Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 8 mars 2022. Plus de peur que de mal pour Kylian Mbappé, le retour de Leo Messi au Stade Santiago Bernabéu, Sergio Ramos participe au déplacement avec ses coéquipiers et le possible retour de Toni Kroos dans le groupe du Real Madrid.

L’Equipe consacre sa Une à Leo Messi et son retour à Madrid. L’ancien du FC Barcelone retrouvera le Stade Santiago Bernabéu. Souvent décisif à Madrid, le joueur de 34 ans n’a plus fait trembler les filets depuis décembre 2017. Mais en 22 visites dans la capitale espagnole, la Pulga possède un bilan de 12 victoires, 3 nuls et 7 défaites, avec quelques moments marquants de sa carrière à l’image de sa prestation en mai 2009 où il est impliqué dans quatre buts (6-2), dont un doublé. En mars 2014, il avait également inscrit un triplé dans un match à rebondissements avec une victoire à la clé (4-3). Mais, l’évènement le plus marquant reste sa célébration en avril 2017. Après avoir offert la victoire dans les ultimes secondes (3-2), Leo Messi a célébré en brandissant son maillot devant le public merengue, un geste rare de sa part. Sur ses 26 buts inscrits contre le Real Madrid (en 45 matches), l’Argentin en a marqué 15 à Bernabéu. Mais le numéro 30 du PSG reste sur 8 matches sans le moindre but face aux Merengue, dont 4 rencontres sur la pelouse madrilène.

Le quotidien sportif donne des nouvelles de Kylian Mbappé, touché au pied hier matin lors de l’entraînement. Après une période d’inquiétude, le numéro 7 des Rouge & Bleu « devrait être en capacité de jouer. » Les premiers examens effectués n’ont révélé aucune fracture mais l’hématome est quand même assez important. Si des examens complémentaires étaient envisagés dans un premier temps, « le PSG a paru rassurer par l’évolution de la blessure et il n’était plus question de nouvelle imagerie. » Quelques heures plus tard, le club de la capitale a publié un communiqué. « Kylian Mbappé a reçu un choc sur le pied gauche à l’entrainement aujourd’hui. II a effectué des soins cet après midi. L’examen clinique est rassurant et un nouveau point sera fait dans 24h. » Ainsi, un maximum de précaution sera pris avec l’international français et il pourrait être ménagé lors de la séance d’entraînement de ce mardi. « Le staff décidera, en fonction du ressenti de son joueur, s’il peut toucher le ballon », mais sa participation au huitième de finale retour « ne semble plus laisser trop de place aux doutes. »

Après avoir manqué les derniers matches du PSG en Ligue 1, Achraf Hakimi et Leandro Paredes figurent bien dans le groupe retenu par Mauricio Pochettino. Ils se sont entraînés avec leurs coéquipiers ce lundi sans ressentir de douleur. Si le latéral droit est pressenti pour retrouver une place de titulaire, un doute subsiste encore autour de Leandro Paredes. « Pochettino pourrait le laisser sur le banc et lui préférer Idrissa Gueye au coup d’envoi. » Toujours absent de l’entraînement collectif, Sergio Ramos va tout de même effectuer le voyage avec ses partenaires.

XI probable du PSG (L’Equipe) : Navas – Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe, Mendes – Gueye, Danilo, Verratti – Messi, Mbappé, Neymar

Du côté du Real Madrid, une décision sera prise aujourd’hui pour Toni Kroos, blessé depuis mercredi dernier. Ce lundi, le milieu de terrain a retouché le ballon et s’est entraîné pendant une demi-heure avec un préparateur physique avant de poursuivre ses soins. Les Merengue sont plutôt optimistes pour sa présence face au PSG mais l’Allemand doit encore tester sa cuisse lors du prochain entraînement. En cas de forfait, c’est Eduardo Camavinga qui prendra place dans le onze de Carlo Ancelotti.

XI probable du Real Madrid (L’Equipe) : Courtois – Carvajal, Militão, Nacho, Alaba – Modric, Kroos (ou Camavinga), Valverde – Asensio, Benzema (c), Vinicius

Dans son édition du jour, Le Parisien se concentre aussi sur les doutes autour de l’état physique de Kylian Mbappé, après son choc à l’entraînement ce lundi avec Idrissa Gueye. Victime d’insultes sur ses réseaux sociaux, l’international sénégalais a dû restreindre l’accès à ses comptes et a également reçu le soutien de son coéquipier. Après ce contact, le numéro 7 du PSG a effectué les premiers examens sur place avant de passer de nouveaux tests à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Si l’absence d’une blessure grave est confirmée, reste à savoir si le champion du Monde 2018 pourra tenir sa place face au Real Madrid. Le meilleur joueur parisien est impliqué dans quasiment 50% des buts de son équipe (24 buts et 14 passes décisives) cette saison. Pour le moment, il y aura un maximum de précaution avec l’attaquant de 23 ans et une décision sera prise dans les derniers instants. « Avec plus de 48 heures entre le coup sur le pied et la rencontre, le délai semble suffisamment long pour une récupération maximale. À 100 % ? Cela semble quoi qu’il arrive illusoire. »

Le quotidien francilien confirme également les retours d’Achraf Hakimi et Leandro Paredes et les forfaits de Sergio Ramos et Ander Herrera. Même s’il a de nouveau travaillé en marge du groupe, le défenseur espagnol sera bien du voyage à Madrid. « Dans un élan de diplomatie, Mauricio Pochettino a décidé de l’inclure dans le groupe afin qu’il s’envole ce mardi matin », au contraire d’Ander Herrera (conjonctivite carabinée) qui restera à Paris. L’ancien du Real Madrid a lui-même demandé à faire le déplacement, comme l’a indiqué le coach parisien à l’agence espagnole EFE : « Sergio Ramos a demandé à faire le voyage. C’est un joueur qui a passé presque sa carrière entière au Real, qui a gagné énormément là-bas. L’important, c’est d’être tous ensemble, solidaires. » En face, le club madrilène espère retrouver Toni Kroos, victime d’une gêne à la cuisse depuis une semaine. « Selon nos informations, s’il participe à la séance prévue ce mardi, le milieu allemand devrait être en mesure de tenir sa place au coup d’envoi », rapporte LP.

