Revue de Presse PSG : Safonov, Coupe intercontinentale…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 15 décembre 2025. Matvey Safonov a su saisir sa chance, quelle équipe pourrait aligner Luis Enrique face à Flamengo en finale de Coupe intercontinentale…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur Matvey Safonov. En l’absence de Lucas Chevalier, le portier russe a assuré l’intérim avec trois titularisations de suite (Stade Rennais, Athletic Bilbao et FC Metz). De retour dans le groupe après son violent tacle subi à Monaco le 29 novembre dernier, Lucas Chevalier s’est assis sur le banc à Saint-Symphorien. Mais pas de quoi surprendre. « Avec la litanie de blessures intervenues depuis le début de saison, le club redouble de prudence au moment de faire reprendre la compétition à ses joueurs. » Avant le déplacement en Lorraine, le portier français avait seulement effectué deux entraînements sans douleur. Décisif sur certaines parades et à l’aise dans la circulation du ballon, Matvey Safonov a marqué des points ces derniers jours. Suffisant pour imaginer une concurrence entre les deux gardiens ? Ces dernières semaines, certaines voix en interne suggéraient de challenger Lucas Chevalier, comme cela avait pu être le cas la saison passée avec Gianluigi Donnarumma. « Un avis repoussé à ce moment-là par Luis Enrique. L’Espagnol estimait que Chevalier avait besoin de continuité pour trouver ses marques et il était prêt à accepter les éventuels dommages collatéraux. Son objectif : maintenir l’ex-Lillois pour accélérer son intégration en vue de la seconde partie de saison, celle qui compte vraiment », explique L’E.

Outre sa qualité sur sa ligne, l’ancien du LOSC possède un profil complet (tactique et fluidité balle au pied) pour apporter une valeur ajoutée au jeu du technicien espagnol. « Le néo-international (1 cape) est un choix d’avenir, avec lequel Paris se projette sur le long terme. » Mais ce turnover forcé pourrait-il bouger les lignes et les plans de Luis Enrique ? Ce sera l’enjeu des prochaines semaines. Au club, on explique qu’il n’y a « pas de hiérarchie », que la concurrence existe à « tous les postes », gardien compris, et que « le meilleur jouera à chaque match. » Le coach parisien se félicite d’avoir trois gardiens de haut niveau. Mais l’enjeu principal se situe surtout au niveau de la concurrence entre Lucas Chevalier et Matvey Safonov. « L’ancien gardien de Krasnodar sait qu’il traverse une période charnière, il diffuse au quotidien l’image d’une exigence et d’une motivation extrêmes. De son côté, Chevalier n’a pas laissé filtrer d’inquiétude particulière, il attend la suite des événements avec sérénité, sûr de ses qualités », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien évoque la finale de la Coupe intercontinentale ce mercredi (18h sur M6 et beIN SPORTS 1), au Qatar, entre le PSG et Flamengo. Le club de la capitale aura l’occasion de rendre son année 2025 encore plus historique en visant un sixième trophée (après la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions, la Ligue des champions et la Supercoupe d’Europe). Reste à savoir quel onze alignera Luis Enrique pour cette rencontre, lui qui dispose d’un effectif presque au complet (Achraf Hakimi est le seul absent) avec notamment les retours de Marquinhos et Ousmane Dembélé. Pour le poste de gardien, Matvey Safonov a parfaitement tenu son rang en l’absence de Lucas Chevalier. Mais à moins d’une grosse surprise, le portier français « devrait reprendre sa place comme prévu contre Flamengo. » En revanche, une incertitude entoure Marquinhos. Le Brésilien connaît quelques pépins physiques récurrents depuis le début de saison (seulement 16e temps de jeu de l’équipe avec 894 minutes au compteur). « À 31 ans, le capitaine parisien doit gérer des pépins physiques de plus en plus récurrents, le dernier à Bilbao, mercredi, où il a d’abord cru souffrir des adducteurs avant que les examens ne révèlent une fatigue musculaire au niveau de la hanche droite qui nécessite quelques jours de repos. » Absent face au FC Metz, il n’est pas acquis qu’il démarre le match contre Flamengo. S’il devait renonçait, Illia Zabarnyi pourrait former la charnière centrale aux côtés de Willian Pacho.

En attaque, Luis Enrique peut compter sur les retours d’Ousmane Dembélé et Senny Mayulu, tous les deux forfaits lors du déplacement en Lorraine ce week-end. Malade, le Titi est resté à Paris ce dimanche et rejoindra ses coéquipiers à Doha aujourd’hui. « À défaut de s’inscrire sur du long terme, ces deux forfaits viennent mettre un nouveau coup de frein dans la reconstitution d’un bloc offensif en pleine possession de ses moyens. » D’autant plus que Désiré Doué revient tout juste de blessure. Les seules certitudes dans le secteur offensif concernent Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola, qui postulent pour occuper les ailes de l’attaque. Ibrahim Mbaye a aussi marqué des points après sa belle performance à Metz. « À la lecture du temps de jeu progressif – 28 minutes contre Bilbao, 45 à Metz – accordé à son Golden-Boy, le fauteuil de faux neuf pourrait revenir à Désiré Doué, auteur de son quatrième but de la saison en Moselle. Si Gonçalo Ramos avait, avant lui, trouvé le chemin des filets, le Portugais a, une fois encore, trop manqué de justesse dans les petits espaces pour bouleverser la hiérarchie en place », conclut LP.