Revue de Presse PSG : RC Lens, Barcola, Manchester City…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 19 janvier 2025. La victoire renversante face au RC Lens (1-2), Bradley Barcola se réveille au meilleur des moments, le PSG se prépare au mieux pour sa rencontre capitale face à Manchester City…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire du PSG sur la pelouse du RC Lens (1-2) ce samedi soir. Menés à la pause, les Parisiens ont su renverser la situation grâce à Bradley Barcola, auteur d’un but et d’une passe décisive. Un huitième succès d’affilée toutes compétitions confondues qui permet de préparer au mieux la réception de Manchester City en Ligue des champions dans quelques jours (22 janvier). Avec un onze de départ remanié au stade Bollaert, Luis Enrique a une nouvelle fois voulu montrer que son équipe était imprévisible. « Il y avait à priori meilleur timing pour faire des tests, voire des expérimentations, à quatre jours d’un choc contre Manchester City crucial pour son avenir européen. Sauf que le technicien espagnol ne voit pas les choses ainsi. Persuadé que l’état d’esprit, l’engagement, le dévouement au collectif sont déterminants dans le foot, il lui arrive, aussi surprenant que cela puisse paraître, de mettre certains des joueurs dans des situations inconfortables pour aller chercher des ressources qui échappent aux observateurs. » Pendant la première période, les Parisiens ont été secoués par des Lensois qui ont logiquement ouvert le score sur un énième corner (1-0, 36e). Les Rouge & Bleu ont été incapables de créer le moindre danger devant les buts de Hervé Koffi. En manque de repères, ils ne produisaient rien et souffraient dans les transitions et duels.

Mais, au retour des vestiaires, les débats se sont rééquilibrés avec des attaquants parisiens plus tranchants. Trouvé dans la profondeur, Bradley Barcola a servi Fabian Ruiz pour l’égalisation (1-1, 59e) puis les entrées en jeu de João Neves et Gonçalo Ramos ont donné une autre tournure aux actions parisiennes, obligeant les Sang & Or à reculer et défendre. Sur un mouvement collectif de haut niveau conclu par Bradley Barcola, le PSG a arraché la victoire sur le fil (1-2, 86e). De son côté, Gianluigi Donnarumma a réussi à se montrer décisif en fin de rencontre pour revenir de ce déplacement périlleux avec les trois points. « Paris a conservé son invincibilité sur la scène nationale, repris dix points d’avance provisoire en tête du Championnat et a passé un après-midi comme les aime son coach : il s’est dépouillé dans l’adversité pour arracher la victoire dans la souffrance. La meilleure préparation, à ses yeux, pour être au taquet mercredi contre City en Ligue des champions. »

Le quotidien sportif fait également un focus sur la performance de Bradley Barcola face au RC Lens (un but et une passe décisive). Buteur pour la première fois en Ligue 1 depuis le 9 novembre dernier, l’ancien Lyonnais a retrouvé de l’efficacité au meilleur des moments. Après avoir traversé des problèmes dans sa vie personnelle, le numéro 29 parisien sort d’une semaine prolifique après son but et sa passe décisive face à Espaly en Coupe de France (2-4). Après six rencontres sans marquer en championnat, l’international français a envoyé une frappe puissante pour conclure une action magnifique des Parisiens. Et malgré ce temps faible, Bradley Barcola revient tout en haut du classement des buteurs avec 11 réalisations, à égalité avec Jonathan David et Mason Greenwood.

Une prestation qui lui a valu les félicitations de Luis Enrique après la rencontre face aux Sang & Or : « Il fait une saison exceptionnelle. C’est la meilleure saison de sa carrière. Les joueurs ne sont pas des machines, il n’y a pas un bouton pour les allumer. Il faut toujours donner le maximum, et quand ils manquent de clairvoyance, je leur dis toujours de venir aider en défense et de participer aux efforts. » Après 45 premières minutes difficiles sur le côté droit de l’attaque parisienne, Bradley Barcola a retrouvé son couloir gauche après la pause et il s’est montré plus dangereux. « Avec ce nouveau positionnement, Luis Enrique prépare-t-il l’incorporation de Khvicha Kvaratskhelia ? L’Espagnol est illisible dans ses choix (…) Le basculement probable de Barcola à droite dans les grands rendez-vous devrait permettre à Ousmane Dembélé de se réaxer », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien évoque aussi le retour en forme de Bradley Barcola. Dans une rencontre compliquée, le PSG a trouvé la lumière grâce au talent de l’ailier de 22 ans, comme lors de certains matches de la première partie de saison. « À défaut d’avoir été une menace constante dans le jeu, le numéro 29 a retrouvé cette efficacité qui le fuyait depuis le 9 novembre à Angers. Entre-temps, l’ailier avait vécu une forme de traversée de désert et terminé l’année sur la pente descendante. » L’international français avait besoin de couper au moment de la trêve hivernale. Émoussé, il a alors opéré une forme de « reset » mental et physique nécessaire à l’amorce de la deuxième partie de saison. Déjà décisif face à Espaly en milieu de semaine, l’attaquant parisien a confirmé ce regain de forme contre le RC Lens ce samedi avec un but et une passe décisive. Dans ce moment de trouble, Bradley Barcola a toujours pu compter sur le soutien de son coach, Luis Enrique, qui ne l’a jamais lâché. « Les joueurs ne sont pas des machines. Il ne suffit pas d’appuyer sur un bouton pour que ça fonctionne. Nous sommes sûrs de le voir revenir, il a marqué lors des deux derniers matches et cela va lui faire du bien pour la confiance. Nous avons toujours eu confiance en lui et il rend ça en travaillant de manière constante », a déclaré le technicien espagnol ce samedi.

Ce retour en grâce de Bradley Barcola demande désormais confirmation mais il arrive au meilleur des moments alors que la concurrence sera accrue avec le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia. Le coach parisien n’a pas masqué sa joie après l’arrivée du Géorgien : « C’est un joueur que nous voulions signer depuis le début. Il a absolument tout ce qu’on recherche chez une recrue. Il a l’expérience acquise depuis la jeunesse, il a beaucoup de personnalité, il a du dribble, il sait marquer, il a une bonne capacité défensive. L’attaque a été très bonne jusqu’à présent mais Kvara est un excellent renfort. » Et ce recrutement pourrait avoir un impact immédiat sur l’international français, qui a débuté sur l’aile droite lors des deux dernières rencontres. Une position qu’il occupait déjà à ses débuts à l’Olympique Lyonnais ou en équipe de France Espoirs. Le PSG ne voit pas l’arrivée de « Kvara » comme un frein à la progression de son numéro 29 mais plutôt comme une valeur ajoutée.