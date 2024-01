Revue de Presse PSG : Ramos, Kolo Muani, Real Sociedad…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 17 janvier 2024. Les avenirs de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos peuvent-ils être remis en question au PSG ? Tour d’horizon à moins d’un mois du huitième de finale aller de Ligue des champions…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur les situations de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos au PSG. Depuis plusieurs matches, les deux attaquants des Rouge & Bleu, achetés 155M€ lors du mercato estival, ne sont plus alignés dans le onze de Luis Enrique et sont relégués sur le banc. De quoi remettre en question leur avenir dans la capitale française ? Les deux cas diffèrent. La dernière titularisation au poste axial de l’international français en Ligue 1 remonte au 3 novembre dernier face au Montpellier Hérault (victoire 3-0). Depuis, l’attaquant de 25 ans se contente uniquement d’entrées en jeu et d’une titularisation face au FC Metz (3-1) sur le côté droit. Sa situation, compte tenu des 90M€ bonus compris déboursés l’été dernier, interroge. Si Luis Enrique reste positif à son égard, il ne considère pas l’ancien Nantais comme une véritable solution au poste de numéro 9. « En interne, l’attaquant de 25 ans donne l’impression aux décideurs, comme à certains de ses coéquipiers, de ne pas être totalement libéré », explique L’E.

En revanche, le joueur n’est pas gagné par une forme de nervosité. Dans un nouvel environnement à forte pression pour lui, l’international français est convaincu de sa capacité à s’imposer dans le onze de départ parisien. « Dans son entourage, on repousse toute idée de départ d’ici la fin du mercato hivernal. Difficile pour Paris de se déjuger aussi rapidement pour une piste initiée par Nasser al-Khelaïfi. » Cette situation sportive ne devrait pas non plus remettre en question son statut en équipe de France, à quelques mois de l’Euro 2024. Randal Kolo Muani possède une cote élevée auprès du staff des Bleus. L’ancien de Francfort ne sera pas écarté par Didier Deschamps pour la compétition internationale cet été, assure L’E. Mais il ne faudra pas que sa situation se détériore davantage chez les Rouge & Bleu, sinon sa place à la pointe de l’attaque chez les Bleus serait sans doute remise en question.

Pour Gonçalo Ramos, la situation sportive est nettement plus précaire. Depuis sa titularisation face à l’AS Monaco (5-2) le 24 novembre dernier, le Portugais n’a disputé que 5 minutes en Ligue 1. Ce mardi, le quotidien Record parlait d’un virus contracté par l’attaquant, qui lui aurait fait perdre six kilos et lui aurait valu une hospitalisation en fin d’année. « Une information que le PSG, joint mardi, n’a voulu ni infirmer ni confirmer. » Mais au-delà de ce soucis, le rendement de l’ancien du Benfica déçoit. « En interne, Luis Enrique ne le considère pas comme capable, sur les matches de haut niveau, d’incarner le 9 tel qu’il le perçoit », explique le quotidien sportif dans son édition du jour. Ce transfert, voulu par Luis Campos, déçoit dans les hautes sphères parisiennes. Les prestations de Gonçalo Ramos ne sont pas à la hauteur des attentes. En interne, ce mardi, on assurait que la porte n’était pas ouverte à un départ du joueur de 22 ans, dont la clause a été levée au mois de novembre. Mais, « certains, dans l’entourage des propriétaires qatariens, estimaient que le PSG pourrait se laisser tenter si une offre élevée était transmise durant ces dix prochains jours. »

De son côté, Le Parisien fait un tour d’horizon du PSG et de la Real Sociedad, à moins d’un mois du huitième de finale aller de la Ligue des champions (14 février) entre les deux formations. En ce début d’année 2024, le club basque est dans le dur avec un match nul (1-1 face à Alavés) et une défaite (2-1 contre l’Athletic Bilbao) en championnat et une victoire en Coupe du Roi contre Malaga (0-1). Les Basques traversent leur pire période de la saison et ont sûrement livré leur pire match de l’exercice 2023-2024 face à Bilbao. Pendant ce temps, le club parisien a fait un sans-faute avec trois victoires dans trois compétitions différentes : 2-0 face à Toulouse au Trophée des Champions, 0-9 face à l’US Revel en Coupe de France et une victoire importante sur la pelouse du RC Lens (0-2) en Ligue 1. Soit un bilan de 13 buts inscrits et 0 encaissé. « Mais il n’a été confronté qu’à des oppositions médiocres. Toulouse pense à son maintien, Revel évolue au niveau amateur et Lens a disputé toute la seconde période à dix », estime LP. Et la prochaine rencontre de Coupe de France face à l’US Orléans (National) ne relèvera pas le niveau. Les Parisiens devront attendre les réceptions du Stade Brestois (28 janvier) et du LOSC (week-end du 10-11 février) pour tirer davantage d’enseignements.

Mais le mercato hivernal peut encore modifier le visage des deux formations. À Paris, les dirigeants sont à la recherche d’un défenseur polyvalent, suite à la blessure de Milan Skriniar et les envies de départ de Nordi Mukiele. Les Rouge & Bleu ont déjà recruté Lucas Beraldo, tandis qu’un doute existe toujours pour la signature de Gabriel Moscardo (Corinthians), « en raison d’une possible opération au pied en pleine discussion entre les différentes parties », assure LP. Pour ce huitième de finale aller, Luis Enrique sera privé à coup sûr de Presnel Kimpembe, Milan Skriniar et Nuno Mendes alors qu’Achraf Hakimi dispute la CAN avec le Maroc et Lee Kang-In est retenu avec la Corée du Sud pour la Coupe d’Asie. Le retour des deux joueurs au PSG dépendra du parcours de leur sélection dans ces compétitions. De son côté, la Real Sociedad a vendu Mohamed Ali-Cho (19 ans) à l’OGC Nice contre 12M€ et recherche le même profil d’attaquant : un joueur offensif capable de réaliser des différences par sa vitesse. Mais, l’infirmerie sera aussi à scruter à quelques semaines de la confrontation. Le club espagnol vient de perdre pour un mois son arrière droit, Álvaro Odriozola. L’autre spécialiste du poste, Hamari Traoré, dispute actuellement la CAN avec le Mali. En revanche, l’attaquant nigérian, Umar Sadiq, a dû renoncer à la compétition en raison d’une blessure mais a déjà effectué son retour dans le groupe du club basque pour le match de Coupe du Roi ce mercredi face à Osasuna. À noter aussi, l’absence de Takefusa Kubo, qui dispute actuellement la Coupe d’Asie avec le Japon.

Enfin, le quotidien francilien évoque aussi le prix des places pour ce huitième de finale aller et retour de Ligue des champions. La quasi-totalité des places ont été vendues aussi bien au Parc des Princes qu’à Anoeta. Lors de la mise en vente des billets « grand public » du PSG pour le match aller, les places les abordables débutaient à partir de 85€. Désormais pour obtenir son ticket pour cette rencontre du 14 février, il faut passer par la plateforme Ticketplace. Et à un mois du match, il est impossible de trouver une place à moins de 180€, et cela sans prise en compte des frais additionnels divers appliqués par la plateforme. À Anoeta, la Real Sociedad n’a pas eu de mal à vendre ses billets, « malgré un prix d’entrée à 180€ pour un club qui n’a pas l’habitude de pratiquer de tels tarifs. » Le club basque explique que les prix des places ont été déterminés lors de « discussions entre les deux clubs à la suite du tirage au sort. »