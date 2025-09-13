Revue de presse PSG : Ramos, Marquinhos, capitaine, Enrique…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 13 septembre 2025. Une nouvelle chance de se faire une place plus importante au PSG pour Gonçalo Ramos, Marquinhos devrait poursuivre dans son rôle de capitaine, Luis Enrique doit trouver la bonne rotation…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur Gonçalo Ramos. Le numéro 9 du PSG devrait avoir beaucoup de temps de jeu avec les absences d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Les fenêtres de tir pour les seconds couteaux n’ont pas été légion la saison passée dans les matches qui comptent. Du play-off aller contre Brest à la finale de la Ligue des champions face à l’Inter Milan, le temps de jeu de Ramos, par exemple, n’avait pas excédé 72 minutes en C1, contre 133 lors des quatre matches de phase de ligue où il avait été disponible, analyse le quotidien sportif. « Un contraste important pour un joueur considéré comme le numéro 9 de cette équipe l’été dernier. Titulaire au Havre lors de la première journée de Ligue 1 (4-1), l’international portugais s’était blessé à la cheville gauche au bout de vingt minutes et n’avait retrouvé les terrains que fin novembre, contre Nantes, seize matches plus tard (1-1). Le replacement de Dembélé dans l’axe et la suite de la saison parisienne lui avaient été fatals, malgré deux buts en quatre journées à son retour et deux titularisations juste avant la trêve hivernale. » Globalement, Ramos débute moins d’un match sur deux en moyenne depuis son arrivée en 2023 (40 titularisations, 50 entrées en jeu toutes compétitions confondues). Son apport statistique n’en a pas été considérablement affecté : 34 buts sur la période, avance L’Equipe. « Perçu par les observateurs comme n’étant pas « Luis Enrique compatible », l’avant-centre de 24 ans peut-il se faire une place et essayer d’inverser l’ordre établi au sein de l’attaque parisienne ? Pour avoir un espoir, il devra convaincre en se débarrassant de l’étiquette du remplaçant efficace. Il marque en moyenne un but toutes les 61 minutes en sortant du banc (contre un but toutes les 153 minutes lorsqu’il est titulaire). » La question d’un départ s’est posée cet été (des clubs anglais l’ont sollicité). Jorge Mendes, son représentant, a essayé de creuser les opportunités sur le marché, rendues difficiles par son prix d’achat (80 M€) et un salaire important estimé à 443 500 € brut par mois. Heureux dans sa vie parisienne et considérant qu’il sera capable d’aller chercher du temps de jeu, le joueur a finalement vite décidé de rester dans la capitale française, conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien évoque le vote pour élire le capitaine du PSG cette saison. Ce dernier devrait intervenir dans les prochains jours. Le quotidien francilien indique que ce vote devrait être sans surprise, avec la reconduction de Marquinhos dans ce rôle. « Pour l’instant, le scrutin n’a pas encore eu lieu pour deux raisons qui se rejoignent. Habituellement, les Parisiens attendent la fermeture du mercato d’été pour désigner leur favori, quand l’effectif définitif est constitué, avec ses arrivées et ses départs. Et le 1er septembre, beaucoup de membres de la troupe de Luis Enrique avaient déjà regagné leur sélection, empêchant de facto la tenue des urnes. » Le vote est désormais imminent. Si aucun suspense ne l’escorte, il n’est pas sans enjeu après les départs de Gianluigi Donnarumma, capitaine quatre fois la saison passée, ou de Kimpembe, au statut de second sans exercice dans la pratique, mais toujours actif dans le vestiaire, lance le quotidien francilien. « Les Parisiens n’ont donc aucune intention de changer un capitaine qui gagne. Marquinhos, précieux dans la conquête de la première Ligue des champions de l’histoire du club, à la parole mesurée mais toujours intéressante, réunit tous les suffrages pour continuer sa mission. » Pour ses vice-capitaines, Vitinha qui a porté le brassard à Nantes et Achraf Hakimi à Toulouse, feront partie de la liste. Il manque a priori un dernier nom même si un joueur peut porter le bout de tissu sans que sa candidature ait été soumise au vote. Donnarumma était dans ce cas, avance Le Parisien. Fabian Ruiz en possède le profil. Warren Zaïre-Emery, pur produit du centre de formation, capitaine à Rennes le 8 mars, serait un légitime adjoint de Marquinhos. Tout comme Ousmane Dembélé. Le numéro 10 parisien n’a jamais revendiqué de responsabilités mais sa place certaine dans les trois premiers du Ballon d’or France Football 2025, son exemplarité constante et ses efforts collectifs permanents lui donnent la tête de l’emploi, conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien évoque aussi la gestion de ses joueurs de Luis Enrique pour la réception de Lens demain après-midi (17h15, BeIN Sports 1) au Parc des Princes pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Cette rencontre placée dans la foulée d’une trêve internationale mouvementée et marquée par les blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, absents plusieurs semaines, va pousser Luis Enrique à modifier la structure de son onze type et à faire souffler quelques cadres dans la perspective des deux grosses échéances à venir, la réception de l’Atalanta Bergame en Ligue des champions mercredi et le Classico dimanche, indique Le Parisien. « Adepte du turnover, le technicien espagnol ne devrait pas déroger à ses principes et sera forcément tenté de protéger des éléments ayant été très sollicités avec leur équipe nationale. Dans le cas présent, on pense notamment à Nuno Mendes qui a disputé 157 minutes avec le Portugal. Ses compatriotes Vitinha (177 minutes) et João Neves (169 minutes), encore sur le pont mardi, n’ont pas non plus chômé et il ne serait pas étonnant de voir un des deux joueurs prendre place sur le banc. » Fabian Ruiz, autorisé à rester à Paris en raison d’une fatigue musculaire, et Senny Mayulu, rétabli de sa lésion à l’adducteur de la cuisse droite, pourraient ainsi reprendre du rythme dans l’entrejeu. Non-appelés avec la France et le Brésil, Warren Zaïre-Emery et Lucas Beraldo sont reposés et postulent logiquement à une place de titulaire, avance le quotidien francilien. La tentation de faire jouer Marquinhos et Achraf Hakimi, qui n’ont participé qu’au premier match de leur sélection, est grande mais Luis Enrique est aussi susceptible de préserver ses deux tauliers ce week-end et de les garder au frais pour l’Atalanta et le déplacement au Vélodrome. Comme d’habitude, tout est une question de dosage et la répartition du temps de jeu dans cette saison à rallonge est un sujet sur lequel le staff fait preuve d’une grande vigilance. Une décision sera prise après le dernier entraînement prévu ce samedi matin, conclut Le Parisien.

Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho (ou Marquinhos), Beraldo – Mayulu, Vitinha (ou Neves), Ruiz – Lee, Ramos, Kvaratskhelia.

















