif qui se penche aussi sur le poste d’entraîneur du PSG. Même s’il a encore un an de contrat et qu’il estime mérité d’être encore l’entraîneur des champions de France la saison prochaine, Christophe Galtier va bien vivre son dernier match sur le banc Rouge & Bleu contre Clermont ce soir. « Si la tendance était depuis quelque temps à un départ, la présence ses derniers jours à Paris de l’émir du Qatar propriétaire du club, le cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, a permis d’acter la décision de se séparer de l’ancien entraîneur de Lille et de Nice. » L’Equipe explique que la recherche de son successeur devrait s’accélérer dans les prochains jours. Christophe Galtier va quitter le PSG avec un titre de champion de France, le onzième de l’histoire des Rouge & Bleu, un record, et un Trophée des Champions. « L’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich (0-1, 0-2) ternit son bilan« , conclut le quotidien sportif.

L’Equipe qui explique aussi que le PSG va fêter son titre de champion de France dans la sobriété après l’accident de Sergio Rico. « Il y aura bien une cérémonie protocolaire mais elle sera réduite à son minimum avec remise des trophées (Hexagoal, meilleur passeur pour Messi et peut-être meilleur buteur pour Mbappé). Ce sera l’occasion de remercier les supporters parisiens. Mais la joie sera contenue, comme les démonstrations festives. » Le club de la capitale va dédier le match et l’ensemble de la soirée à Sergio Rico indique le quotidien sportif. « Hier soir, le programme détaillé faisait encore l’objet de discussions entre les différentes parties du club concernées. » Le PSG suit de très près l’évolution de la situation de son gardien et, en fonction d’éventuelles nouvelles en provenance de Séville, se réserverait jusqu’au bout la possibilité de tout chambouler conclut l’Equipe.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque aussi le titre de champion de France qui ne sera pas fêté par le PSG ce soir. « Cette actualité sportive, un accomplissement unique dans le football français, est bien dérisoire. Elle est reléguée au second plan depuis qu’un membre de la famille PSG, Sergio Rico, est entre la vie et la mort. » Cette situation, qui est suivie de très près au quotidien par le club, « plonge salariés, joueurs et membres du staff dans une profonde peine. » Lors de l’entraînement d’hier, le dernier au Camp des Loges avant le déménagement à Poissy, les esprits et les cœurs étaient davantage tournés vers l’Andalousie que vers la réception de Clermont assure le quotidien francilien. Cette rencontre et l’ensemble de la soirée seront dédiés au portier. « Ces dernières heures, les hommes de Christophe Galtier réfléchissaient toujours, en privé, à la manière d’afficher leur soutien à Sergio Rico et de la forme que prendrait ce dernier durant la soirée« , conclut Le Parisien.

Le quotidien régional évoque aussi le dernier match de Lionel Messi sous le maillot du PSG. Comme Sergio Ramos, l’Argentin (35 ans) arrive en fin de contrat le 30 juin et ne prolongera pas « même si à Paris, on est, certes, jamais à l’abri d’une surprise, d’un moment hors du temps que nul n’aurait osé prédire ou imaginer. » Pour son dernier match au Parc des Princes avec les Rouge & Bleu, il est peu probable de voir ses derniers pas s’accompagner d’une vive émotion, sur la pelouse ou dans les gradins se mouille Le Parisien. « Il y a comme quelque chose d’irréel dans le fait de se dire qu’une légende est passée par ici et que pour beaucoup, il n’en restera pas grand-chose. » Sur le plan économique, les deux saisons à Paris de Lionel Messi sont une réussite. Mais il était attendu ailleurs, autour du palier qu’il devait faire franchir au PSG sur la scène européenne assure Le Parisien. Mais il n’a pas réussi à le faire, le PSG enchaînant deux éliminations en huitièmes de finale, et lui ne se montrant pas décisif lors de ces quatre matches de phase à élimination directe. « Dans n’importe quel club de la planète, un joueur affichant 21 buts et 20 passes décisives serait à créditer d’une saison plus que réussie. » La Pulga, avec une implication sur 41 réalisations, est le troisième joueur le plus décisif d’Europe derrière Erling Haaland (52 butes, 9 passes décisives) et Kylian Mbappé (40 réalisations, 10 offrandes). Pour son futur, il pourrait prendre une décision la semaine prochaine. Il devrait s’inscrire soit en Arabie saoudite soit au Barça.