Revue de Presse PSG : Reims, Kvaratskhelia, Kolo Muani…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 26 janvier 2025. Le PSG accroché par le Stade de Reims en Ligue 1 (1-1), retour sur la première de Khvicha Kvaratskhelia, Randal Kolo Muani déjà buteur avec la Juventus…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur ce match nul concédé face au Stade de Reims (1-1) ce samedi soir, dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Placée entre deux matches de Ligue des champions (Manchester City et Stuttgart), cette confrontation face aux Rémois a permis à Luis Enrique de faire tourner son effectif. Toujours invaincus en L1, les champions de France en titre se remettront rapidement de ces deux points perdus. Ils comptent provisoirement 10 unités d’avance en tête du championnat, en attendant les autres résultats de ce week-end. « Ils ont été vaguement appliqués mais insuffisamment intenses et, après le grand feu de mercredi, la toute petite fièvre du samedi soir n’a pas suffi à décourager des Rémois qui ont sauvé les fesses de Luka Elsner. » Luis Enrique avait effectué six changements dans son onze de départ afin de préparer au mieux le prochain match de C1.

Cette soirée a permis de confirmer l’excellente forme d’Ousmane Dembélé, une nouvelle fois buteur dès le retour des vestiaires (47e). L’international français en est à 8 buts sur ses 7 dernières rencontres. Avant cela, Gonçalo Ramos avait manqué plusieurs occasions en première mi-temps. Puis en seconde période, Paris n’a pas créé grand chose. La grande nouveauté de cette rencontre a été la première titularisation de Khvicha Kvaratskhelia. Malgré des débuts assez timides, l’ancien du Napoli a réussi à se montrer avec une passe décisive sur le but de Dembélé. En revanche, le club parisien est toujours incapable de finir une soirée avec un clean-sheet (un seul lors des neuf derniers matches) avec un but de Keito Nakamura (56e) sur un contre bien mené. « Malgré sa pression finale, le Paris Saint-Germain ne méritait pas beaucoup mieux, mais son destin l’attend ailleurs : à Stuttgart mercredi soir. »

Le quotidien sportif revient aussi sur la première titularisation de Khvicha Kvaratskhelia au PSG. Titulaire, l’international géorgien est logiquement apparu en manque de repères mais a su se montrer décisif avec sa passe sur le but d’Ousmane Dembélé. Avant le début de la rencontre, la nouvelle recrue parisienne a été présentée très rapidement devant le public du Parc des Princes. Alors que son dernier match remontait à il y a un mois et qu’il comptait seulement quatre entraînements collectifs avec les Rouge & Bleu, « Kvara » pourra tirer quelques leçons de ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. Son duel physique face à Aurélio Buta a donné un aperçu de ce qui l’attend sur les pelouses de Ligue 1. Il a logiquement donné l’impression de se chercher sur le terrain, notamment avec ses coéquipiers. Lors de ses 45 premières minutes, il aura perdu un total de 11 ballons.

Mais, le Géorgien ne pouvait laisser cette impression insipide. Et sa passe décisive est l’exemple même des qualités qu’il pourra apporter au club parisien grâce à ses courses intérieures. Après la sortie de Gonçalo Ramos, Khvicha Kvaratskhelia est passé dans l’axe de l’attaque où il a eu très peu d’opportunités de se montrer. Une soirée pour découvrir son nouvel environnement. Mais l’ancien du Napoli a affiché sa satisfaction en sortie de match : « C’est un sentiment incroyable. Je suis très heureux, très fier d’être ici. Je me suis bien senti. Je vais travailler pour être à 100% physiquement. Ça a été un match difficile, je suis un peu déçu, nous aurions dû gagner, nous avons eu les occasions. »

Dans L’Equipe, il est également question des débuts réussis de Randal Kolo Muani avec la Juventus Turin. Prêté jusqu’à la fin de la saison dans le Piémont, l’international français n’a pas mis longtemps à se mettre en évidence malgré la défaite de son équipe face au leader de la Serie A, le Napoli (2-1). Il aura fallu que 42 minutes et 11 ballons touchés pour voir l’attaquant parisien être déjà décisif en Italie. Opportuniste, l’ancien de Francfort a profité d’un mauvais renvoi de la défense adverse pour ouvrir le score. Une belle récompense pour le coach Thiago Motta, qui a poussé pour sa venue. « Je l’ai trouvé en forme, il a bien participé au jeu. Avec les dirigeants, nous avons longuement analysé le profil de joueur à insérer dans l’effectif, et ses caractéristiques correspondaient parfaitement. On était tous d’accord sur le fait qu’il pouvait aider l’équipe », a déclaré l’ancien joueur du PSG. Mais cela a été la seule satisfaction du côté des Turinois qui s’inclinent donc pour la première fois de la saison. Randal Kolo Muani a été remplacé à la 81e minute par Dusan Vlahovic.

📹 Le 1er but, plein d’opportunisme, de Randal Kolo Muani ☄️🇫🇷

pic.twitter.com/9kRsI4R4qD — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 25, 2025

De son côté, Le Parisien revient aussi sur ce résultat nul entre le PSG et le Stade de Reims (1-1). Quelques jours après son succès éclatant face à Manchester City, le club de la capitale n’a pas mis la même ardeur et les mêmes qualités pour pourvoir s’imposer face aux Champenois avec un triste match nul. « Mais si Reims n’est pas Manchester que le Championnat de France n’est pas la Ligue des champions, cette 19e journée de L1 a toutefois rappelé au PSG de Luis Enrique que Paris n’est pas vraiment Paris non plus dès lors qu’il oublie le niveau d’exigence minimal qui doit accompagner chacune de ses sorties pour demeurer irrésistible. » Pour la première fois de la saison en L1, le club parisien n’a pas trouvé la faille en première période au Parc des Princes.

Avec un onze de départ remanié mais assez offensif (Lee Kang-In et Désiré Doué dans l’entrejeu, un trio offensif Dembélé-Ramos-Kvaratskhelia), le PSG semblait avoir les armes pour terrasser cette équipe de Reims en difficulté en championnat. Si le Géorgien a su se montrer décisif sur le 13e but de la saison de Dembélé, les Rémois ont donné une leçon de réalisme aux champions de France. Preuve que cette équipe est devenue une bête noire du PSG. Cela fait désormais trois ans que la formation parisienne n’a plus remporté de rencontre face aux Champenois à domicile. Le PSG aura tout intérêt à tirer des leçons de ce nul bien fade. « Et de ne surtout pas oublier que mercredi à Stuttgart, il lui faudra afficher un tout autre profil pour espérer poursuivre sa campagne en Ligue des champions. »

Enfin, le quotidien francilien fait un focus sur la première de Khvicha Kvaratskhelia au PSG. Si son recrutement à 70M€ génère un certain nombre d’attentes et d’espoirs, l’ancien du Napoli aura besoin d’un temps d’adaptation, qui plus est pour une recrue hivernale. Après 83 minutes passées sur la pelouse du Parc des Princes, « Kvara » a su se montrer décisif pour sa première avec une passe sur le but d’Ousmane Dembélé. Avant le coup d’envoi de la rencontre, le public euphorique du Parc des Princes a réservé un accueil magnifique à sa nouvelle recrue avec notamment une banderole dans le Virage Auteuil (« Kvara bienvenue dans la folie du Parc »). Mais, la première période du numéro 7 parisien a été difficile. « Avec 11 balles perdues, trois dribbles tentés et manqués et un seul tir tenté et contré, l’ancien ailier de Naples a, comme toute son équipe, réalisé un premier acte en deçà des standards exigés. » Pourtant, le Géorgien de 23 ans a proposé des solutions en dézonant à certains moments.

Son dernier match remontait au 29 décembre dernier et sa condition physique sera encore à parfaire. Pourtant, sur une action bien menée, c’est bien Khvicha Kvaratskhelia qui a offert l’ouverture du score à Ousmane Dembélé. L’ailier gauche doit encore s’adapter à la Ligue 1. « Cette équipe aura besoin de Kvaratskhelia pour se réveiller dans ces instants où elle se laisse endormir par le 12e de Ligue 1. Après la sortie de Gonçalo Ramos (73e), Luis Enrique l’a replacé dans l’axe. Un nouveau rôle à appréhender pour ce pur ailier gauche, finalement remplacé par Marco Asensio (83e) », conclut LP.