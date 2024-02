Revue de Presse PSG : RC Strasbourg, Mbappé, Asensio…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 3 février 2024. La victoire dans la douleur sur la pelouse du RC Strasbourg (1-2), les Parisiens peinent toujours à convaincre, la montée en puissance de Marco Asensio, l’efficacité de Kylian Mbappé…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la victoire sans convaincre du PSG sur la pelouse du RC Strasbourg (1-2) en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Les Parisiens ont du mal à montrer un meilleur visage dans le jeu à onze jours du huitième de finale aller de Ligue des champions face à la Real Sociedad (14 février). À la Meinau, le leader du championnat a une nouvelle fois affiché un manque de maîtrise et une fébrilité. Les Rouge & Bleu devront être meilleurs le 14 février, parce qu’ils « ne pourront peut-être pas tout faire de la même manière en C1, quand bien même ont-ils manqué un penalty en tout début de match en Alsace. » Au moins, les joueurs de Luis Enrique ne pourront pas se plaindre du manque d’intensité dans les matches de championnat pour préparer leur rencontre européenne. Dès les premières secondes du match, le RCSA a montré du rythme et de l’engagement avec une grosse occasion au bout de 40 secondes de jeu, sortie par un Gianluigi Donnarumma une nouvelle déterminant sur sa ligne. Les Strasbourgeois ont tenté de profiter de chaque espace laissé par les Rouge & Bleu.

Pourtant, le PSG aurait pu passer une soirée tranquille en menant 0-2 quelques minutes après le retour des vestiaires, après un contre magnifique conclu par Marco Asensio. Mais comme trop souvent ces derniers temps, les Parisiens ont laissé leur adversaire revenir dans la rencontre. Juste après la réduction de l’écart de Dilane Bakwa (68′), le RCSA s’est procuré trois grosses occasions pour égaliser (69e, 79e, 90e +3) mais n’a pas su les saisir, « soit par manque d’adresse ou de lucidité, soit parce que Donnarumma prenait un peu trop de place dans le but. Au total, Strasbourg aura frappé vingt fois et Paris concédé beaucoup trop de situations dangereuses devant son but pour l’établir comme un baron du continent », constate L’E. Une dynamique qui ne semble pas plaire à Kylian Mbappé, auteur d’un but, d’une passe décisive et d’un penalty manqué. L’international français a rapidement montré des signes d’agacement dans cette rencontre, contre ses coéquipiers, l’arbitrage ou encore le public adverse. « Plus la saison avance et plus il renvoie l’image d’un joueur qui se moque d’être sifflé dans son pays, d’ouest en est, et qui se sent de plus en plus à l’étroit en L1. Ce n’est peut-être qu’une impression mais elle devient tenace et partagée. Si, un jour, Mbappé signait en Espagne, il se rendrait compte que l’accueil ne serait pas forcément plus chaleureux à Getafe, Vigo ou Cadix. Et si, un jour, il a l’occasion de discuter avec Carlo Ancelotti, sait-on jamais, il apprendra que l’arbitrage n’est pas nécessairement meilleur en Liga. Mais avec des si… », conclut L’Equipe.

Le quotidien sportif met aussi en avant la prestation de Marco Asensio. Une nouvelle fois titulaire, aux côtés de Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé, l’Espagnol de 28 ans a marqué un but comme lors du match précédent face au Stade Brestois (2-2). En 13 rencontres disputées depuis le début de saison, l’attaquant a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives. « Il a marqué ou donné un but au moins une fois lors de ses quatre dernières titularisations et est impliqué sur un but toutes les 73 minutes cette saison, le meilleur ratio de sa carrière », détaille L’E. L’ancien Madrilène a réalisé un pressing déterminant dans les pieds d’Alaa Bellaarouch sur l’ouverture du score de Kylian Mbappé (31′) avant de faire preuve de maîtrise et sang froid à la conclusion d’un contre parfaitement orchestré par les Parisiens (49′). Blessé pendant trois mois au pied en début de saison, le numéro 11 du PSG doit batailler pour gagner sa place en attaque. Avant ses deux titularisations de suite en Ligue 1, l’international espagnol avait seulement disputé 42 minutes depuis fin novembre. « Au-delà de ses qualités offensives et de son entente avec Mbappé, Asensio aura aussi fourni les efforts défensifs qu’il fallait à Strasbourg, puisqu’il a récupéré 4 ballons. »

🚨Fin du match et victoire du PSG 2-1 !



✅ Donnez vos tops et vos flops de ce match ❌



📹@CanalSupporters x @FreeLigue1 pic.twitter.com/LZOPPqIZSf — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 2, 2024

À voir aussi : Luis Enrique soulagé après une nouvelle victoire dans la douleur

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette victoire étriquée du PSG face au RC Strasbourg (1-2) ce vendredi à la Meinau. Et malgré ce quatorzième succès en championnat, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont une nouvelle fois livré une prestation insipide. Pourtant, les Rouge & Bleu étaient attendus au tournant après un match nul décevant concédé face au Stade Brestois (2-2) quelques jours plus tôt et enfin montrer qu’ils étaient sur la bonne voie à moins de deux semaines de la Ligue des champions. Mais, « Paris, n’aura, une fois de plus, pas rempli toutes les cases puisque la moitié seulement des voeux de Luis Enrique ont été exaucés en Alsace. Des deux pleins, de points et de confiance, que le technicien espagnol ambitionnait de venir faire à la Meinau, seul celui renvoyant aux mathématiques a en réalité répondu aux attentes. »

Si le leader du championnat a réussi à se remettre dans une dynamique positive avec ce succès et de prendre provisoirement neuf points d’avance sur l’OGC Nice (qui affronte le Stade Brestois dimanche à 17h05), en ce qui concerne l’assurance, les certitudes et la robustesse dans le jeu, Luis Enrique devra repasser. Comme face à Brest dimanche dernier, les Parisiens se sont éteints en seconde période en se faisant bousculer par des Strasbourgeois agressifs. « Les chiffres disent tout : Strasbourg a regagné les vestiaires après avoir déclenché 20 frappes. Paris 9. » Les champions de France peuvent notamment remercier un Gianluigi Donnarumma décisif. « Un avertissement cette fois sans frais. »

Enfin, le quotidien francilien fait un focus sur la prestation de Kylian Mbappé. Même dans un mauvais soir, l’attaquant du PSG a réussi à mettre une plus grande distance avec ses poursuivants – Alexandre Lacazette (10 buts) et Wissam Ben Yedder (9) – au classement des meilleurs buteurs après sa 20e réalisation ce vendredi en Alsace. Pourtant, la soirée avait mal commencé pour le Français avec un penalty stoppé par Alaa Bellaarouch dès le début de la rencontre (6′). « Mbappé serrait les dents, conscient d’avoir manqué une opportunité qui aurait soulagé ses partenaires dans une entame chahutée. La suite fut tout aussi contrastée et le capitaine des Bleus ne se procurait aucune occasion franche jusqu’à ce que le gardien alsacien commette une boulette. » Opportuniste, le numéro 7 parisien a profité de ce cadeau pour marquer dans cette soirée insipide. Dans ses gestes, le meilleur buteur du PSG montrait des signes d’agacement lors de ce premier acte.

Mais rapidement, l’attaquant de 25 ans a su mobiliser ses partenaires. « Au retour des vestiaires, il s’adressait tour à tour à Marco Asensio, Gianluigi Donnarumma, Marquinhos puis Manuel Ugarte et Fabian Ruiz pour leur faire comprendre que désormais il fallait accélérer », rapporte LP. Et rapidement en seconde période, il a délivré une passe décisive pour Marco Asensio. Par la suite, Kylian Mbappé s’est permis de répondre aux sifflets du public de la Meinau par quelques chambrages. « Avec cette impression, qu’au bout du compte, il a fait le boulot. Encore une fois. Sans être brillant, Mbappé reste intouchable », conclut Le Parisien.