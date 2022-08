Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 12 août 2022. Rashford ciblé par le PSG, Simakan plan B en cas d’échec des négociation avec Skriniar, de nombreux départs à venir du côté de Paris, Navas pourrait quitter le Paris Saint-Germain ce qui pourrait aider Donnarumma…

Selon L’Équipe, le PSG pisterait Marcus Rashford pour renforcer son attaque. Le quotidien sportif explique qu’à l’origine, le premier choix de Luis Campos était Robert Lewandowski, mais ce dernier a préféré le FC Barcelone. Les Parisiens se sont donc rabattus sur la piste menant à Marcus Rashford. Des premiers contacts ont été pris avec l’entourage de l’attaquant de Manchester United et “les discussions avancent positivement.” Le joueur était déjà suivi par l’ancienne direction sportive parisienne, ce qui a donc facilité la réflexion du joueur. En fin de contrat jusqu’en juin 2023 l’attaquant mancunien arrive à “un moment charnière de sa carrière” et le PSG lui offre un nouveau challenge. Reste à voir si ce deal est « réalisable » pour le PSG, qui espère aussi boucler l’arrivée d’un défenseur (Skriniar ou Simakan) et d’un milieu (Fabian Ruiz) comme l’écrit L’Équipe. La vente d’Arnaud Kalimuendo pour 25 millions d’euros avec bonus, devrait permettre aux dirigeants Rouge & Bleu d’accélérer sur le dossier Rashford. Pour Christophe Galtier, le profil de l’international anglais apporterait une “alternative sur le front offensif, par sa dimension athlétique et sa capacité à donner de la profondeur.

Comme le rapporte le journaliste de L’Equipe, Loïc Tanzi, les dirigeants parisiens restent optimistes pour la venue de Milan Skriniar et « Christophe Galtier ne cache pas, en privé, une forme d’optimisme sur ce dossier. » Mais, en cas d’échec, Luis Campos étudie d’autres pistes et pourrait faire rapatrier un ancien joueur de Ligue 1. En effet, l’ex du RC Strasbourg, Mohamed Simakan, serait dans le viseur du PSG et se présente comme une solution alternative au dossier Milan Skriniar. Actuellement au RB Leipzig, le défenseur de 22 ans – sous contrat jusqu’en juin 2026 – s’est imposé au sein de la défense allemande (40 matches toutes compétitions confondues). Aux yeux de la direction parisienne, le natif de Marseille possède certains atouts. Premièrement, il a des aptitudes athlétiques de très haut niveau. Ensuite, il correspond à la politique de rajeunissement de l’effectif que souhaite instaurer le PSG. Et enfin, il maîtrise parfaitement le système à trois défenseurs aussi bien en tant qu’axial que piston droit. De plus, son statut de joueur français n’est pas à négliger pour la liste UEFA.

$Les Rouge & Bleu entretiennent des bonnes relations avec le RB Leipzig notamment avec le récent recrutement de Nordi Mukiele. De son côté, « le club allemand valorise son joueur à quelque 40 M€ et n’est pas totalement fermé à une vente » En ce sens, « des premiers échanges ont eu lieu », précise Loïc Tanzi. Mais afin de faire baisser le prix, le club de la capitale serait prêt à intégrer des éléments défensifs dans le balance, ce qui permettrait par la même occasion de satisfaire la condition des Die Bullen qui souhaitent avant tout trouver un remplaçant à Mohamed Simakan. À l’inverse des saisons précédentes où le board parisien se précipitait dans les dernières heures du mercato pour conclure quelques deals, « le PSG ne veut plus être pris de court si ses cibles prioritaires n’aboutissent pas. Derrière le plan A, il y a désormais toujours des plans B. »

Le quotidien L’Équipe fait le point sur le Mercato parisien et explique que les journées “sont longues” en ce moment du côté des Rouge & Bleu. Si le PSG espère 3 arrivées, ce sont près de… 20 DÉPARTS qui pourraient se concrétiser les 20 prochains jours ! West Ham a fait deux offres pour Thilo Kehrer, et ce ne semble pas difficile de convaincre Paris de se séparer de son joueur. L’inconnu vient de ce dernier, et sa décision n’a toujours pas été communiquée. De même que pour Navas qui est sur les tablettes du Napoli. Si aucun accord n’a été trouvé entre Everton et le PSG pour Gueye, les discussions sont jugées positives pour Leandro Paredes avec la Juventus.

Pour la rencontre face à Montpellier de ce samedi, le Paris Saint-Germain devrait être au complet avec le retour de Kylian Mbappé dans le groupe.

XI probable du PSG face à Montpellier : Donnarumma – Ramos ou Mukiele, Marquinhos (cap.], Kimpembex – Hakimi, Verratti, Vitinha ou Paredes, Bernat – Messi – Neymar, Mbappé.

Le Parisien écrit dans son édition du jour que Christophe Galtier “a dû faire un choix et il a fait celui de l’avenir” concernant les portiers du PSG. Apres une “année de cohabitation respectueuse mais éprouvante” avec un partage du temps de jeu quasi-égal entre Donnarumma et Navas (24 matchs pour l’Italien, 26 matchs pour le Costaricain). Interrogé par le quotidien francilien, Christophe Lollichon est assez clair sur ce sujet :

« À ce poste, la hiérarchie est indispensable. Le seul gardien qui a eu un statut de numéro 1 à Paris ces dix dernières années, c’était Navas et ça a été une réussite. Avant, l’incertitude permanente a créé un grand déséquilibre à ce poste. »

Selon lui, le contexte de la saison dernière a desservi l’Italien et a conduit à une saison compliquée :

« Il arrive après un Euro excellent et se met à douter. Comment a-t-on pu voir un Donnarumma si proactif dans l’anticipation avec l’Italie. et qui s’est mis à jouer en reculant au PSG ? Avoir deux gardiens aussi différents, pour un coach comme pour les joueurs, c’est difficile à gérer. C’était une situation avec peu de cohérence. »

Cette saison, le portier transalpin aura l’occasion de retrouver Gianluca Spinelli, l’ancien entraîneur des gardiens de la sélection italienne, au PSG depuis 2018 mais qui était plus en retrait sous Mauricio Pochettino venu avec son propre spécialiste, Toni Jiménez. Une donnée qui peut avoir son importance pour Donnarumma et sa nouvelle saison avec le Paris Saint-Germaine comme l’indique Lollichon : « Je ne suis pas sûr que le style de Jiménez lui correspondait bien. Gianluca est très influencé par la culture italienne du poste, mais il a beaucoup évolué, et il a une vision du poste plus moderne que celle qu’on a pu voir la saison dernière. Sur ses deux dernières années à Milan, il avait eu une belle évolution, il avait compris l’influence qu’il pouvait avoir en tant que gardien. Sa première année au PSG a un peu freiné ça.»

Comme l’explique Le Parisien sur son site internet, la question d’un départ de Keylor Navas il y a quelques semaines de cela « ne se posait presque pas ». Le PSG et le joueur souhaitaient même poursuivre leur collaboration. Christophe Galtier a confirmé lors du point presse de ce jeudi que le portier avait des « sollicitations » depuis quelques jours et Naples souhaiterait se le faire prêter.

Cette piste a été confirmée par le vice-président du club napolitain, Edoardo De Laurentiis qui a déclaré au média Teletica : « Nous recherchons un gardien et un attaquant et nous discutons avec de nombreux clubs : de Chelsea au PSG, de Barcelone au Real Madrid… Tout le monde sait à quel point Keylor Navas est un grand gardien, qui a beaucoup gagné dans sa carrière. Nous avons Meret et Sirigu en ce moment, ce sont nos gardiens. Nous verrons ce qui se passera mais nous voulons compléter l’équipe avec d’autres recrues. »