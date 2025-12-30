Revue de presse PSG : Reprise, équipe-type monde 2025…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 30 décembre 2025. Le PSG va reprendre l’entraînement ce mardi, Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz présélectionnés pour l’équipe-type monde 2025…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la reprise de l’entraînement du PSG ce mardi après-midi (17 heures) après neuf jours de repos. Le quotidien sportif rappelle que les joueurs de Luis Enrique disposaient d’un programme pendant cette coupure. Ils s’entraîneront de nouveau demain matin avant d’avoir un jour de repos le 1er janvier. Au-delà d’Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye, actuellement à la CAN, le PSG va devoir gérer quatre indisponibilités dans les prochaines semaines, avance L’Equipe. La lésion musculaire à la cuisse gauche de Lee Kang-in, le coup reçu à la cheville par David Boly, la fracture de la main gauche de Matvey Safonov ainsi que la lésion à une cuisse de Quentin Ndjantou. Le quotidien sportif indique que le gardien russe se sait lancé dans une course contre la montre dans son duel à distance avec Lucas Chevalier. Annoncé absent entre six et huit semaines, Quentin Ndjantou, qui est resté en soins au Campus PSG ces derniers jours, doit repasser une IRM d’ici une semaine pour évaluer le degré de cicatrisation, conclut L’Equipe.

Jusqu’à vendredi, le quotidien sportif continue d’élire l’équipe-type monde de 2025. Après les gardiens, les latéraux et les défenseurs centraux c’est au tour des milieux défensifs. Et trois joueurs du PSG sont présélectionnés : Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. Ils sont en concurrence avec Nicolo Barella (Inter), Moses Caicedo (Chelsea), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Frenkie de Jong (Barcelone), Enzo Fernandez (Chelsea), Leon Goretzka (Bayern), Ryan Gravenberch (Liverpool), Bruno Guimaraes (Newcastle), Joshua Kimmich (Bayern), Manu Koné (AS Roma), Alexix Mac Allister (Liverpool), Scott McTominay (Naples), Lucas Modric (Real, AC Milan), Pedri (Barcelone), Declan Rice (Arsenal), Aurélien Tchouaméni (Real) et Martín Zubimendi (Real Sociedad, Arsenal)

Une fois n’est pas coutume, Le Parisien n’évoque pas l’actualité du PSG dans son édition du jour.





