Revue de presse PSG : Rennes, Zaïre-Emery, Liverpool…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 8 mars 2025. Le PSG pense déjà Liverpool, le match contre Rennes, Warren Zaïre-Emery veut retrouver du rythme pour redevenir incontournable…

Dans son édition du jour, L’Equipe explique que même si le PSG doit jouer contre Rennes ce samedi après-midi (17 heures, beIN Sports 1), il a déjà en tête son huitième de finale retour de la Ligue des champions contre Liverpool. « Dans les discussions internes, il était question de « récupération » et des dégâts physiologiques potentiels, sur la préparation du 8e de finale retour, d’un match à l’extérieur. L’enjeu pour la délégation parisienne, dans le cadre de ce déplacement à Rennes, sera de maximiser les temps de récupération. Luis Enrique et son staff étaient, eux, focalisés sur la programmation du temps de jeu des titulaires de mardi. » Contre les Rennais, plusieurs cadres devraient être laissés au repos. « Une gestion habituelle d’un groupe dont la tête cet après-midi sera sans doute – au moins un peu – à quelque 800 kilomètres plus au nord. Car depuis mercredi soir et ce revers face à Liverpool au bout d’un scénario assez lunaire, les joueurs se projettent déjà vers Anfield. » Le quotidien sportif indique qu’à l’issue du revers contre les Reds mercredi, certains joueurs se sont approchés de Gianluigi Donnarumma, pas irréprochable sur le but et visiblement marqué, pour lui glisser : « T’inquiète pas, on va se qualifier. » Jeudi matin, quand l’effectif s’est retrouvé au Campus de Poissy après une courte nuit de sommeil et alors que Nasser al-Khelaïfi s’était invité pour mobiliser son groupe, des témoins décrivent une ambiance pleine de détermination, de confiance. Avec des joueurs qui affichaient déjà l’envie d’en découdre, lance L’Equipe. Difficile de percevoir l’impression de tout l’effectif parisien, mais oui, des joueurs ont été surpris par le niveau de Liverpool mercredi soir. De quoi nourrir l’espoir d’une « remontada » potentielle mardi, conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien évoque le déplacement du PSG à Rennes dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1, trois jours avant la manche retour en Ligue des champions contre Liverpool. La parution explique que les Parisiens auront forcément la tête aux Reds à un moment donné ce samedi. « L’invincibilité des Parisiens en championnat est menacée, trois jours après une défaite (0-1) agaçante, frustrante, injuste contre les Reds. Ils n’auront pas forcément le moral au top même si ceux chargés d’expédier les affaires courantes de la Ligue 1 n’ont pas beaucoup goûté à ce morceau de bravoure du jeu et à son résultat désolant. » Le quotidien francilien indique que ce devrait donc l’équipe B du moment, enrobée de deux ou trois titulaires habituels, qui devrait affronter les Rennais ce samedi. « Face aux difficultés de remobilisation après les efforts européens, de mobilisation pour les titulaires ce samedi, Luis Enrique a adopté une ligne de conduite en conférence de presse à la veille de ce déplacement : ne jamais évoquer Liverpool dont « on a trop parlé », selon l’entraîneur. Il savait que le meilleur moyen de faire l’impasse sur les Bretons aurait été de se concentrer sur les Reds. Son peu d’envie de se présenter à son rendez-vous médiatique, il l’a mis à l’unique service de la Ligue 1. »

Le quotidien francilien évoque aussi Warren Zaïre-Emery, qui a fait son retour sur les terrains il y a 10 jours contre le Stade Briochin après avoir manqué presque un mois de compétition en raison d’une blessure à la cheville gauche. Le Parisien indique que le titi du PSG devrait être titulaire pour la première fois depuis son retour de blessure ce samedi contre Rennes. Pour retrouver une place de titulaire régulière, Warren Zaïre-Emery en a conscience : « il lui faut d’abord bénéficier du temps de jeu qui lui permettra de retrouver rythme et repères nécessaires à l’exploitation de ses qualités. » Dans ce registre, le mode de fonctionnement de son coach, avec le turn-over en religion, est idéal. Il sait aussi que le technicien espagnol lui accorde un large crédit, souligne le quotidien francilien. « Jouer, rejouer et retrouver le niveau qui était le sien, il y a quelques semaines, pour entrer de nouveau dans la rotation et revenir jouer les caïds au milieu, tel est désormais sa prochaine étape », conclut Le Parisien.