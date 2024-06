Revue de presse PSG : Rayan Cherki, Warren Zaïre-Emery…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 20 juin 2024. Le PSG veut s’offrir les services de Rayan Cherki, Warren Zaïre-Emery en apprentissage chez les Bleus…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque le dossier Rayan Cherki. Déjà intéressé lors du mercato hivernal 2023, le PSG serait revenu à la charge dans le dossier du joueur lyonnais, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat. Le quotidien sportif explique que la gestion du mercato des Rouge & Bleu est simple cette saison. Luis Campos propose, Luis Enrique valide et les joueurs approchés n’ont pas à se demander si l’entraîneur souhaite ou non leur venue. « C’est ce qu’il s’est passé avec Rayan Cherki, que le PSG et Luis Campos avaient approchés en janvier 2023, déjà, et que l’Espagnol apprécie beaucoup. » L’Equipe indique qu’il y a quelques jours, l’ancien sélectionneur de la Roja s’est entretenu en visio avec l’international espoirs français. Ce dernier correspond au profil de milieu offensif polyvalent que recherche le PSG, avance le quotidien sportif. Le PSG a fait le premier pas en faisant une offre de 15 millions d’euros, bonus compris, à la direction de Lyon. De son côté, l’OL lui a fait une proposition de prolongation de contrat de quatre ans, soit jusqu’en juin 2028, avec une baisse très significative de son salaire. « Ce que le joueur ne pouvait pas accepter. » L’Equipe indique, qu’en réalité, Lyon a toujours été d’accord pour transférer Cherki. « L’OL ayant toujours besoin de vendre pour faire entrer des liquidités, les deux parties pourraient rapidement se rapprocher et trouver un accord pour un transfert à Paris, autour de 20 millions d’euros, bonus compris. » L’Equipe conclut en expliquant que pour l’heure, les discussions bloquent sur un pourcentage à la revente que Lyon réclame, mais que le PSG est réticent à accorder pour un joueur à qui il ne reste qu’un an de contrat.

De son côté, Le Parisien évoque le milieu de l’équipe de France. Très performants contre l’Autriche, Antoine Griezmann, N’Golo Kanté et Adrien Rabiot seront difficiles à déloger. Blessé avec le Real Madrid, Aurélien Tchouaméni est sur le chemin du retour. Mais il va devoir se battre pour retrouver une place de titulaire. L’ancien Monégasque est certainement le plus grand perdant des très bonnes prestations de Kanté, estime Le Parisien. En ce qui concerne Warren Zaïre-Emery, il semble derrière Youssouf Fofana et Eduardo Camavinga dans la hiérarchie, avance le quotidien francilien. La veille de la rencontre contre les Autrichiens, le titi du PSG n’avait participé qu’à la première partie de la mise en place. Au lendemain de la victoire contre l’Autriche, il n’avait pas débuté le match d’entraînement contre les U21 de Paderborn. « Un apprentissage pour le jeune crack qui vit pleinement son expérience en gardant à l’esprit qu’on pourrait avoir besoin de lui à tout moment dans cet Euro« , conclut Le Parisien.

L’Equipe propose une composition probable à la veille de la rencontre entre la France et les Pays-Bas, avec un seul joueur du PSG titulaire, Ousmane Dembélé.