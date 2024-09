Revue de Presse PSG : Rennes, Vitinha, Doué, UWCL, Mbock…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 26 septembre 2024. Une infirmerie bien remplie avant d’affronter le Stade Rennais ce vendredi, le match retour de l’UWCL face à la Juventus Turin, Griedge Mbock doit trouver ses marques dans son nouveau club…

Dans son édition du jour, L’Equipe se penche sur la rencontre du PSG face au Stade Rennais ce vendredi (21h sur beIN SPORTS 1) et les potentiels forfaits côté parisiens. Et pour ce match, Luis Enrique devrait une nouvelle fois composer avec quelques absences. En plus des habituels blessés, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe et Gonçalo Ramos, Gianluigi Donnarumma n’est pas réapparu à la séance collective depuis sa blessure musculaire de la semaine passée. « Au-delà de son absence face à Rennes demain, se pose aussi la question de sa titularisation dans le premier choc de Ligue des champions à Arsenal, mardi. » Également absent ces derniers jours, Marco Asensio demeure toujours incertain et n’était pas présent à la séance de ce mercredi. « Là encore, sa présence en Angleterre est peu probable. »

Touché à la cheville face à Reims le week-end dernier, Désiré Doué ne retrouvera pas ses anciens partenaires ce vendredi. « L’inquiétude n’est pas vive autour de l’ex-Rennais mais sa présence contre Arsenal serait une surprise », estime L’E. Concernant Vitinha, il était également absent de l’entraînement du jour. Il effectue un travail individualisé au Campus PSG. Mais là encore, il n’y a pas de grosse inquiétude même si son cas interroge à quelques jours du déplacement à Londres. Pour Presnel Kimpembe, son retour complet dans le groupe est espéré en octobre. Avec ces nombreuses incertitudes, le staff parisien devra repenser son animation demain et pourrait faire appel à certains jeunes. Préservés face au Stade de Reims (1-1) samedi dernier, Achraf Hakimi et Nuno Mendes devraient retrouver leur place face au Stade Rennais.

🚨 Il n’y a pas de grosses inquiétudes concernant Vitinha, mais sa forme physique interroge avant d’affronter Arsenal ⏳🇵🇹



[L’Équipe] pic.twitter.com/jIVY4i0Qxm — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 25, 2024

Le quotidien sportif fait également un focus sur Griedge Mbock, avant le match retour face à la Juventus Turin ce jeudi, au deuxième tour des qualifications à l’UEFA Women’s Champions League. Et la défenseure des Féminines du PSG doit encore trouver ses marques dans sa nouvelle formation. En grande difficulté sur la pelouse de la Juve la semaine passée (défaite 3-1 du PSG), l’internationale française a été fautive sur les trois buts encaissés par sa formation. Durant l’été, le PSG avait profité du changement d’avis de la joueuse avec son club de l’OL pour s’immiscer dans le dossier. Les Rouge & Bleu l’avaient finalement convaincue avec une proposition salariale intéressante et un projet ambitieux. « C’est une addition de pas mal de paramètres. Il fallait que je voie autre chose, que je change peut-être d’environnement aussi, que je me lance un nouveau challenge. C’était dur comme décision mais elle était nécessaire, la meilleure pour moi à ce moment-là. Après tout ce qui a pu m’arriver ces dernières saisons, les blessures, je voulais aussi me rapprocher de ma famille », expliquait récemment la joueuse de 29 ans. Mais, en ce début de saison, la Française manque de rythme. Elle est revenue plus tard de vacances après sa participation aux Jeux Olympiques cet été. « Si son immense expérience (71 sélections, plus de 300 matches en pros) n’a pas convaincu Fabrice Abriel de lui confier le capitanat perdu par Grace Geyoro et finalement donné à Paulina Dudek, elle doit lui permettre de vite se remettre à l’endroit », conclut L’E.

À lire aussi : Sakina Karchaoui et Fabrice Abriel croient en la qualification contre la Juve

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette rencontre retour de Ligue des champions entre les Féminines du PSG et la Juventus Turin. Et les Rouge & Bleu jouent déjà une partie de leur saison au Campus PSG ce jeudi soir (18h45 sur DAZN). Battus 3-1 à l’aller à Turin, les Parisiennes se doivent de renverser la situation dans ce barrage d’accession à la Ligue des champions pour éviter de regarder le reste de la compétition depuis leur télévision. Depuis l’arrivée de QSI à la tête du club, la section féminine a manqué seulement à deux reprises la compétition européenne et reste sur quatre demi-finales en cinq saisons. « La Ligue des champions représente surtout une recette minimale garantie de l’UEFA de 400.000€ dans les caisses du club, soit près de 5% du budget annuel de fonctionnement. Un manque à gagner important après un été marqué par un recrutement XXL (Mary Earps ou Griedge Mbock) », rappelle LP.

Le quotidien francilien a également obtenu un entretien avec l’ancien coach des U19 du PSG, Zoumana Camara. Les meilleurs extraits sont à retrouver sur notre site ici.