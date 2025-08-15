Revue de presse PSG : Remplaçants, Ligue 1, Marquinhos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 15 août 2025. Quel rôle pour les remplaçants du PSG, le PSG favori à sa propre succession en Ligue 1, Qui pour relayer Marquinhos comme capitaine du PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait sa Une sur le retour de la Ligue 1. Le quotidien sportif fait un focus sur certains clubs, dont le PSG, grandissime favori à sa propre succession. L’Equipe indique que Luis Enrique peut s’appuyer sur un point pour motiver ses joueurs, la saison dernière, ils n’ont pas tout gagné avec la défaite en finale de la Coupe du monde des clubs. « Cette compétition estivale a prouvé que les Parisiens étaient capables de se remobiliser très vite après leur succès européen et que leur soif de titres n’était pas encore rassasiée. » Le quotidien sportif indique aussi que Luis Enrique en demande toujours plus à ses joueurs. Malgré le succès, il ne laissera personne sortir du cadre. « Mercredi, une scène a résumé l’état d’esprit de cette équipe. Après le match, Marquinhos est allé offrir sa médaille à Illia Zabarnyi, le nouvel arrivant. L’Ukrainien est pourtant devenu son principal concurrent au poste de défenseur central. » L’Equipe explique que Luis Enrique estime que malgré la saison 2024-2025 historique du PSG, son équipe a encore une marge de progression importante. Les débuts de l’exercice 2025-2026 à Udine ont donné un aperçu du souhait de l’entraîneur du PSG. Dans une rencontre où le PSG n’a pas dominé autant qu’il en avait l’habitude, le jeu au pied de Chevalier a été très utilisé (29 ballons touchés).

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque aussi la Ligue 1 2025-2026 qui ouvre ses portes ce vendredi soir. Pour le quotidien francilien, le PSG reste le favori à sa propre succession avec l’aura planétaire d’un groupe en tournée mondiale. « Le 31 mai, à l’Allianz Arena, les hommes de Luis Enrique ont pulvérisé l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions (5-0). Deux mois et demi plus tard, le PSG a chipé la Supercoupe d’Europe à Tottenham au terme d’un scénario renversant, porté par l’orgueil et la résilience d’un groupe en déficit de rythme, mais viscéralement allergique à la défaite. Le PSG a envoyé un message clair à la concurrence hexagonale : le patron tient toujours la barre. » Le PSG respire la maîtrise, la joie et l’insolente santé d’un champion qui, la saison passée, a terminé avec 19 points d’avance, estime le quotidien francilien. Le Parisien estime que le premier challenger du PSG cette saison sera Marseille. Il y aura aussi la curiosité des derbys parisiens, avec le retour du Paris FC dans l’élite 46 ans après. Ce dernier, qui a changé de dimension avec l’arrivée de ses nouveaux propriétaires, ne souhaite pas faire de la figuration et rêve d’installer son nom à côté de celui du PSG durablement. La première rencontre entre les deux clubs parisiens aura lieu le 4 janvier au Parc des Princes avant le retour au Stade Jean-Bouin le 16 mai, lors de la dernière journée du championnat.

Le Parisien évoque aussi les remplaçants du PSG et quel rôle ils vont avoir lors de cette saison 2025-2026. « Une victoire des « seconds couteaux » qui confirme que ceux-là peuvent prétendre, encore plus en cette entame de saison attaquée sans préparation, à des rôles de premières lames. Et ce, sans doute dès ce dimanche à Nantes (20h45) pour les débuts en Ligue 1. » Remplaçant, comme d’habitude, sur la scène européenne, Gonçalo Ramos, qui n’a débuté qu’un seul match de Ligue des champions, le 10 décembre, lors du succès à Salzbourg (0-3), a excellé dans son rôle de super sub, analyse le quotidien francilien. La veille, lors de l’ultime entraînement, sa générosité et son panache en avaient fait le joueur le plus en réussite de l’effectif. « S’il aspire à jouer davantage, espère assurément instiller le doute dans l’esprit de son coach, l’ancien de Benfica ne se sent, pour l’heure, pas à l’étroit dans son rôle de doublure. » En ce qui concerne Warren Zaïre-Emery, le voir intégrer le onze devant Tottenham était toutefois tout sauf une surprise, Warren Zaïre-Emery ayant pallié l’absence de João Neves, suspendu. Un statut de suppléant dont il n’arrive, pour l’heure, pas à se défaire, avance Le Parisien. Sa présence à Nantes au coup d’envoi, étant là encore plus que probable (Neves purge son second match de suspension). Une aubaine pour un joueur qui a besoin de jouer pour exprimer au mieux ses qualités et pour retrouver cette confiance qui en faisait, il y a encore un an, l’un des boss du milieu, souligne le quotidien francilien. Pour Lee Kang-in, son statut s’est effrité en seconde partie de saison, ne disputant que 19 minutes durant la phase finale de Ligue des champions. « Ce déclassement n’a pas toujours été bien vécu par cet homme au fort caractère qui souhaite reprendre de l’épaisseur. Sa polyvalence et sa finesse technique en font un joueur courtisé par différentes écuries, alors que son contrat court jusqu’en 2028. Le PSG se montrera à l’écoute des offres et sa situation sera à surveiller d’ici la fin du mercato. » Du côté de Senny Mayulu, le garçon est très apprécié de Luis Enrique qui est prêt à lui offrir un temps de jeu plus important pour favoriser sa progression. L’absence de recrues au milieu démontre d’ailleurs la confiance qui lui est accordée, avance Le Parisien. « Lié au PSG jusqu’en 2027, Mayulu incarne l’avenir du club parisien et devrait se voir proposer prochainement une prolongation. » Enfin, Ibrahim Mbaye, auteur d’une bonne entrée face à Tottenham, devrait avoir une carte à jouer cette saison. Sous contrat jusqu’en 2027, l’ailier a la confiance du staff et a conscience d’avoir une carte à jouer dans les couloirs de l’attaque. Kvaratskhelia, Doué et Barcola se disputeront les deux postes de titulaire, mais Mbaye aura l’espace, ensuite, pour montrer sa valeur.

L’Equipe évoque aussi le brassard de capitaine du PSG qui devrait rester sur le bras de Marquinhos lors de cette saison 2025-2026. Il se demande qui pourrait relayer l’international brésilien comme capitaine du PSG. Dans quelques semaines, Luis Enrique devrait organiser le vote du capitaine, avance le quotidien sportif. Selon ce dernier, sauf surprise, Marquinhos devrait entamer sa sixième année en tant que capitaine du PSG. Avec l’arrivée d’Illia Zabarnyi, l’international brésilien pourrait être amené à moins jouer. Derrière Marquinhos, quels leaders pourraient émerger ou s’affirmer davantage, se demande L’Equipe. Achraf Hakimi, qui faisait partie des vice-capitaines la saison dernière, aura un rôle central cette saison. Le latéral droit du PSG entend prendre des responsabilités, avance le quotidien sportif. Derrière ces deux hommes, une réorganisation du leadership s’annonce. Vitinha, qui a pris une nouvelle dimension ces derniers mois et qui est un relais précieux de Luis Enrique, pourrait prendre un rôle plus officiel de leader. Fabian Ruiz aura aussi un rôle à jouer, assure le quotidien sportif. Il est considéré comme un exemple par le staff. Lucas Hernandez, déjà écouté malgré son faible temps de jeu, pourrait voir son influence encore grandir si son statut évolue. Enfin, Ousmane Dembélé, pas adepte des grands discours, pourrait candidater pour un rôle de vice-capitaine en raison de son influence sur la fin de la campagne européenne qui n’a pas été négligeable.