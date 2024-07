Revue de presse PSG : Randal Kolo Muani, Mary Earps…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 2 juillet 2024. Randal Kolo Muani en sauveur de la France, Mary Earps veut faire grandir l’Arkema Première Ligue…

Dans son édition du jour, l’Equipe revient sur la victoire de l’équipe de France contre la Belgique en huitièmes de finale de l’Euro et sur l’entrée en jeu de Randal Kolo Muani, qui a été à l’origine du seul but français de la rencontre (1-0). Le quotidien sportif indique que le joueur du PSG aura été l’invité inattendu, « celui qui éteint les lumières chez le voisin et étire un peu plus les festivités pour les copains. » Au sortir du stade, Kolo Muani avait le sourire, lui qui dissimule le plus souvent ses émotions qu’il marque ou qu’il passe à côté d’un match, avance l’Equipe. « Cela tombe bien, il fait les deux selon le maillot qu’il porte. Cette saison, avec le PSG, il a un peu plus fait l’un que l’autre, ce qui lui a valu d’être un peu plus remplaçant que titulaire au cours des derniers mois. » Malgré cela, Didier Deschamps lui a maintenu une confiance indéfectible, en public comme en privé, en on comme en off, lance le quotidien sportif. Entre le sélectionneur des Bleus et l’attaquant du PSG, un vrai lien de confiance s’est tissé et s’est renforcé au fil des mois, avance l’Equipe. « Kolo Muani sait qu’il ne jouit pas d’un statut d’indiscutable en sélection et, s’il a envie d’être sur le terrain, comme les autres, il prend soin de ne jamais se plaindre de ne pas jouer assez. » L’Equipe indique que chez les Bleus, il sent non seulement la confiance de son staff mais aussi celle de ses coéquipiers, en tout cas davantage qu’en club où le vestiaire, majoritairement hispanophone, n’a pas tout à fait les mêmes codes.

De son côté, Le Parisien évoque aussi le match de Randal Kolo Muani contre la Belgique. « Ce n’est certainement pas le « but » le plus esthétique de sa carrière ni, à vrai dire, le plus maîtrisé. Une frappe manquée, topée contre la pelouse de Düsseldorf et déviée par le mollet de l’infortuné Jan Vertonghen (85e). Mais à l’arrivée, à 25 ans, Randal Kolo Muani a probablement « inscrit », ce lundi 1er juillet contre la Belgique, l’un des buts les plus importants de son existence pour offrir aux Bleus une qualification en quarts de finale de l’Euro. » Même si cette réalisation est en réalité donnée à Vertonghen contre son camp, attribuons tout de même à Kolo Muani le mérite d’avoir réussi son contrôle orienté puis osé déclencher. Reconnaissons-lui, aussi, une vraie revanche pour son premier match à élimination directe depuis cette funeste finale de Coupe du monde à Doha, le 18 décembre 2022, lance le quotidien francilien. « Après une saison difficile au PSG, l’ex-Nantais a affiché une autre efficacité chez les Bleus avec lesquels il a systématiquement marqué dès qu’il a joué plus d’une demi-heure. » Jusque-là peu utilisé (23 minutes réparties sur les matchs de l’Autriche et de la Pologne), Kolo Muani a été la seule option lancée en jeu par le sélectionneur lundi, le préférant ainsi à Bradley Barcola, Olivier Giroud ou Ousmane Dembélé, indique Le Parisien. « Au vu de son tranchant et de la nouvelle prestation plutôt terne de Marcus Thuram en pointe, il n’y aurait pas grand-chose d’illogique à l’imaginer démarrer le quart de finale face au Portugal ce vendredi », conclut le quotidien francilien.

A voir aussi : Officiel : Le PSG Féminin enregistre l’arrivée de Mary Earps

L’Equipe propose également une interview de la nouvelle gardienne des Féminines du PSG, Mary Earps. L’internationale anglaise (31 ans) est considérée comme la meilleure gardienne du monde. Cette dernière souhaite faire grandir l’Arkema Première Ligue. « Que connaissez-vous du championnat de France ? Je regardais un peu les matches via Youtube ou des streamings. Je connais certaines joueuses, c’est un Championnat qui s’est beaucoup resserré ces dernières années et qui est devenu plus compétitif. J’ai le sentiment qu’il manque encore quelques détails pour qu’il soit encore plus connu. […] Je veux aider le Championnat français à grandir. […] Quand j’ai vu le terrain d’entraînement du PSG, je me suis dit : c’est un truc de fou. Il est tellement bien. Que ce soit ici ou en Angleterre, certains clubs ont besoin d’un peu plus d’aide que d’autres. » Mary Earps espère que sa venue au PSG créera un intérêt en Angleterre pour l’Arkema Première Ligue. « J’espère ! Le Championnat français n’est pas très suivi car il n’y a pas beaucoup de joueuses anglaises qui y jouent. J’espère que ça va changer avec mon arrivée et surtout que mes performances vont y aider. »