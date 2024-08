Revue de presse PSG : RB Leipzig, Willian Pacho…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 11 août 2024. Le match nul contre Leipzig, un début de saison encore flou, la première de Willian Pacho sous le maillot du PSG…

Dans son édition du jour, l’Equipe revient sur le match nul du PSG contre Leipzig pour sa dernière rencontre de préparation avant le début de la Ligue 1 la semaine prochaine. Pour le quotidien sportif, avec de nombreux joueurs à court de rythme, le début de saison des Parisiens s’annonce encore flou. L’Equipe estime que le PSG a souffert des mêmes maux que contre Sturm Graz trois jours plus tôt, il a eu du mal à mettre de l’intensité et à exercer un pressing. « Dans les duels, ils ont peiné à coller leurs vis-à-vis. Avec la balle, ils ont multiplié les approximations dans les contrôles et les transmissions. » Le quotidien sportif a pointé trois interrogations avant le premier match de Ligue 1 contre Le Havre. La première, comment remplacer Kylian Mbappé. Le départ de l’international français laisse un vide énorme aussi bien en termes d’animation que de finition, avance l’Equipe. Hier, Mbaye fut l’un des rares à apporter de la percussion. Lee Kang-in et Marco Asensio « ont eu quelques inspirations, mais il y a eu trop peu de créativité et de variété dans un jeu assez statique, trop dépourvu de profondeur. » Le quotidien sportif se demande aussi à quel poste jouera Joao Neves. Contre Leipzig, le numéro 87 du PSG était posté en sentinelle. On l’a vu offrir sans cesse une solution, jouer vite, intercepter grâce à sa vista, chercher des décalages, mais aussi parler beaucoup pour trouver Les repères qui lui font encore défaut, note l’Equipe. « Luis Enrique va devoir réarticuler son milieu pour trouver la distribution la plus fluide et efficace. Avec Neves en 6 ou en 8, vu que Vitinha avait terminé la saison passée en sentinelle avec brio ? Et quid de Fabian Ruiz , auteur d’un excellent Euro, et de Warren Zaïre-Emery ? » Le quotidien sportif se demande enfin quel onze va aligner Luis Enrique face au Havre. Pour L’Equipe, il faudra plusieurs semaines pour que le groupe du PSG soit à 100 %. Pendant ce temps, Luis Enrique « devra jongler pour former un onze compétitif, avec peut-être des surprises à prévoir (Zague, Mbaye). » Gianluigi Donnarumma a repris sa place. Pour le reste des lignes, les premières journées de championnat vont servir de préparation grandeur nature et permettre une montée en régime athlétique, conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif revient aussi sur la première de Willian Pacho sous le maillot du PSG. Aligné axe gauche, aux côtés de Milan Skriniar puis Marquinhos, il a montré le visage d’un joueur accrocheur, qui aime aller frotter et met son vis-à-vis dans un constant défi physique, analyse l’Equipe. « On l’a vu défendre parfois très haut sur Loïs Openda pour l’empêcher de se retourner et essayer de le devancer. » Sur les transitions rapides, il a toutefois connu quelques sués, comme ces deux un-contre-un où il n’a pas pu intervenir sans dommage, estime l’Equipe. « Sur les phases de relance, il a tranquillement intégré le poste d’axial dans la défense à trois, avec un placement soigneux. Balle au pied, il a surtout orienté par des passes latérales pour chercher les milieux excentrés, prenant peu de risques et n’apportant pas de verticalité ou de changement de rythme. » Le temps de prendre ses marques et de se sentir pleinement en confiance dans son nouvel environnement ?, conclut l’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque aussi la première sous le maillot du PSG de Willian Pacho. Le quotidien sportif estime que l’international équatorien a rendu une première copie propre. Contre Leipzig, « on s’attendait à le voir sous pression face aux flèches allemandes, mais il n’en a rien été. Et au sein de la charnière centrale, il a montré beaucoup plus d’assurance que Milan Skriniar sur le plan technique. » Après la rencontre, l’ancien de l’Eintracht Francfort n’a pas caché sa joie après sa première avec les Rouge & Bleu. « Je suis très content de mon premier match. Maintenant, il faut continuer à travailler pour s’améliorer chaque jour. Le staff m’a expliqué comment on jouait et ce qu’il attendait de moi. Je me suis senti à l’aise pour cette première. » Solide dans le duel et dur sur l’homme, son profil pourrait avoir une certaine complémentarité avec Marquinhos, avance Le Parisien. Dans six jours, il aura de bonnes chances de démarrer au Havre et son association avec le capitaine du PSG sera scrutée à la loupe, conclut le quotidien francilien.