Revue de Presse PSG : remplaçants, Asensio, Ramos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 27 novembre 2023. Des remplaçants décisifs et capable de faire la différence en fin de rencontre, Marco Asensio véritable alternative en attaque, le match de Monaco possible déclic chez Gonçalo Ramos…

Dans son édition du jour, le Parisien fait un focus sur les remplaçants du PSG, qui, contrairement à la saison dernière, sont décisifs et capable de faire la différence en fin de match. « Sur leur feuille de route estivale, les décideurs parisiens avaient en tête de bâtir une équipe plus équilibrée composée de joueurs énergiques, généreux avec un goût prononcé pour le sens du collectif« , avance le quotidien francilien. Luis Enrique le répète assez souvent, il souhaite impliquer l’intégralité de ses joueurs dans le projet qu’il met en place. « De la compétitivité à tous les niveaux, à tous les instants, voilà en creux ce qu’attend l’ancien sélectionneur de la Roja qui aime garder sous pression ses hommes, les challenger, afin de tirer le meilleur d’eux-mêmes les jours de match. » Le Parisien explique que le coach du PSG est un adepte des changements en cours de match. « Et ce désir d’impliquer autant les remplaçants se traduit par un apport clair et net de son banc. Sur les 17 matchs disputés par le PSG, les joueurs entrés en cours de rencontre ont été décisifs à 11 reprises, sur 10 matchs différents avec, dans le détail, 7 buts inscrits, 3 passes décisives réalisées et un pénalty provoqué« , analyse le quotidien francilien. Le remplaçant le plus décisif se nomme Randal Kolo Muani avec deux buts, une passe décisive et un penalty provoqué. La saison dernière, à la même période, les remplaçants n’avaient été décisifs qu’à cinq reprises. Les départs de Neymar et Lionel Messi « offrent davantage de flexibilité à l’entraîneur, ils ont aussi libéré le reste d’un groupe davantage en symbiose, tourné les uns pour les autres et plus uni. » Certains remplaçants n’ont pas toujours bien vécu la cohabitation au quotidien ou en match avec l’Argentin et le Brésilien, ce qui pouvait rejaillir sur le terrain et se lire dans certains comportements, assure Le Parisien. « Aujourd’hui, on constate en interne cette envie chez des éléments même peu habitués à démarrer les matchs, à mettre leurs états d’âme de côté, à saisir les opportunités pour se montrer, tout en aidant les partenaires à atteindre le même but« , conclut le quotidien francilien.

Le Parisien évoque aussi Marco Asensio, qui a fait son retour dans le groupe du PSG vendredi lors de la victoire contre Monaco (5-2). Il aurait pu déjà faire son retour contre Reims, mais « en ce début de saison, il faut croire que le PSG prend soin de ne pas précipiter le retour de ses joueurs en convalescence. » Pendant sa période de convalescence, lorsqu’il a retrouvé les terrains en individuel le 18 octobre, il a réalisé des doubles séances quotidiennes afin de retrouver un niveau physique égal à celui qui était le sien avant sa blessure, voire meilleur, c’était son objectif, explique son entourage auprès du quotidien francilien. « Durant ces deux mois d’absence, il a pu observer les carences de son équipe au poste de numéro 9. » Asensio a pu remarquer que Luis Enrique a demandé à Randal Kolo Muani ou Gonçalo Ramos de jouer en décrochage dans un rôle de faux numéro 9 qui ne leur convient pas vraiment, analyse Le Parisien. À Paris, le technicien demande à ses deux avants-centres de venir en appui pour que Dembélé et Mbappé puissent attaquer la profondeur quand il y a des espaces. Et dans ce rôle, Marco Asensio a une carte à jouer et il le sait, assure Le Parisien. « Dans l’environnement du PSG, on mise beaucoup sur son retour pour mettre en application ce que Luis Enrique attend. » Le coach espagnol souhaite le faire jouer régulièrement en décrochage, même s’il aime sa polyvalence, qui lui permet de jouer sur le côté ou bien au milieu. Sa première touche de balle et ses qualités de pressing sont également appréciées, conclut Le Parisien.

De son côté, l’Equipe revient sur le bon match de Gonçalo Ramos, titulaire et buteur lors du match entre le PSG et Monaco vendredi soir (5-2). « La suite le dira, mais Gonçalo Ramos est peut-être en train de vivre une période « déclic » dans son histoire avec le PSG. » Le quotidien sportif estime que l’international portugais a sans doute livré sa prestation la plus intéressante avec le club de la capitale depuis son arrivée. « Il avait déjà montré de belles choses, comme le soir de la démonstration contre l’OM, durant lequel il avait signé un doublé dans le style qu’on lui connaissait à Benfica : un centre coupé de la tête au premier poteau, puis un but de renard dans la surface. Mais jamais, il n’était apparu aussi à l’aise, aussi connecté au jeu de son équipe que face aux joueurs de la Principauté« , analyse le quotidien sportif. Depuis le début de la saison, il ne ménageait pas ses efforts, multipliait les va-et-vient dans les trente derniers mètres pour proposer appels et fausses pistes, sans parler de son travail sans ballon. « Mais il était peu servi par ses partenaires, peu impliqué dans la construction des offensives, au point d’en nourrir une certaine amertume. Le fait qu’il soit en concurrence directe avec Randal Kolo Muani, dont l’affinité est claire avec les deux titulaires indiscutables de l’attaque, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, n’a pas servi ses intérêts non plus. » Comme d’autres avant lui, le Portugais a pu avoir le sentiment d’être un peu boudé, lance L’Equipe. Ce dernier estime que contre les Monégasques, il a apporté une réponse prometteuse avec une activité constante, dos ou face au jeu, de relais pour fixer, faire vivre les actions, et même mettre ses coéquipiers sur orbite. « L’international portugais a montré qu’il sait sentir le jeu, qu’en dépit d’une technique commune, il a une part « créative » en lui. » Ce qu’il a montré vendredi le rapproche un peu plus du portrait-robot voulu par Luis Enrique au poste de 9, estime le quotidien sportif. Côté défensif, il s’est aussi montré avec un harcèlement du relanceur adverse, multipliant également les courses de contre-pressing ou de repli. « Ce large répertoire lui permet de marquer des points auprès de Luis Enrique pour un poste où personne ne s’est encore imposé. » Malgré ça, il pourrait débuter sur le banc contre Newcastle, Randal Kolo Muani étant pressenti titulaire, lui qui l’a été lors de chaque rencontre de Champions League. « Sa puissance fait encore de lui le favori pour débuter mardi contre Newcastle, dans une opposition où il faudra mettre de l’impact et de l’énergie. Mais la concurrence vertueuse voulue par Luis Enrique n’a jamais semblé aussi forte« , conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif qui a également dévoilé son équipe type de la treizième journée de Ligue 1. Et dans cette dernière figurent trois joueurs du PSG, Fabian Ruiz, Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos. Une équipe coachée par Luis Enrique.