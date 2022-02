Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 23 février 2022. Le cas Sergio Ramos inquiète toujours, focus sur l’équipementier des joueurs parisiens, Marco Verratti convoqué ultérieurement par la commission de discipline et le meilleur buteur de l’ASSE incertain avant le déplacement à Paris.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le cas de Sergio Ramos. Une nouvelle fois blessé au mollet fin janvier, l’international espagnol voit ses chances se réduire de disputer le huitième de finale retour de Ligue des champions face à son ancien club, le Real Madrid, le 9 mars prochain. Ainsi, ses forfaits pour les rencontres face à l’AS Saint-Etienne (26 février) et l’OGC Nice (5 mars) sont plus que probables et « sa fin de saison s’inscrit en pointillé. » En effet, le défenseur central est apparu à seulement cinq reprises cette saison (dont trois titularisations) et voit surtout Presnel Kimpembe revenir à un bon niveau depuis début 2022. De plus, Thilo Kehrer, Abdou Diallo voire Danilo Pereira apparaissent comme des solutions de recours en charnière centrale. Alors que sa blessure au mollet était décrite sans gravité, « il semblerait que même un pépin bénin étire son indisponibilité au-delà des diagnostics les plus pessimistes », conclut LP.

Le quotidien francilien consacre également un dossier aux équipementiers des joueurs du PSG. Quatre marques sont actuellement présentes au sein de l’effectif du PSG (parmi les 31 joueurs ayant disputé au moins une minute cette saison) : Nike (15), Adidas (13), Puma (2) et Mizuno (1). Mais il faut surtout distinguer deux catégories de joueurs : « les égéries, avec des contrats de sponsoring, et ceux qui ne bénéficient ‘que’ de contrats de fourniture de matériel. » Par exemple, Keylor Navas n’apparaît pas comme une égérie d’Adidas, tout le contraire de Kylian Mbappé chez Nike, son équipementier depuis l’âge de 13 ans. De son côté, Puma avait enrôlé Neymar en septembre 2020 « avec un contrat global dépassant les quelques 20 millions d’euros par saison. » Concernant Sergio Ramos, il a connu de nombreux changements en passant chez Nike, Adidas et plus récemment Mizuno, une marque japonaise.

Et ce possible changement récurrent de marque n’a qu’un but financier, comme l’explique le proche d’un international parisien : « Pour l’argent. Absolument rien d’autres. Dans le football, la fidélité n’existe pas. » Chez les jeunes aussi, l’équipementier a son importance. Sous contrat sponsoring avec Adidas depuis peu, Xavi Simons n’a eu aucun problème pour trouver un nouvel équipementier grâce à son image de « future star. » Mais le problème peut devenir plus complexe pour d’autres, comme l’explique un agent d’image. « L’âge compte aussi. Si, à 20 ans, tu n’as pas joué en première division ou avec ta sélection, c’est aussi plus difficile. Les marques ont baissé la dotation depuis la crise. »

De son côté, L’Equipe revient sur le cas de Marco Verratti après ses propos contre l’arbitrage de Mikaël Lesage, à l’issue de la défaite du PSG sur la pelouse du FC Nantes (1-3). Et comme chaque mercredi, la commission de discipline se réunira et « va aussi prendre acte de la saisine demandée par le Conseil national de l’étique » au sujet de l’Italien suite à ses critiques. Cependant, la commission, qui ne mettra pas ce dossier en instruction, va convoquer le milieu parisien lors d’une autre session, « peut-être celle de la semaine prochaine. » On rappelle que le champion d’Europe risque jusqu’à 5 matches de suspension si ses propos sont jugés grossiers.

Prochain adversaire du PSG, l’AS Saint-Etienne pourrait être privée de l’un de ses atouts offensifs. Touché à la cheville lors du match nul face à Strasbourg (2-2), Wahbi Khazri ne s’est pas entraîné ce lundi et est resté en soins. « Le meilleur buteur stéphanois (9 réalisations) est donc pour l’heure incertain pour le match au Parc des Princes contre le PSG » ce samedi soir (21h sur Canal Plus Décalé) dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1, rapporte le quotidien sportif.