Revue de presse PSG : Rennes, Liverpool, Ousmane Dembélé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 9 mars 2025. La victoire du PSG contre Rennes, un PSG gonflé bloc avant Liverpool, Ousmane Dembélé ne s’arrête plus de marquer…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur le succès du PSG sur la pelouse de Rennes hier après-midi (1-4). « Le PSG a réglé l’affaire avec application pour commencer, et avec talent pour finir. Mais il y aura eu, entre les deux, à 2-0, un passage où il a failli perdre le fil, concédant trois grosses situations de 2-2. Ensuite, la qualité mécanique du coaching, considérant les titulaires sortis du banc (Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Nuno Mendes et Achraf Hakimi), s’est superposée aux risques pris par les Rennais et à leur fatigue, et Paris a fini dans le brutal, comme presque toujours en Ligue 1« , souligne le quotidien sportif. Il n’y a pas grand-chose que l’on ait vu à Rennes, samedi, qui soit transposable à Liverpool, sinon le retour de l’efficacité offensive, comme si le huitième de finale aller (0-1) n’avait été qu’une parenthèse, sur ce plan-là, avance L’Equipe. Premier buteur du match, Bradley Barcola continue d’affoler les compteurs en 2025, lui qui a aussi été passeur décisif sur la réalisation de Gonçalo Ramos (8 buts, 10 passes décisives). Cette offrande fait de lui le meilleur passeur des cinq grands championnats. « Le doublé de Dembélé dans le temps additionnel embellit un bilan à faire peur : le PSG, qui a perdu un seul de ses 54 derniers matches de Ligue 1, vient d’enchaîner 37 rencontres sans défaite à l’extérieur. Plus tard, sans doute, cela comptera. Pour l’instant, beaucoup moins, puisque voilà Liverpool. Luis Enrique a reconnu qu’il avait menti, mais franchement, on s’en doutait », conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien revient également sur le succès du PSG contre Rennes. S’il avait expliqué avant le match ne penser qu’à Rennes, Luis Enrique avait déjà bien la tête à Liverpool, comme il l’a avoué en conférence de presse d’après-match. « Sa composition d’équipe, avec huit changements opérés par rapport au onze de départ aligné mercredi dernier au Parc des Princes, traduisait d’ailleurs assez bien le sens des priorités du technicien espagnol, qui a su répartir les temps de jeu et faire souffler ses cadres dans la perspective du 8e de finale retour. » Le club de la capitale a su tirer profit de son samedi en Bretagne, pour espérer voir en grand, en Grande-Bretagne, mardi prochain, lance le quotidien francilien. Solide leader avec seize points d’avance sur l’OM, toujours invaincu en Championnat, invincible depuis 37 rencontres de Ligue 1 à l’extérieur, Paris continue de faire péter tous les compteurs sur la scène nationale. Il n’a certes pas produit sa prestation la plus marquante cette saison, mais même avec une équipe remaniée, il a su garder le cap, être fidèle à ses principes de jeu et faire le dos rond pour aborder son échéance la plus chaude de l’année avec le plein de confiance, conclut Le Parisien.

L’Equipe fait également un focus sur Ousmane Dembélé, une nouvelle fois buteur hier contre le Stade Rennais. S’il s’est offert ses 27e et 28e buts de la saison toutes compétitions confondues, le numéro 10 du PSG a livré 20-25 minutes assez quelconques, avance le quotidien sportif. Mais il a fini par assurer la victoire de son équipe grâce à un doublé en fin de match. Depuis le début de l’année 2025, l’international français est devenu une véritable machine à marquer avec déjà 20 buts toutes compétitions confondues. « Mais sa gâchette peut aussi, statistiques à l’appui, se montrer moins efficace dans les grands rendez-vous européens. À date, il n’a marqué qu’un but contre Manchester City et délivré une passe décisive contre l’Atlético de Madrid« , souligne L’Equipe. Lors de la manche aller contre Liverpool, il a été rattrapé par sa maladresse, lance le quotidien sportif. Ce dernier conclut en expliquant qu’une qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des champions passera très vraisemblablement par une prestation XXL d’Ousmane Dembélé. « Très attendu, Ousmane Dembélé a rendez-vous avec Anfield. »

Le Parisien évoque aussi Ousmane Dembélé. Le quotidien francilien estime que le milieu offensif du PSG évolue depuis quelques semaines dans un autre monde. En 2025, il a déjà marqué 20 buts, « du jamais-vu depuis très longtemps pour un joueur de Ligue 1. » Ce n’est pourtant pas sur ce rendez-vous qu’il était attendu. Préservé en vue des retrouvailles à Liverpool dans trois jours, il n’a eu que trente minutes pour s’illustrer. Suffisant pour gonfler encore ses statistiques et libérer Paris qui, malgré le score fleuve, aura bien souffert en Bretagne, analyse Le Parisien. « Longtemps pointé du doigt pour son manque d’efficacité face au but, « Dembouz » s’est enfin délesté de ses vieux démons pour devenir un attaquant complet, à la fois créatif et tueur dans la zone de vérité. Rien ne l’arrête. » Cette saison plus que jamais, Dembélé semble avoir passé le cap qui en fait l’un des tout meilleurs buteurs d’Europe (4e ex-aequo avec Haaland). Mardi à Anfield, Paris aura besoin de lui pour continuer sa route en Ligue des champions. Un soir pour valider sa toute puissance, conclut le quotidien francilien.