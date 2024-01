Revue de presse PSG : revenus, entraînement, Nuno Mendes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 26 janvier 2024. Vers un nouveau record de revenu pour cette saison, Nuno Mendes pourrait reprendre partiellement l’entraînement collectif en février…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque les revenus que devrait engendrer le PSG lors de cet exercice 2023-2024. Hier, le rapport Money League du cabinet Deloitte a été dévoilé et le PSG se classait troisième des clubs mondiaux avec les plus gros chiffres d’affaires avec 802 millions d’euros pour la saison 2022-2023, se classant derrière le Real Madrid (831 M€) et Manchester City (826 M€). Selon le quotidien sportif, « cette tendance positive doit se poursuivre cette saison. Le club table sur des revenus compris entre 800 et 850 M€ à nouveau – avec des pertes encore en diminution après la réduction de 70 % en 2022-2023 (109) par rapport à 2021-2022 (370). » Le parcours en Ligue des champions s’annonce déterminant pour le budget 2023-2024 du club parisien, explique l’Equipe.

Une qualification en quart de finale rapporterait un peu plus de 20 millions d’euros au PSG. « 12,1 M€ proviendraient des recettes UEFA comprenant la prime sportive pour cette qualification et les droits télé générés. Le reste correspondrait à la recette jour de match du quart disputé au Parc des Princes. Un match de Ligue des champions rapporte environ 10 M€ aux finances parisiennes. » Le quotidien sportif note que dans ce futur budget, les revenus commerciaux continuent de représenter près de 50 % environ du total. Le club devrait empocher un peu plus de 400 M€ (399,4 en 2022-2023). « Cette saison, il va bénéficier de la manne représentée par sa très lucrative tournée de l’été dernier au Japon et en Corée du Sud qui lui a permis d’engranger entre 25 et 30 M€, un record. » L’arrivée de nouveaux sponsors, notamment pour le naming du Campus PSG à Poissy et le dos du maillot pour lesquels le club est en recherche depuis plusieurs mois, pourrait améliorer les prévisions de recettes sur la saison, avance l’Equipe. Le PSG affiche également un autre point fort, les revenus récoltés les jours de match. « Malgré un stade de 48 000 places à peine, le champion de France surperforme dans ce domaine en étant l’un des deux clubs européens les plus « rentables ». Il a glané 153 M€ en 2022-2023 et devrait faire encore mieux cette saison. » Les droits TV, avec lesquels le PSG devrait toucher entre 220 et 230 millions d’euros devraient aussi permettre au PSG d’atteindre un chiffre d’affaires record, tout comme avec les ventes de joueurs l’été dernier. Jamais le PSG n’a autant et aussi bien vendu de joueurs que lors de l’été dernier, lance L’Equipe. Les ventes de l’été dernier vont lui apporter 150 millions d’euros. « Si le club de la capitale va probablement toucher l’argent de manière échelonnée, le total de ces ventes figure, lui, dans ses comptes 2023-2024. »

Le quotidien sportif évoque aussi l’état de forme du groupe de Luis Enrique à trois jours de la rencontre entre le PSG et Brest en clôture de la 19e journée de Ligue 1. Après deux jours de repos, les Parisiens avaient repris le chemin de l’entraînement mercredi. Hier, c’était un groupe quasiment au complet sur qui pouvait compter le coach espagnol. Ménagé contre l’US Orléans en raison d’une douleur à une cuisse, Manuel Ugarte avait réintégré le groupe dès le lendemain de la qualification. Cette semaine, il s’est entraîné sans gêne, affirme l’Equipe. « Nordi Mukiele et Gianluigi Donnarumma, eux aussi laissés au repos le week-end dernier, sont à disposition de leur entraîneur. Seuls les blessés de longue date manquent toujours à l’appel mais tous ne sont pas au même niveau. » Milan Skriniar (cheville) et Presnel Kimpembe (tendon d’Achille) poursuivent leurs protocoles de soins, alors que Nuno Mendes (ischios), qui s’entraîne à part, semble plus proche d’un retour, avance le quotidien sportif. L’international portugais pourrait reprendre part aux séances collectives, au moins partiellement, d’ici début février.

