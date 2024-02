Revue de presse PSG : Rennes, Mbappé, Hakimi…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 25 février 2024. Le PSG doit éviter le relâchement, quel accueil du Parc pour Mbappé, la méforme d’Achraf Hakimi…

Dans son édition du jour, l’Equipe se demande quel accueil recevra Kylian Mbappé ce dimanche après-midi lors du match entre le PSG et Rennes. C’est en effet la première fois qu’il retrouve le Parc des Princes après la divulgation de son choix de quitter les Rouge & Bleu à l’issue de son contrat en juin. Le quotidien sportif explique que sa décision de ne pas poursuivre l’aventure à Paris n’est pas récente. « Quand il se présente face à la presse, le 3 janvier, après le Trophée des champions contre Toulouse (2-0) et qu’il explique, à la suite d’un ping-pong médiatique maîtrisé, qu’il « n’a pas encore pris sa décision », l’attaquant parisien (25 ans) dribble la vérité. Déjà, et ce, depuis un accord de principe conclu avec le Real Madrid dans les toutes dernières heures du mois de décembre, le numéro 7 sait que son avenir s’écrit loin de Paris. » Tout à l’heure, lors de l’échauffement mais surtout de l’annonce des joueurs, il va mesurer un peu mieux comment ce public parisien, avec lequel il a pu entretenir au fil de ces sept années une relation sinueuse, toujours passionnée, perçoit son départ, avance le quotidien sportif. « La décontraction affichée par le champion du monde samedi matin, lors de ce quart d’heure d’entraînement ouvert au public, ne traduit pas réellement son état d’esprit actuel« , lance l’Equipe. Ce dernier explique que l’attaquant est dans l’attente de connaître la réaction du Parc des Princes à son égard. Le quotidien sportif explique que le camp Mbappé a su tisser suffisamment de relations avec des supporters influents pour que l’accueil soit plutôt doux. Le Collectif Ultras Paris, « avec lequel le joueur entretient des liens solides, a donné la consigne de ne pas le siffler et d’attendre – avant toute réaction – une communication officielle. » Et si aucune décision n’est encore prise, une réflexion, similaire à celle du club, autour d’un éventuel hommage en fin de saison à Mbappé a été lancée dans le virage, conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif fait également un focus sur Achraf Hakimi. Depuis son retour de la CAN, le latéral droit est moins performant avec le PSG. L’Equipe indique que cette élimination en huitièmes de finale des Marocains a été très mal vécu par les Lions de l’Atlas, Achraf Hakimi en tête, et que le numéro 2 du PSG est rentré à Paris le moral affecté par cette désillusion, « d’autant plus que le latéral droit de 25 ans a manqué un penalty à la 85e minute de la rencontre alors que le score n’était encore que de 1-0 pour les Sud-Africains. » Le quotidien sportif explique que depuis son retour de Côte d’Ivoire, ses prestations avec le club de la capitale n’ont pas été très convaincantes, même contre Brest en huitièmes de finale de Coupe de France (3-1) malgré une passe décisive pour Gonçalo Ramos. « En tout cas, on est loin de ses productions de la première partie de saison où, dans un collectif en rodage, il constituait, côté droit, avec Ousmane Dembélé l’arme fatale du PSG de Luis Enrique. » L’Equipe se demande si cette méforme peut être expliquée par d’autres raisons. L’annonce du départ de son ami Kylian Mbappé ? « Si l’annonce de la décision du vice-capitaine parisien a été communiquée la semaine passée, Hakimi devait être au courant depuis un certain temps compte tenu de sa proximité avec Mbappé. » Ces derniers jours, des rumeurs, sans qu’elles puissent être confirmées auprès de son entourage, lui prêtaient des envies de départ cet été, conclut l’Equipe.

A voir aussi : Stéphan : « Paris au Parc, ça reste très fort »

De son côté, Le Parisien évoque le match entre le PSG et Rennes et le relâchement interdit pour les joueurs parisiens malgré la large avance en tête de la Ligue 1 et un nouveau titre de champion de France en approche. « Pour le suspense, on repassera donc, mais ce n’est pas franchement de la faute des Parisiens si aucun de leurs rivaux directs n’est capable d’aligner deux victoires de suite« , lance le quotidien francilien. Invaincu sur la scène nationale depuis le 15 septembre, le club de la capitale trace sa route tout en s’efforçant de ne pas tomber dans l’ennui, indique Le Parisien. Dans pareille situation, la tentation du relâchement peut trotter dans un coin de la tête des Parisiens, comme ne l’a pas caché Luis Enrique en conférence de presse hier. « Mais il a insisté sur la nécessité de voir son équipe rester compétitive et mobilisée pour aborder les futures échéances. » La venue de Rennes, qui a remporté neuf succès sur ses onze derniers matches et qui est invaincu en France depuis décembre, « réunit en effet pas mal d’ingrédients pour chasser la monotonie hivernale et réussir à maintenir en éveil les hommes de Luis Enrique« , conclut Le Parisien.