Revue de presse PSG : Ramos, Gyökeres et mercato…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 8 novembre 2024. Focus sur l’inefficacité offensive, la piste Gyökeres et le mercato à venir…

Le Parisien fait un focus sur l’inefficacité affichée du PSG face à l’Atletico. Le quotidien francilien explique que Goncalo Ramos deveait faire son retour sur les terrains après la trêve internationale et le staff technique a programmé son retour à la compétition le 22 novembre contre Toulouse (21h). Le joueur pourra se tester avec pour objectif d’enchainer quelques jours plus tard face au Bayern Munich en C1. Néanmoins, après 4 mois d’absence, l’attaquant parisien « va prendre un peu de temps avant qu’il ne recouvre toutes ses sensations. » Une chose semble certaine selon Le Parisien : Le staff de Luis Enrique « croit énormément en lui cette saison et a même refusé de recruter pour le laisser prendre son envol. » De plus, les dirigeants sont persuadés que « Ramos est le chaînon manquant, une pièce à trente buts par an, de quoi gagner quelques matchs de manière plus confortable ou de débloquer des situations. »

Du côté de Randal Kolo Muani, le joueur est plutôt utilisé lorsque « les espaces se libèrent » mais Luis Enrique le trouve « trop juste techniquement pour l’intégrer à son onze de départ. » L’international français étudiera les offres cet hiver, à la recherche d’un club à même de le relancer. Il ne partira qu’à la seule condition où le PSG lui trouve un successeur en janvier.

Parmi les rumeurs, si Viktor Gyokeres a été ciblé par le PSG l’été dernier… cette piste a été abandonnée pour cet hiver et ceci pour au moins deux raisons : 1. Luis Enrique ne souhaite pas de renfort dans ce registre du neuf. 2. Le club estime que le prix du Suédois – entre 75 et 100 millions d’euros – est trop élevé et risque, comme pour d’autres joueurs, de lui octroyer une pression supplémentaire de nature à freiner son élan. Le dossier menant à l’international suédois pourrait ressurgir à l’été 2025. Affaire à suivre…

L’Equipe s’est aussi penché sur le cas de Viktor Gyokeres et révèle que plusieurs clubs ont entamé des démarches pour le faire venir l’été prochain… dont le PSG ! Le média rajoute que Luis Campos a identifié deux profils à faire venir du Sporting : Gyökeres, donc, et Geovany Quenda (17 ans). La jeune pépite portugaise est représentée par un certain… Jorge Mendes. Ce qui pourrait faciliter les négociations.

Le conseiller sportif, épaulé par son adjoint Olivier Gagne, a déjà organisé plusieurs rendez-vous avec les dirigeants du Sporting au sujet des deux joueurs. Il est aussi en contact avec Hasan Cetinkaya et Ali Dursun, les représentants de Gyökeres. De son côté, Luis Enrique est convaincu de ne pas avoir besoin d’un joueur à un tel prix. Cette piste ne devrait pas être activée cet hiver, puisque Paris ne souhaite pas surpayer le joueur pour devancer la concurrence. Le Sporting pourrait accepter de discuter d’un prix inférieur à 100M€ l’été prochain. Néanmoins, si Luis Campos reste aligné sur son entraîneur, il devra trouver les bons arguments pour le convaincre de recruter l’attaquant.

Manchester United, Manchester City, le FC Barcelone et le Bayern Munich sont aussi sur le joueur du Sporting, qui lui « observe les intérêts, discute avec les clubs et attend avant de prendre une décision. » Lui et son entourage « ne souhaitent pas étirer le feuilleton jusqu’à l’été » écrit L’Équipe.

Le quotidien sportif revient sur la défaite du Paris Saint-Germain face à l’Atletico Madrid et confie qu’une élimination du club serait « un signal fort malvenu l’année même où, avec le départ de Kylian Mbappé, les dirigeants ont terminé de tourner le dos à la politique de stars. » Si le PSG se fait sortir au mois de janvier, l’avenir de Luis Enrique ne serait absolument pas remis en cause. Selon plusieurs sources proches des Rouge & Bleu, les décideurs parisiens entendent tenir coûte que coûte sa nouvelle stratégie sportive. L’état-major maintient sa confiance totale en l’entraîneur espagnol, perçu comme l’homme de la situation, et « veut enclencher une phase de continuité. » L’Équipe révèle que du côté de Doha, on regarde les choses avec « une certaine distance, car l’intérêt et les exigences d’avant la Coupe du monde 2022 ne sont plus les mêmes, ce nouveau cap obéissant aussi à la volonté de moins investir. » En interne, on est conscient que le niveau n’est pas satisfaisant sur ce début de campagne européenne mais l’idée est de se donner du temps à l’image des propos de Nasser al-Khelaifi devant le groupe qui répète que le club est « dans la bonne direction. »