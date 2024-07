Revue de presse PSG : Reprise, Victor Osimhen…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 16 juillet 2024. Une reprise différente des années précédentes pour le PSG, la piste Osimhen relancée…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque la reprise du PSG. « Deux matches amicaux, pas de tournée à l’autre bout du monde, pas de Trophée des champions, l’été du Paris-SG ne ressemblera pas aux précédents sous l’ère QSI« , avance le quotidien sportif. Alors que le club de la capitale devait se rendre en Chine pour sa tournée estivale, cette dernière a été annulée par manque de garanties du promoteur sur place. Le PSG va donc passer la grande partie de son temps dans son Campus, à Poissy, note l’Equipe. Il se déplacera en Autriche pour affronter Sturm Graz le 7 août puis ira en Allemagne trois jours plus tard pour y défier le RB Leipzig, ses deux match de préparation avant le début de la Ligue 1 avec le déplacement au Havre le week-end du 17 aout. Hier, une partie de l’effectif a fait son retour au centre d’entraînement des Parisiens. « L’effectif a été divisé en deux. Une partie devait venir au centre d’entraînement pour réaliser des tests physiques. La deuxième était à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) pour des tests médicaux. Les deux groupes seront intervertis ce mardi. » Lundi, Luis Enrique et Luis Campos, tous les deux à Poissy, ont pu revoir certaines têtes. Dès 8 h 30, Ilyes Housni, Noha Lemina, Ismaël Gharbi, Colin Dagba et Renato Sanches, prêtés la saison dernière, ont fait leur apparition. Tous sont candidats au départ. Comme Juan Bernat ou Nordi Mukiele, également convoqués. Deux nouveaux étaient également là : le gardien Matveï Safonov et le milieu Gabriel Moscardo, déjà passés par le Campus ces derniers jours, indique l’Equipe. Ce dernier indique que le PSG peut aussi compter sur Presnel Kimpembe. Absent des terrains depuis plus d’un an, le titi a poursuivi sa rééducation (tendon d’Achille) au-delà de la saison et peut entamer cette préparation de manière normale. « Avant de mettre en place un deuxième groupe d’entraînement avec des éléments sur lequel il ne compte pas, lorsque les internationaux commenceront à revenir, Luis Enrique a convoqué des jeunes lundi : Yoram Zague (18 ans), Naoufel El Hannach (17 ans), Joane Gadou (17 ans), Louis Mouquet (19 ans), Ayman Kari (19 ans), Ibrahim Mbaye (16 ans) », conclut le quotidien sportif.

A voir aussi : Huijsen, Yoro, Doué, Neves, Osimhen… Le point sur les dossiers mercato du PSG

L’Equipe évoque aussi la piste Victor Osimhen pour le PSG. Alors que cette dernière semblait être mise de côté ces dernières semaines, les dirigeants parisiens devraient la relancer dans les jours à venir. Alors que les discussions autour de Khvitcha Kvaratskhelia n’avancent pas, l’international nigérian a lui un bon de sortie pour cet été. « Mais pas à n’importe quel prix. Naples attendait des offres anglaises ces dernières semaines qui ne sont finalement jamais arrivées. Paris ne souhaite pas lever une clause libératoire (130 M€) jugée excessive et espère pouvoir négocier. » Avant de s’activer, le club de la capitale souhaite surtout pouvoir vendre. Est-ce qu’un départ peut concerner Randal Kolo Muani ou Gonçalo Ramos ? Les deux hommes ne souhaitent pas quitter le PSG cet été et n’ont reçu aucune consigne allant dans ce sens, indique le quotidien sportif. « Mais, en privé, la direction du club se dit toujours à l’écoute du marché, même la volonté commune de continuer avec ces deux attaquants existe. »

Une fois n’est pas coutume, Le Parisien n’évoque pas l’actualité du PSG dans son édition du jour.