Revue de Presse PSG : Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 25 mars 2024. Didier Deschamps, défenseur numéro 1 de Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé veut rebondir après son match difficile contre l’Allemagne…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque Randal Kolo Muani et le soutien indéfectible que lui apporte Didier Deschamps malgré sa saison difficile avec le PSG. « Le sélectionneur est vent debout face aux critiques qui touchent son attaquant de 25 ans depuis plusieurs mois. Il les trouve la plupart du temps injustes, presque déplacées et se pose en ardent avocat du néo-Parisien, qu’il n’a jamais cessé de convoquer depuis le retour du Qatar« , lance le quotidien sportif. L’Equipe explique que Didier Deschamps et son staff ont une idée bien précise, eux, de ce qu’ils en attendent. L’attaquant du PSG devrait d’ailleurs être titulaire demain soir contre le Chili. Le quotidien sportif explique que le profil de joueur de perforation, qui va vite, aime partir de loin, est capable d’éliminer, plaît au sélectionneur français. Didier Deschamps a tout de même conscience que l’ancien nantais doit être meilleur dans l’efficacité, qu’il doit aussi progresser dans son jeu dos au but, mais il loue son écoute et sa générosité.

L’Equipe revient également sur la défaite de l’équipe de France contre l’Allemagne samedi soir et le match difficile de Kylian Mbappé. Le quotidien sportif explique que le numéro 7 du PSG était déjà passé à autre chose hier et n’a pas pris outre mesure la parole dans le vestiaire. « Il affichait même une forme de légèreté après la rencontre. Comme s’il ne souhaitait pas tirer de conclusion de ce revers. » L’Equipe indique que l’attaquant a été confronté à de nombreux débats cette semaine mais il a donné l’impression d’être davantage tourné vers ses problématiques que celle des Bleus.

De son côté, le Parisien évoque le casse-tête de Didier Deschamps pour trouver son numéro 9 titulaire. Marcus Thuram a déçu contre l’Allemagne, Olivier Giroud prend de l’âge (37 ans) et Randal Kolo Muani a du mal depuis le début de la saison avec le PSG. Pour ce dernier, le quotidien francilien explique que « les critiques s’interrogent même sur sa présence dans cette liste, compte tenu de ses matchs sans relief avec le PSG. » Pour une place de titulaire à l’Euro, il partirait de plus loin que Giroud ou Thuram. « Mais c’est oublier qu’il connaît mieux que tout le monde Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé s’ils se déploient sur les ailes », lance Le Parisien. Même s’il n’a pas brillé, Kolo Muani a disputé la phase de poules de la Ligue des champions dans l’axe avec le PSG. « Ses accélérations restent déstabilisantes et sa capacité à ouvrir des espaces pour les autres essentielle. Face à une sélection qui aura davantage le ballon que les Bleus, son jeu en transition rapide peut donner du peps aux Bleus. Il a encore une carte à jouer, surtout qu’il est polyvalent, avec la possibilité de jouer sur les côtés », conclut le quotidien francilien.

Le Parisien explique également que Didier Deschamps devrait effectuer une large revue d’effectif contre le Chili demain. Alors que quatre joueurs du PSG étaient titulaires contre l’Allemagne (Hernandez, Zaïre-Emery, Mbappé, Dembélé), il devrait y en avoir que deux demain. Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé sont annoncés dans le onze du sélectionneur français en compagnie d’Olivier Giroud en attaque.