Revue de Presse PSG : reprise, Neymar, Corée du Sud, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 11 juillet 2023. La reprise de l’entraînement pour les non-internationaux avec la présence de Neymar, une possible escale en Corée du Sud lors de la tournée au Japon…

Dans son édition du jour, l’Equipe revient sur la reprise de certains joueurs du PSG hier au Campus PSG de Poissy. Cette reprise qui s’est effectuée à des horaires différents pour les joueurs. Comme chaque année, « pour éviter l’attroupement, la direction avait décidé de donner des horaires différents, en faisant venir les joueurs en binôme. » Dès huit heures, deux jeunes de retour de prêt, Djeidi Gassama (19 ans) ou Mathyas Randriamamy (20 ans), sont arrivés pour des tests de performances physiques cardios, des examens dentaires, une IRM et un passage entre les mains des kinés du club. Il y a également eu les titis Noha Lemina et Ethan Mbappé, qui ont brillé en U19 la saison dernière. Les internationaux sont attendus le 17 juillet. Blessé à la cheville depuis le 19 février, Neymar était bien présent à la reprise. « Il est d’abord passé par l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) » avant de rejoindre le Campus PSG. Le Brésilien (31 ans), n’a pas forcé sur la zone de sa blessure mais a pu participer aux activités de la journée. Il a ainsi pu faire connaissance avec deux nouvelles recrues, Manuel Ugarte et Lucas Hernandez. « Les bilans médicaux se déroulent entre lundi et mardi matin pour tous les Parisiens, à l’hôpital, alors que les tests physiques et les rendez-vous kinés se font au centre d’entraînement. Les non-internationaux finiront dans la matinée les exercices habituels de reprise, afin de contrôler le physique de chacun.«

Les joueurs fouleront pour la première fois les pelouses d’entraînement du centre d’entraînement du PSG ce mardi à 17 heures, indique l’Equipe. Lors de cette séance, Luis Enrique sera accompagné de son staff, avec le nouvel arrivant au poste d’entraîneur des gardiens de but, Borja Alvarez. Les Parisiens s’entraîneront ensuite mercredi à 10h30 avant d’avoir deux séances par jour (10h30 et 17 heures) jeudi et samedi. « Vendredi et dimanche, Luis Enrique a choisi de laisser ses hommes au repos l’après-midi« , explique le quotidien sportif. Ce dernier indique également qu’il faudra guetter la présence de Neymar lors de ses premiers entraînements pour avoir des nouvelles plus fraîches sur son état physique. « Les tests pratiqués lundi ont fait naître quelques doutes sur sa capacité à être opérationnel rapidement« , conclut l’Equipe.

Après son match amical contre Le Havre Le 21 juin dans son centre d’entraînement flambant neuf, le PSG prendra la direction du Japon pour sa tournée estivale (22 juillet-2 août). Mais ce pourrait ne pas être le seul pays asiatique visité par le club de la capitale cet été. En effet, l’Equipe indique que les dirigeants parisiens réfléchiraient à passer quelques jours en Corée du Sud après le Japon. Avec le report du Trophée des Champions qui devait se dérouler le 5 août en Thaïlande (il devrait se jouer le 3 janvier en Arabie saoudite ou au Qatar), le PSG ne reprendra la Ligue 1 que le week-end du 12 août. Il voudrait disputer un dernier match amical avant d’officiellement lancer sa saison 2023-2024. « La présence dans son effectif du Sud-Coréen, Lee Kang-in, crédibilise encore davantage cette idée. » Reste à trouver un promoteur capable de mettre sur pied ce court séjour dans un délai restreint, conclut le quotidien sportif.

Dans son édition du jour, le Parisien évoque également la reprise de certains joueurs du PSG. « Comme de coutume, c’est un bal de voitures certes très lent mais régulier qui a rythmé cette journée de reprise entre le centre d’entraînement de Poissy et l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. » Une dizaine de supporters étaient présents devant le centre d’entraînement parisien pour essayer d’avoir un moment privilégié avec les joueurs présents. Mais très peu se sont arrêtés pour prendre des photos ou signer des autographes. Cela a été le cas d’Ethan Mbappé ou bien encore Djeidi Gassama. Hugo Ekitike, Juan Bernat, Carlos Soler, Julian Draxler, Ismaël Gharbi ou Louis Mouquet, n’ont pas traîné en route fait savoir le quotidien francilien. Ce dernier relève également la présence de Neymar ce lundi à la reprise de l’entraînement. Le Brésilien, qui a été opéré de la cheville le 10 mars dernier, a, comme ses partenaires, répondu à la batterie de tests programmée ce lundi. Il a également croisé son nouvel entraîneur, Luis Enrique.

🔴 Kylian Mbappé n’a pas changé d’avis, il veut accomplir la saison avec le #PSG, sans (pour l’instant) prolonger. Cette position met en furie l’Émir du Qatar ainsi que le président Nasser Al-Khelaïfi. [Le Parisien] pic.twitter.com/2nGY6MjnJs — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 10, 2023

