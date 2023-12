Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 29 décembre 2023. Les joueurs du PSG reprennent le chemin de l’entraînement, les vacances très PSG de Warren Zaïre-Emery, des anciens brésiliens de Ligue 1 évoquent Beraldo et Moscardo, comment Ekitike a vécu sa mise à l’écart…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le retour des joueurs du PSG au Campus de Poissy pour préparer la deuxième partie de saison intense des Rouge & Bleu. Neuf jours après sa victoire contre le FC Metz (3-1) pour le compte de la dix-septième journée de Ligue 1, le PSG va retrouver le chemin de l’entraînement cet après-midi (16 heures) afin de préparer la deuxième partie de saison. Au programme des Parisiens lors de la première semaine de janvier, le Trophée des Champions contre Toulouse, le 3 janvier, et le 32e de finale de Coupe de France contre l’US Revel, le 7 janvier. Après l’entraînement de demain, les Parisiens s’entraîneront samedi et dimanche matin, avant de voir s’accorder un jour de repos lundi. Ils retrouveront le Campus PSG mardi, veille de la rencontre contre les Toulousains. Le Parisien explique que Luis Enrique devrait profiter des matches du PSG contre Toulouse et l’US Revel pour répartir les temps de jeu. Peu sollicité cette saison, Cher Ndour et Carlos Soler pourraient être titulaires contre le club de Régional 1. Dans les buts, Keylor Navas, s’il est remis de sa blessure au dos, pourrait jouer en Coupe de France, avance le quotidien francilien. Sinon, ce sera Arnau Tenas, qui a répondu présent lorsqu’il a joué. En ce qui concerne Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, qui sont attendus demain pour passer leurs visites médicales, leurs arrivées ne seront officialisés qu’à partir du 1er janvier, jour de l’ouverture du mercato hivernal. Luis Enrique « doit connaître leur situation physique avant de les intégrer aux séances collectives. » Le Parisien indique que le milieu de terrain « devra gratter des bouts de match pendant ses six premiers mois à Paris alors que Lucas Beraldo participera plus souvent à la rotation des défenseurs avant le premier rendez-vous décisif du 14 février face à la Real Sociedad. » Lors de ce mois de janvier, les joueurs du PSG penseront à Ligue des champions, à l’Euro, mais également aux JO. Convoqués pour jouer la CAN et la Coupe d’Asie, Achraf Hakimi et Lee Kang-in seront bien présents au Campus PSG demain. Mais ils repartiront rapidement pour préparer les deux compétitions.

Le quotidien francilien évoque aussi les vacances très culture club de Warren Zaïre-Emery. Après un voyage de deux jours au Rwanda, pays partenaire du PSG, le titi s’est rendu, en famille, au Qatar. « Une nouvelle escapade, à la fois très éloignée de chez lui mais finalement très proche de « son » Paris. » Le Parisien explique que ce voyage dans le pays du propriétaire du PSG est un voyage de repos, « en rien lié à sa prolongation de contrat. » À Doha, le jeune milieu de terrain (17 ans) en a profité pour passer par la clinique Aspetar. « L’occasion pour lui de faire valider, si besoin en était, le fait que sa blessure à la cheville contractée avec l’équipe de France n’était plus qu’un lointain souvenir. » Il a également profité de son voyage au Qatar pour passer par le service stomatologie du centre médical qatarien pour se faire enlever les dents de sagesse, indique le quotidien francilien. Parti, jeudi soir de Doha, le jeune milieu de terrain devrait, comme prévu, retrouver le chemin du terrain avec ses partenaires dès ce vendredi après-midi pour commencer préparer le premier rendez-vous de la saison, le Trophée des Champions contre Toulouse le 3 janvier prochain, conclut Le Parisien.

De son côté, l’Equipe évoque les futures arrivées au PSG de Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo avec les avis d’anciens joueurs brésiliens passés par la Ligue 1. Et les sondés sont tous unanimes, le club de la capitale fait une bonne affaire en recrutant les deux jeunes prometteurs. Alex Dias, ancien joueur des Rouge & Bleu (2001-2002), est ravi de l’arrivée de ses deux compatriotes dans son ancien club. « Ce sont deux très bonnes recrues. Je pense qu’ils vont s’imposer à Paris. Ils sont jeunes, ambitieux, talentueux. Beraldo ? Il est très habile balle au pied, il est bon de la tête, et il avance dans le terrain, c’est important. C’est pour ça qu’il va s’imposer tout de suite. Avec Marquinhos et lui dans l’axe, tu es tranquille, la défense sera bien gardée ! » José Alosio, qui a également joué au PSG (2001-2023), va dans le sens de son ancien coéquipier à Paris. « Ils vont très bien représenter la tradition des Brésiliens au PSG. On sera derrière eux. Par contre, je suis déçu pour mon Sao Paulo. Ils perdent l’un de leurs meilleurs éléments. C’est toujours pareil, dès qu’on forme un crack, il fait ses valises. Mais bon, si c’est pour aller au PSG, tudo bem ! » Grafite, ancien joueur du Mans, n’est pas inquiet pour les deux Brésiliens. « Moscardo ? Bien sûr qu’il va devoir s’adapter. Mais son peps, son dynamisme, sa faculté à aller de l’avant peuvent très bien aider le PSG. Il me fait penser à Verratti en début de carrière. Lui aussi était très jeune (19 ans) quand il est arrivé, non ? Beraldo, il me fait penser à Ricardo. Il a la classe. Il sort balle au pied, il est bon physiquement… Il dispute sa deuxième saison et il est déjà prêt à s’imposer au PSG. »

Le quotidien sportif évoque aussi la situation d’Hugo Ekitike, qui n’a plus joué avec le PSG depuis son entrée en jeu en toute fin de match lors la première journée de Ligue 1 contre Lorient (12 août, 0-0, 8 minutes de jeu). Après plus de quatre mois sans jouer, les deux parties sont d’accord sur un point, il est impératif de régler une situation anormale dans les prochaines semaines. « Déjà, l’été dernier, le natif de Reims n’était pas contre rogner une partie de ses mensualités pour jouer, sans aller jusqu’à accepter toutes les propositions. Pour retrouver un club, le Parisien fera des efforts. » L’Equipe indique que les dernières semaines ont affecté sa santé mentale selon son entourage. « Les insultes sur les réseaux sociaux, le manque de compétition, la mise à l’écart lors de certaines séances n’ont pas été faciles à vivre. Le Français estime tout de même avoir été professionnel à chaque fois que Luis Enrique a fait appel à lui à l’entraînement. » Il s’astreint également à une routine à part pour garder une condition physique honorable. Ekitike n’a pas non plus souhaité prendre la parole depuis la fin du mercato estival pour ne pas se mettre à la faute. Un choix pas si évident alors qu’il qualifie en privé d’« acharnement incompris » tout ce qui a été dit sur lui, indique le quotidien sportif. « Au 29 décembre, la situation n’a pourtant pas avancé quant à la concrétisation d’un départ. Les stigmates de l’été sont encore très présents et le dialogue commence seulement à être renoué. Est-il déjà trop tard, même si le marché n’a pas encore officiellement ouvert, pour trouver une porte de sortie qui conviendrait à tout le monde ? A priori, non. » L’Equipe indique que des équipes allemandes se sont positionnées sur l’attaquant. « Le PSG dispose même déjà d’une offre ferme, d’un club dont l’identité n’a pas filtré. Il reste, encore et toujours, à trouver un accord entre Paris et son joueur sur les modalités de sortie, avant de pouvoir avancer avec des prétendants. Le Paris-SG souhaite en priorité transférer Ekitike, sans perdre d’argent. Un vœu qui paraît difficilement atteignable cet hiver« , estime le quotidien sportif. Ce dernier explique que les dirigeants parisiens se sont ouverts ces dernières semaines à un prêt avec option d’achat. « En y mettant plusieurs conditions : que Paris n’ait pas à payer le salaire et que cette cession temporaire soit payante. Difficile, mais déjà plus réaliste pour beaucoup de clubs, alors que l’OL, lui, s’était renseigné pour un prêt sec. »